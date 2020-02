Vandaag is het zover; de langverwachte aankondiging van de nieuwe Galaxy S20-serie. Maar is er nog meer wat we kunnen verwachten? Je kunt hier de livestream volgen.

Livestream Galaxy Unpacked 2020

Na maanden van geruchten en lekken is het vandaag zover; Samsung Galaxy Unpacked 2020. Tijdens het aankondigingsevent van Samsung zullen we nieuwe diensten en producten te zien krijgen voor het komende jaar.

Dit jaar zal natuurlijk de Galaxy S20-serie aangekondigd worden. Je kon de afgelopen tijd niet om deze toestellen heen. Naar verwachting bestaat de S20-serie uit de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra, ook met ondersteuning voor 5G.

Echter verwachten we ook de Samsung Galaxy Z Flip. Gisteren verscheen namelijk een teaser van Samsung zelf die uit werd gezonden tijdens de uitreiking van de Oscars in Amerika. Zeker is wel dat ook de nieuwe Galaxy Buds+ headset voorgesteld wordt. Misschien krijgen we ook nog een nieuwe smartwatch te zien.

De aankondiging is vandaag, dinsdag 11 februari 2020 en begint om 20:00 uur Nederlandse tijd. Uiteraard houdt DroidApp je op de hoogte van al het moois!