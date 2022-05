Nog meer Samsung Galaxy S22 camera-functies komen naar eerdere toestellen: dit kun je verwachten

Samsung brengt verschillende camera-functies van de Samsung Galaxy S22-serie uit voor eerder uitgebrachte toestellen. Het gaat hierbij om de Galaxy S-serie smartphones en de Galaxy Z-modellen. We zetten de details op een rijtje.

S22 camera-functies voor eerdere toestellen

Samsung zal verschillende toestellen uitbreiden met meer camera-mogelijkheden. Het gaat om camera-opties die geïntroduceerd zijn met de Samsung Galaxy S22-serie. Als eerst zullen deze updates uitgebracht worden in Zuid-Korea, maar daarna moeten ze breder verspreid worden. Eerder werden ook al camera-features van de S22 naar eerdere toestellen uitgerold. Niet alle nieuwe functies komen beschikbaar voor alle modellen.



Verbeterde nachtportretten

De verbeterde nachtportretten maken het mogelijk om in de portretmodus de telelens te gebruiken. Deze is dan geoptimaliseerd voor nachtfotografie, zodat de beelden in de avonduren nog beter worden.

Komt naar: Galaxy S20-serie, de Galaxy S21-serie, de Galaxy Note 20-serie, Galaxy Z Fold 2 en Galaxy Z Fold 3

Verbeteringen auto-framing

Met auto-framing verbeteringen kan dusdanig in- en uitgezoomd worden dat er maximaal 10 mensen scherp in beeld gehouden kunnen worden, als deze maximaal 5 meter van de camera staan. Deze functie was al beschikbaar in de vouwbare smartphones, al is nu de werking ervan bijgeschaafd. Een andere extra functie die te maken heeft met auto-framing is voor videogesprekken. Hiermee kun je je vrijer bewegen, zonder dat je je zorgen hoeft te maken over aanpassingen.

Komt naar Galaxy S21-serie, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3

Verbeterde effecten videogesprekken

Videogesprekken worden ook beter gemaakt, wanneer er gebruik gemaakt wordt van apps van derden. Je kunt gebruik maken van achtergrondvervanging en microfoonbediening. De functie moet werken bij Google Duo, Meet, Knox Meeting, Messenger (van Facebook), Microsoft Teams, WhatsApp, Zoom, KakaoTalk, Webex Meetings en BlueJeans.

Komt beschikbaar voor: Galaxy S20-serie, Galaxy S20 FE, Galaxy Note 20-serie, Galaxy S21-serie, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3. Komt in eerste helft van 2022 beschikbaar Galaxy S10-serie, Galaxy Note 10-serie, Galaxy S10 Lite, Galaxy Note 10 Lite en Galaxy Z Fold

Verbeterde camerakwaliteit bij apps van derden

Bij de Galaxy S22-serie werd ondersteuning toegevoegd voor geavanceerde beeldverwerking voor apps van derden. Denk hierbij aan de camera-toepassing van Instagram, TikTok en Snapchat. Deze feature komt ook naar andere toestellen.

Komt naar: Galaxy S21-serie, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3

Verbeteringen Galaxy Z Fold 3

De Galaxy Z Fold 3 wordt daarnaast nog voorzien van andere verbeteringen, zo laat Samsung weten. Er komt ondersteuning voor de Expert RAW-app waarmee je nog meer uit de camera kunt halen. Deze app komt voor de Galaxy Z Fold 3 deze maand beschikbaar in de Galaxy Store. Verder heeft Samsung de mogelijkheid toegevoegd om de Pro-modus te gebruiken met de telelens.

Wanneer de updates precies beschikbaar komen in Europa, is nog niet bekend. Maar vermoedelijk zal dat in de komende weken het geval zijn.

