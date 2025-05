Sony WH-1000XM6 is officieel: verbeterde opvouwbare koptelefoon

Sony heeft deze week al de Xperia 1 VII aangekondigd, nu is er nog een nieuw product aangekondigd. De fabrikant komt met een nieuwe noise-cancelling koptelefoon. Nu maken we kennis met de Sony WH-1000XM6, welke volgens Sony nog verder verbeterd is.

Sony WH-1000XM6

Sony kwam van de week met de nieuwe Xperia 1 VII, nu is de nieuwe koptelefoon van Sony officieel: de Sony WH-1000XM6. De fabrikant komt met de Sony WH-1000XM6, waarmee er een opvolger is voor de eerder verschenen Sony WH-1000XM5. De koptelefoons worden doorgaans erg positief ontvangen door de erg goede actieve ruisonderdrukking en de goede geluidskwaliteit. Naar verluidt is de Sony WH-1000XM6 voorzien van de meest geavanceerde noise cancelling tot nu toe, met intelligentie algoritmes en een nieuwe chip. De hoofdtelefoon is uitgerust met 30mm drivers voor het beste geluid.

Handig is weer het opklapbare ontwerp en de magnetische casesluiting. Het vouwbare ontwerp verdween bij zijn voorganger, maar keert nu toch weer terug. Dit zorgt ervoor dat je hem makkelijk opbergt, en ook weer makkelijk voor het grijpen hebt. De bredere hoofdband moet voor extra comfort zoeken. Dankzij ‘6 beam forming’ AI-microfoons moet ook de gesprekskwaliteit nog helderder zijn. Het gaat om zes microfoons aan iedere kant, waardoor het aantal microfoons op twaalf staat. De nieuwe koptelefoon biedt weer ondersteuning voor Fast Pair, zodat je deze snel kunt koppelen met een Android-toestel. Daarbij is er ondersteuning voor de Google Assistent, en zal dit binnenkort Gemini zijn.

Nog even terugkomend op het opvouwbare ontwerp; je kunt de oorschelpen in de rest van het frame vouwen, zodat hij compact op te bergen is. Je kunt het scharnier zowel vouwen als draaien. Het product is vervaardigd uit gerecycled plastic. De 250 gram wegende Sony WH-1000XM6 komt er in het zwart, zilver en blauw. Er is ondersteuning voor High-Resolution Audio (Wireless), LDAC, Edge-AI en DSEE Extreme, net als LE Audio en Auracast. Met de Sony Sound Connect app kun je voor jezelf het perfecte geluid afstemmen.

Een nieuwe functie die Sony benoemt, is Scene-based Listening. Middels deze nieuwe functie worden sensors gebruikt, om automatisch muziek af te spelen op basis van je activiteiten. Hierbij wordt ook de mate van ruisonderdrukking afgestemd. In 3,5 uur is de batterij opgeladen. Hiermee kun je maximaal 30 uur luisteren met ANC aan en 40 uur met ANC uitgeschakeld. Bel je ermee, dan komt de batterijduur uit op respectievelijk 24 en 28 uur.

De Sony WH-1000XM6 is vanaf nu verkrijgbaar voor een adviesprijs van 450 euro. Je kunt hem direct bestellen bij Coolblue.