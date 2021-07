Updates zijn vandaag de dag steeds belangrijker voor de verschillende apparaten. Met name de beveiligingsupdates zijn hierin belangrijk, waarbij kwetsbaarheden opgelost kunnen worden. Sony heeft nu aan DroidApp laten weten wat het updatebeleid is voor de Xperia 1 III, en dat is geen goed nieuws.

Alleen Android 12 voor Xperia 1 III

De nieuwe generatie smartphones van Sony komen langzamerhand in de winkels te liggen. Dit jaar hoopt Sony te scoren met de Xperia 5 III, de Xperia 10 III en haar nieuwste vlaggenschip; de Xperia 1 III. Deze smartphone zal binnenkort uitgebracht worden op de Nederlandse markt. Voorzien van een geavanceerde camera, mooi scherm en goede specificaties, kan de Sony Xperia 1 III prima mee met de concurrentie.

DroidApp was benieuwd naar de updateplannen voor de Sony Xperia 1 III en we hebben Sony Benelux daarom om een reactie gevraagd. Sony laat aan ons weten dat het toestel twee jaar wordt bijgewerkt met maandelijks een beveiligingsupdate, waarbij ook bugs opgelost worden. De lijn der verwachting is dat het toestel één Android-update zal krijgen. Dit zal dus de update zijn naar Android 12. De reactie aan ons is als volgt;

Wat betreft updates: 2 jaar -> dit houdt in meestal 1 Android update en maandelijks een beveiliging /bug fix update Indien nodig kunnen we na 2 jaar nog bug /beveiligen update uitbrengen, maar dit is alleen indien echt nodig.

We hebben even dubbel gecheckt of het klopt dat de Sony Xperia 1 III slechts één Android OS-update kan verwachten. Dit vanwege het feit dat vrijwel iedere andere fabrikant tenminste twee (en sommigen zelfs drie, zoals OnePlus en Samsung) Android-updates uitbrengt. Het bericht dat de Xperia 1 III maar één Android OS-update krijgt, wordt hierbij nogmaals bevestigd.

Dat is absoluut geen goed nieuws voor degenen die de Xperia 1 III op het oog hebben. Zeker niet gezien de prijs van het toestel; 1299 euro. Daarnaast is de periode van twee jaar beveiligingsupdates inmiddels flink achterhaald. Samsung geeft toestellen vier jaar beveiligingsupdates, OnePlus afhankelijk van de modelserie 3 of 4 jaar. Sony slaat wat ons betreft flink de plank mis hiermee, en hopen dat Sony hier nog tot inkeer komt. Gezien de prijsstelling van de Xperia 1 III, zal het updatebeleid van de Xperia 10 III en de Xperia 5 III niet veel beter zijn.