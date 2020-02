Samsung Galaxy Z Flip: hands-on en eerste indruk van vouwbare smartphone

Gisteren heeft Samsung de nieuwe S20-serie en de Galaxy Z Flip getoond. Die laatste is een bijzonder toestel, want is namelijk opvouwbaar. We delen onze eerste bevindingen.

Samsung Galaxy Z Flip

De Samsung Galaxy Flip is het tweede toestel van de Zuid-Koreaanse fabrikant dat beschikt over een vouwbaar scherm. De telefoon werd gisteren aangekondigd, samen met de Galaxy S20-serie. Het design is dichtgeklapt vierkant en compact, opengeklapt heb je een 6,7 inch Dynamic AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie.

Er is echter nog een tweede schermpje, die vinden we op de klep. Deze heeft een grootte van 1,1 inch en toont meldingen, notificaties en kan bijvoorbeeld met één tik de app van de notificatie openen. Leuk detail; dichtgeklapt kun je ook een voorvertoning van de camera erop terug vinden. Zo kun je snel een selfie maken. Dicht is hij logischerwijs vrij dik, 17,3 millimeter, opengeklapt is hij 7,2 millimeter dik.

Samsung heeft duidelijk veel aandacht besteed aan de Samsung Galaxy Z Flip. De smartphone ligt enorm goed in de hand en naar mijn mening is hij prettiger in gebruik dan de Galaxy Fold. Het grote scherm komt goed tot zijn recht, al blijf je de vouw wel een beetje voelen. Storend is dit echter niet.

Bij sommige toepassingen is de app geoptimaliseerd voor het type scherm van de Flip. Denk aan Google Duo, de galerij of de video-editor. Wanneer je het scherm met een hoek van 90 graden openzet, komt de foto of het videogesprek op het bovenste scherm, terwijl onderin de opties of bijvoorbeeld de bewerkingsmogelijkheden getoond worden.

Wat mij opvalt aan de Samsung Galaxy Z Flip is dat de smartphone niet alleen heel prettig in de hand ligt, hij voelt ook heel solide aan. Er zit geen speling of instabiliteit in het scharnier. Samsung benadrukt dat het speciale borsteltjes, zoals we die kennen uit bepaalde stofzuigers, gebruikt voor tussen het scharnier. Vuil en dergelijke kan voor schade aan het scharnier zorgen, maar door deze borstels moet dat geen kans krijgen.

De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de telefoon. Hoe deze presteert, zullen we laten moeten ondervinden als we de smartphone voor een review binnen hebben. De dual-camera telt twee 12 megapixel-sensoren waarvan er één een groothoeklens is. Samsung geeft aan dat de camera prima presteert, maar dat wanneer je echt alles uit de camera wilt halen, beter naar de Galaxy S20-serie kunt kijken. Onderstaande foto hebben we met de Galaxy Z Flip gemaakt.

We vinden de Galaxy Z Flip een erg mooi toestel dat zijn taken snel genoeg uit lijkt te voeren. De smartphone voelt erg degelijk aan, ziet er goed uit en het is weer een mooie nieuwe innovatie. Op papier lijkt de 3300 mAh accu wel wat aan de magere kant, maar of dat in de praktijk ook zo is, dat zullen we in een review moeten ondervinden. Wat ons betreft heeft hij zeker meer potentie dan de Galaxy Fold omdat hij handzamer is. Wel is de prijs erg hoog; 1500 euro gaat hij in Nederland kosten. De telefoon is vanaf 21 februari hier verkrijgbaar.