‘Sony schort verkoop van Xperia 1 VII tijdelijk op door problemen’

Problemen bij de nieuwste high-end van Sony, zorgen ervoor dat de verkoop van het toestel gestaakt is. Het is de Sony Xperia 1 VII die kampt met problemen, die de fabrikant eerst zou willen oplossen.

Sony Xperia 1 VII verkoop gestaakt

Sony heeft aangekondigd dat het tijdelijk stopt met de verkoop en levering van de Xperia 1 VII in Japan. Het besluit volgt op meldingen van gebruikers die te maken hebben met serieuze stabiliteitsproblemen. De smartphone, die in mei werd aangekondigd, kampt met onverwacht gedrag dat het dagelijks gebruik belemmert.

Gebruikers melden dat het toestel zichzelf zomaar uitschakelt, opnieuw opstart of in sommige gevallen helemaal niet meer aangaat. Deze problemen lijken niet op zichzelf te staan, want Sony spreekt van meerdere meldingen. Daarom heeft het bedrijf besloten de distributie voorlopig op te schorten, om de situatie te onderzoeken en verdere verspreiding van het probleem te voorkomen.

Voor bestaande gebruikers van de Xperia 1 VII geeft Sony een tijdelijke oplossing: je kunt proberen het toestel te herstarten door de aan/uit-knop en de volumeknop tegelijkertijd ongeveer 20 seconden ingedrukt te houden. Als dat werkt, wordt aangeraden om direct de nieuwste software-update te installeren. Volgens Sony kan deze update de stabiliteit verbeteren en mogelijk de oorzaak verhelpen.

Tegelijkertijd geeft het bedrijf aan dat het onderzoek naar de oorzaak nog loopt. De software-update lijkt dus vooral een voorzorgsmaatregel, en niet per se een definitieve oplossing voor het probleem. Als de herstart en update geen effect hebben, raadt Sony aan om contact op te nemen met de klantenservice.

Sony heeft nog geen nieuwe datum gegeven voor wanneer de verkoop zal worden hervat. Het is niet bekend of het probleem ook buiten Japan voorkomt. Sony verkoopt de Xperia 1 VII in Nederland alleen via haar eigen webwinkel. Daar staat dat het toestel op dit moment niet op voorraad is. Of dat te maken heeft met de problemen, is niet bekend. Uit reasearch van DroidApp blijkt dat ook internationaal winkels melden dat het toestel niet op voorraad is.