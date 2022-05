Sony presenteert nieuwe Xperia 1 IV en Xperia 10 IV

Sony heeft zojuist twee nieuwe smartphones aangekondigd, welke we ook in Nederland en België kunnen verwachten. We maken kennis met de Sony Xperia 1 IV en de Sony Xperia 10 IV. Alle details zetten we op een rijtje in dit artikel.

Sony Xperia 1 IV en Xperia 10 IV aangekondigd

Waar verschillende merken hun toestellen voor 2022 al aangekondigd hadden, heeft nu ook Sony dat gedaan. De fabrikant heeft zojuist de Sony Xperia 1 IV als nieuw high-end toestel aangekondigd. Daarbij zien we ook de Xperia 10 IV, welke een plaatsje inneemt in het wat hogere middensegment. Waar we in voorgaande jaren nog een Xperia 5 zagen, is er nu geen Xperia 5 IV. Er is geen informatie of dat er wellicht nog later aan zit te komen, maar voor nu moeten we het doen met twee toestellen.

Sony Xperia 1 IV

Bij de Sony Xperia 1 IV ligt de focus weer volledig op de camera en multimedia. Het moet de perfecte telefoon zijn voor degenen die content maken belangrijk vinden. Hiervoor is de smartphone uitgerust met een triple-camera met driemaal een 12 megapixel lens. Dit is een standaard 24mm lens, een 16mm groothoeklens en een optische telefotolens met een brandpuntafstand van 85-125 millimeter, zo stelt Sony. Verder kan er in 4K gefilmd worden met een hoge framerate van 120fps. Dankzij de aanwezigheid van Real-time Tracking en (oog) autofocus, AI en meer, moet je onder alle omstandigheden de mooiste foto’s kunnen maken.

Sony levert de Xperia 1 IV met Snapdragon 8 Gen 1 chipset van Qualcomm, de snelle high-end processor. Het 6,5 inch 21:9 OLED-beeldscherm (120Hz) is weer van alle technische hoogstandjes voorzien, zoals we dat gewend zijn van Sony. Verder biedt de Sony Xperia 1 IV 12GB aan RAM en 256GB aan geheugen. De 5000 mAh kan met 30 minuten voor de helft opgeladen worden; dit gebeurt met een kracht van 30W. Ook draadloos laden behoort tot de mogelijkheden. Net als voorheen is de Xperia 1 IV stof- en waterdicht en is het toestel voorzien van 360 Reality Audio én een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Over het updatebeleid is helaas niets bekend op dit moment.

Vanaf half juni is de Xperia 1 IV verkrijgbaar voor een bedrag van 1399 euro.

Sony Xperia 10 IV

De vierde generatie van de Sony Xperia 10-serie is ook officieel; de Sony Xperia 10 IV. Deze smartphone heeft van Sony een 5000 mAh accu meegekregen, wat ervoor moet zorgen dat je het toestel lang kunt gebruiken. Daarbij is de Sony Xperia 10 IV uitgerust met 5G-ondersteuning en is er de Snapdragon 695 van Qualcomm. Er is een 6,0 inch 21:9 OLED-scherm, een 3,5 millimeter aansluiting voor de headset en Sony belooft de beste geluidskwaliteit.

Er is een triple-camera aanwezig op de Sony Xperia 10 IV. De informatie over de triple-camera hebben we nog niet gedetailleerd, maar volgens Sony moeten ook hiermee de mooiste foto’s gemaakt kunnen worden. De camera biedt optische beeldstabilisatie, een geavanceerde automatische modus en uitgebreide mogelijkheden om in de avonduren goede foto’s te maken.

Sony brengt de Xperia 10 IV half juni uit voor een bedrag van 499 euro. De telefoon verschijnt direct met Android 12.

Sony Xperia 1 IV Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend