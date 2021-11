Sony Xperia 5 III review: weet Sony het succes van de Sony Xperia 5 II evenaren?

Vorig jaar wist Sony ons te verrassen met de Xperia 5 II. Het toestel kreeg dan ook een dikverdiende 9 in onze review. Of Sony dit cijfer kan evenaren of zelfs overtreffen lees je in onze uitgebreide review van de Sony Xperia 5 III.

Sony Xperia 5 III review

In de afgelopen weken heb ik de Sony Xperia 5 III uitgebreid kunnen testen. De Xperia 5 III is maar liefst 100 euro duurder dan zijn voorganger, de Sony Xperia 5 II. Deze prijsverhoging schept dan ook de nodige verwachtingen. Of deze prijsverhoging te rechtvaardigen is, hebben we uitgebreid voor je getest. Onze bevindingen lees je hieronder.

Verkooppakket

Net als het gros van de smartphones, wordt de Xperia 5 III geleverd in een rechthoekige doos. De inhoud is vrij minimalistisch: de gebruikelijke boekjes, een snellader met USB-C kabel en uiteraard het toestel. We hadden graag een hoesje of een headset teruggezien in de doos.

Design, display en interface

Het scherm is 6,1 inch groot en heeft een resolutie van 2520 x 1080 pixels. De beeldverhouding is wederom 21:9, het toestel is daarmee smaller en langer dan de meeste andere smartphones. Het scherm heeft een hoge verversingssnelheid, namelijk 120Hz. Het viel ons op dat deze optie erg veel van de accu vraagt. Meer dan bij andere smartphones. De kwaliteit van het scherm is prima, op zonnige dagen kan het scherm helder genoeg en in het donker kan het scherm voldoende gedimd worden.

Wat design betreft is er weinig veranderd ten opzichte van de Xperia 5 II. De randen aan de boven- en onderzijde zijn vrij breed ten opzichte van andere smartphones. Voordeel hiervan is dat de front-camera in de bovenste rand zit verwerkt net als een notificatie lampje. Ook zitten in de boven- en onderkant de stereo-speakers verwerkt.

Aan de linkerkant heeft Sony de simlade geplaatst. Deze lade is zonder naald uit het toestel te verwijderen. De rechterkant biedt plek voor een flink aantal knoppen. Hier zitten de volumeknoppen, de aan- en uitknop, een knop om de assistent te activeren en de sluiterknop. Hiermee start je de camera op en schiet je foto’s. Aan de onderkant is ruimte voor de USB-C aansluiting en aan de bovenkant vinden we weer de 3,5 millimeter aansluiting om een headset aan te sluiten. Op de achterkant van het toestel vinden we de cameramodule terug met een drietal lenzen. Wat opvalt is dat het toestel erg glad is en makkelijk uit je handen glijdt. Een hoesje is daarom zeker aan te raden.

Interface

Sony past weinig aan aan het uiterlijk van hun versie van Android. Onder instellingen is de optie “Uiterlijk” terug te vinden. Hiermee pas je het toestel naar eigen smaak in. Een andere extra functie die Sony meegeeft is de zogenaamde “Zijsensor”. Dit is een bepaald gedeelte op het scherm waar je op kunt tikken waarna er een aantal apps tevoorschijn komen die je kunt openen. Dit is vanuit elk scherm te doen en naar eigen smaak in te richten.

Communicatie: bellen, chatten en netwerken

Hoewel de smartphones van tegenwoordig veel meer kunnen dan bellen en sms’en, blijft dit natuurlijk wel mogelijk. Dit gaat dan ook prima met de Xperia 5 III. Bellen en sms’en doe je met de standaard apps van Google, net als het typen van berichten en internetten. Internetten gaat ook prima en lekker snel dankzij de aanwezigheid van 5G en WiFi 6. Wat betreft de connectiviteit zit het ook wel goed bij de Xperia 5 III. Het toestel ondersteunt Bluetooth 5.2, GPS en NFC.

Multimedia: muziek en film

Zoals we eerder al aan hebben gegeven, beschikt de Xperia 5 III over een prima 6,1 inch beeldscherm. Het scherm kan fel genoeg op een zonnige dag, maar ook voldoende gedimd worden in de avonduren. Hierdoor is het toestel prima geschikt om te kijken naar films. Beelden worden scherp en kleurrijk weergegeven.

Sony zou Sony niet zijn wanneer het luisteren naar muziek niet in orde zou zijn. In tegenstelling tot andere high-end toestellen beschikt de Xperia 5 III over een 3,5 millimeter aansluiting om een bekabelde headset aan te sluiten. Dit vinden we nog altijd een pluspunt. Mocht je liever muziek luisteren met een Bluetooth headset, dan kan dit natuurlijk ook.

Dankzij de stereo speakers aan de voorzijde van het toestel gaat het luisteren naar muziek zonder headset ook prima. Sony heeft dit toestel ook weer de optie “Dynamische trilling” meegegeven. Dit houdt in dat toestel bijvoorbeeld trilt op de maat van de muziek. Een leuke toevoeging, maar dit kan ook al snel als irritant worden ervaren.

Camera: foto en video

Sony heeft de Xperia 5 III vier camera’s meegegeven waarbij er drie op de achterkant en één aan de voorkant zijn geplaatst. De drie lenzen achterop schieten alle drie plaatjes van maximaal 12 MP. Naast de hoofdlens is er een groothoeklens en een telefotolens aanwezig. Met deze laatste lens heb je de mogelijkheid om tot 4,4 keer optisch te zoomen.

De camera-app is flink op de schop gegaan. Sony heeft namelijk de standaard camera-app weggelaten en hiervoor is Photo Pro in de plaats gekomen. De basic modus werkt prettig voor mensen die af en toe een foto nemen. Alles zit in deze modus op een logische plek en is makkelijk in te stellen. Mocht je meer willen, dan zijn er verschillende modi waarbij je van enkele instellingen kunt aanpassen. Hierbij moet je denken aan de beeldverhouding of de bestandsindeling. Daarnaast zijn er modi waarbij je ontzettend veel kunt instellen, zoals de witbalans, de lichtmeetfunctie en de scherpstel-modus. Deze modi zijn zo uitgebreid, dat er geen plek is voor de sluiterknop in de app, maar hiervoor heb je de beschikking over een fysieke sluiterknop.

Dan kan het toestel een erg uitgebreide camera-app hebben, alles valt of staat bij de kwaliteit van de foto’s. Over het algemeen is de kwaliteit van de geschoten foto’s dik in orde. Kleuren worden natuurlijk weergegeven en we zien voldoende details, ook bij niet lastige omstandigheden. We zagen een vervorming bij foto’s die gemaakt zijn met de groothoeklens. Wellicht dat een software-update dit kan verhelpen. De kwaliteit van de foto’s die we in het donker hebben gemaakt vielen wat tegen. Vaak zijn de foto’s niet scherp en is er vrij veel ruis op te zien. Bij concurrenten zien we dat dit vaak beter is, zeker voor de prijs van het toestel.

Hieronder zie je een foto die we met de Sony Xperia 5 III hebben gemaakt. Meer foto’s vind je in het Xperia 5 III fotoalbum op Google Foto’s.

Selfie en videocamera

De selfiecamera schiet de foto’s in een resolutie van 8 megapixel. De kwaliteit van de foto’s is goed.

De videocamera is net zo uitgebreid als de fotocamera. Ook hier hebben we weer de basic modus waarmee je video’s schiet zonder dat je al te veel kunt aanpassen. Daarnaast heb je verschillende modi waarin je alles kunt instellen, net als bij de fotocamera. Ook kun je tijdens het filmen inzoomen en kun je kiezen tussen de verschillende formaten. Je hebt de mogelijkheid om in 4K te schieten, in Full-HD (ook met 60 frames per seconde) en in HD. De kwaliteit van de filmpjes is prima, kleuren en details worden prima weergegeven.



Overige mogelijkheden

In dit onderdeel bespreken we mogelijkheden die we nog niet hebben behandeld, maar die Sony de Xperia 5 III wel heeft meegegeven.

Vingerafdrukscanner

Sony heeft de vingerafdrukscanner aan de rechter zijkant van het toestel en doet tevens dienst als aan- en uitknop. De scanner is razendsnel, zoals we dat eigenlijk altijd wel zien bij vingerafdrukscanners. Wanneer je je vinger op de scanner plaatst, voel je twee kleine trillingen, de tweede iets forser als de eerste. In het begin was dit wel wennen, het voelt alsof de scanner de vingerafdruk niet goed heeft kunnen scannen. Een soort van error als het ware.

Bloatware

Bloatware behoort niet echt toch overige mogelijkheden, maar we willen dit toch even benoemen. Sony levert namelijk behoorlijk wat bloatware mee waar niet iedereen op zit te wachten. Zo zijn er een flink aantal games voorgeïnstalleerd zoals Asphalt 9, Call of Duty, Hungry Dragon en Tic Tac Toe Glow. Ook zijn er een aantal apps voorgeïnstalleerd. Een aantal van deze apps zijn van Sony, zoals de apps Headphones, Imaging Edge Mobile (beeldoverdracht via WiFi vanaf camera’s van Sony), Muziek, My Games en de PS app. Daarnaast zijn er een aantal apps aanwezig die niet van Sony zijn. Hierbij moet je denken aan Facebook, Booking.com, LinkedIn en Tidal. De meeste van de deze apps en games kun je verwijderen, maar niet allemaal. De games Call of Duty en Asphalt 9 bijvoorbeeld kun je alleen uitschakelen, maar niet verwijderen.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Sony heeft de Xperia 5 III voorzien van de snelste processor van dit moment, namelijk de Snapdragon 888. Tesamen met 8GB aan RAM maakt het toestel razendsnel. Hier hebben we absoluut geen klagen over. Wat we hierbij wel moeten opmerken is dat je bij andere toestellen uit dezelfde prijsklasse vaak meer RAM aanwezig is. De doorsnee gebruiker zal hier echter niet veel van merken. Aan opslag is een geheugen van 128GB aanwezig. Dit geheugen is uit te breiden met een SD-kaart. Dit gaat wel ten koste van een eventuele tweede simkaart.

Accu

De accu heeft een capaciteit van 4500 mAh. Dit is in de meeste gevallen voldoende om de dag door te komen. Maak je gebruik van de hoge verversingssnelheid van het scherm, dan zul je aan het eind van de dag wel halen, zij het met slecht enkele procenten over. We noteren gemiddeld een screen-on-time van tussen de 4 en 5 uur. Het opladen gaat met 30W.

Updatebeleid

Sony is wat vaag over het updatebeleid. De Xperia 1 III zou slechts één Android update krijgen, maar dit bleek later niet correct te zijn. Welke update de Xperia 5 III is niet bekend. Sony zegt over het updatebeleid het volgende:

Sony Mobile is providing regular and timely security upgrades. While phones cannot be upgraded indefinitely, we provide security upgrades within the industry standard on our devices, depending on regions and carriers.

De Xperia 5 III moet het vooralsnog doen met de beveiligingspatch van de maand juli. Hier zijn we absoluut niet over te spreken. Laten we hopen dat Sony hier snel verbetering in brengt.

Beoordeling

De Sony Xperia 5 III is op zich een prima smartphone. Toch kunnen we het toestel niet zomaar aanraden. Hiervoor zijn er net wat teveel minpunten. Met name de hoge prijs en het erg onduidelijke updatebeleid zijn hiervoor de voornaamste reden. Smartphones met dezelfde prijs doen het gewoon net wat beter op de meeste vlakken. We stellen het wel op prijs dat Sony het toestel heeft voorzien van een 3,5 millimeter aansluiting en een notificatielampje, maar hiervoor geef je natuurlijk geen kleine 1000 euro uit. Reden om het toestel wel aan te schaffen zijn bijvoorbeeld de snelheid van het toestel en het mooie scherm. Het geluid is ook prima. Het feit dat het geheugen is uit te breiden met een SD-kaart vinden we ook een pluspunt. Al met al is de Sony geen slecht toestel, maar voor hetzelfde geld krijg je bij andere merken net wat meer smartphone.

Je kunt de Sony Xperia 5 III aanschaffen bij: Bol.com, Coolblue, Belsimpel en Mobiel.

Sony Xperia 5 III Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 999,00 euro