Camera-features van Galaxy S22 komen naar oudere toestellen

De Samsung Galaxy S22 is de high-end smartphone van de fabrikant, en deze is voorzien van de nodige mogelijkheden. De camera-features komen ook beschikbaar voor eerder uitgebrachte modellen.

Galaxy S22-features naar oudere modellen

De Samsung Galaxy S22-serie wordt geleverd met One UI 4.1, de nieuwste versie van de eigen skin. De meeste nieuwe verbeteringen in deze versie, zien we in de camera-app. Zo is er een verbeterde Pro-modus, kun je portretten maken in de nachtmodus en is er integratie voor Snapchat in de app. Samsung heeft bekend gemaakt dat veel van deze functies naar oudere toestellen zullen komen.

Voornamelijk de voorgaande vlaggenschepen van Samsung zullen bijgewerkt worden met de nieuwe functies. De nieuwe functies die uitgebracht worden voor de verschillende modellen hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Night Portrait: Galaxy S21, S20, Note 20, Z Fold 2, Z Fold 3, Z Flip 5G, and Z Flip 3.

Galaxy S21, S20, Note 20, Z Fold 2, Z Fold 3, Z Flip 5G, and Z Flip 3. Pet recognition: Galaxy S21, S21 FE, S20 FE, Note 20, Z Fold 2, Z Fold 3, Z Flip 5G, and Z Flip 3.

Galaxy S21, S21 FE, S20 FE, Note 20, Z Fold 2, Z Fold 3, Z Flip 5G, and Z Flip 3. Lighting position editing: Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip 3.

Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy S20 FE, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip 3. Telephoto portrait video: Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3.

Galaxy S21, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Fold 3. Enhanced Director’s View: Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3.

Galaxy S21, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 3. Integrated Snapchat: Galaxy S21.

De update zal in de komende weken en maanden verwacht worden. Waar gesproken wordt over de Galaxy S21 en S20, geldt dat ook voor de Plus en Ultra-modellen, zo is de verwachting.

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 849,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1049,00 euro