Sony lanceert nieuwe high-end koptelefoon: WH-1000XM5

Sony heeft een uitgebreid aanbod aan koptelefoons. De WH-1000XM5 is nu aangekondigd, en dit is nu het nieuwe paradepaardje van de Japanse fabrikant. De nieuwe hoofdtelefoon zal ook in Nederland uitgebracht worden.

Sony WH-1000XM5

Sony heeft de Sony WH-1000XM5 aangekondigd, een nieuwe koptelefoon met nog meer verbeteringen. In tegenstelling tot de eerdere modellen, waarbij het ontwerp vrijwel identiek was, is nu gekozen voor een nieuw design. De hoofdband is hierbij dunner en de schuifregelaar voor het aanpassen van de grootte, is traploos, waardoor deze nog preciezer is af te stemmen. Opvallend is dat de scharnieren uit de voorgaande modellen, waarmee je de oorkleppen in kon klappen, zijn verdwenen bij de WH-1000XM5.

De nieuwe hoofdtelefoon van Sony heeft ondersteuning voor 360 Reality Audio, LDAC-codecs, AAC, SBC en een Speak-to-Chat-functie. Hiermee kan de koptelefoon de stem van de gebruiker herkennen en zo de muziek pauzeren als je begint met praten. Als het gesprek voorbij is, wordt de muziek weer hervat. Middels bepaalde sensoren kan de koptelefoon ook de muziek uitzetten als de koptelefoon afgezet wordt.

De Sony WH-1000XM5 heeft naar eigen zeggen flink gesleuteld aan verbeteringen, welke we bijvoorbeeld terug zien in de active noise cancellation. Ongewenste geluiden moeten hiermee nog beter gefilterd worden. Twee processors en acht microfoons moeten de ruis optimaal reduceren. De voorganger van de hoofdtelefoon, de Sony WH-1000XM4 had vier microfoons aan boord hiervoor. De ruisonderdrukking moet vooral in de midden- en hoge frequenties zijn werk doen. Hiervoor is het apparaat ook voorzien van speciaal ontwikkelde 30 mm drivers.

Sony heeft de mogelijkheid toegevoegd om middels Multi-point connection het apparaat tegelijkertijd met twee Bluetooth-apparaten te verbinden. Dit heeft als voordeel dat wanneer je hem gekoppeld hebt aan je telefoon en aan je laptop, automatisch overschakelt naar de oproep op je smartphone, wanneer je via je laptop luistert. Het opnemen gaat met een aanraking op het touch-pad van de headphone.

De accuduur van de Sony WH-1000XM5 moet uitkomen op 30 uur, wanneer ANC en Bluetooth ingeschakeld zijn. Dankzij snelladen kan met 10 minuten laden 5 uur lang genoten worden van muziek. De XM5 kan verbonden worden met Alexa en de Google Assistent. Deze maand moet de nieuwe headphone verkrijgbaar zijn in zwart en platinumzilver voor een bedrag van 420 euro. Je kunt hem direct al bestellen bij Coolblue.