OnePlus 9 Pro review: in hogere versnelling met focus op camera

OnePlus gaat al jarenlang mee met high-end smartphones voor doorgaans iets minder hoge prijzen dan de concurrentie. Met de OnePlus 9 Pro gaat het bedrijf een stap verder en werkt het voor de camera nu met Hasselblad samen. We bespreken het toestel in een uitgebreide review.

OnePlus 9 Pro review

Als opvolger van de OnePlus 8 Pro is het nu tijd voor het nieuwe model met de niet geheel verrassende naam ‘OnePlus 9 Pro’. De telefoon hebben we in de afgelopen weken al kunnen testen, en dus kunnen we onze ervaringen uitgebreid met je delen. Want we zijn natuurlijk reuze benieuwd welke verbeteringen de telefoon met zich mee heeft gekregen.

Zoals we in de OnePlus 9 Pro preview al aan hebben gegeven, werkt OnePlus nu samen met Hasselblad. Dit is een bekende naam in de fotografiewereld en moet ervoor zorgen dat de camerakwaliteit naar een hoger niveau getild wordt. Daar komen we natuurlijk uitgebreid op terug in deze OnePlus 9 Pro review.

Verkooppakket

Duidelijk is dat we hier te maken hebben met de nieuwe smartphone van OnePlus. De grote rode verpakking is een bekend fenomeen bij de toestellen van de fabrikant. Op de voorkant prijkt de naam van het nieuwe toestel. In het pakket van de OnePlus 9 Pro zien we naast het toestel zelf, ook de razendsnelle Warp Charge 65T lader, een USB-datakabel en een siliconen hoesje. Uiteraard wordt ook een simnaald en wat papierwerk meegeleverd. Een prima pakket.

Design en interface

De voorkant van de OnePlus 9 Pro doet denken aan eerdere modellen van de fabrikant. Waarom zou je ook afwijken van een design dat prima in de smaak valt? De OnePlus 9 Pro heeft een 6,7 inch AMOLED LTPO paneel met een QHD+ resolutie van 3216 x 1440 pixels en een (adaptieve) verversingssnelheid van 120Hz. Als ik het scherm vergelijk met de OnePlus 8 Pro zie ik een beetje een gele waas over het scherm. Echter zie je dat alleen wanneer je hem naast de, in dit geval 8 Pro, legt. Opzichzelfstaand is het eigenlijk niet waarneembaar. OnePlus laat aan DroidApp weten dat het komt door het gebruikte E4-paneel, in plaats van een E3 paneel. Dit nieuwe paneel filtert het schadelijke blauwe licht, zonder de rest van het blauwe licht te filteren. Links bovenin het scherm zit de 16 megapixel front-camera.

Op zonnige dagen is de helderheid van het scherm in orde, en is de OnePlus 9 Pro dus goed afleesbaar. Vanuit bed is de telefoon ook nog prettig bedienbaar, omdat de helderheid laag genoeg kan. Desgewenst kun je bij de instellingen nog enkele aanpassingen doen voor de weergave en er is een oogcomfort modus.

De OnePlus 9 Pro is aan de linkerkant voorzien van de volumetoets. Rechts zit de bekende, fijne alert-slider om de telefoon snel op stil, trillen of geluid te zetten. We vinden aan deze kant ook de power-button. Onderop is ruimte gelaten voor de speaker en de USB Type-C aansluiting. Zoals bekend levert OnePlus haar toestellen zonder 3,5 millimeter aansluiting voor een headset.

OnePlus heeft bij de aankondiging een reeks schitterende kleuren laten zien voor de OnePlus 9-serie. De OnePlus 9 Pro die we hier voor de review hebben, is in de kleur ‘Morning Mist’ met een gradiënt van grijs naar zwart. Het oogt erg mooi en strak. Wat het meest in het oog springt is natuurlijk de cameramodule waarin ook het Hasselblad logo pronkt. Er zijn vier lenzen in deze module te vinden, waar we later in de OnePlus 9 Pro review op terug zullen komen. De smartphone ligt goed in de hand en is niet overdreven glad, gelukkig. Wel trekt de achterkant flink wat vingerafdrukken aan.

Interface

Zoals we van OnePlus gewend zijn, wordt over Android 11 de OxygenOS skin gelegd. Dit blijft naar mijn mening één van de meest prettige skins over Android. Met de skin van OnePlus heb je legio aan personaliseringsmogelijkheden tot je beschikking. Denk aan de kleuren van de snelle instellingen en natuurlijk opties zoals de vorm van icoontjes en het Always On Display. Een veeg naar beneden naar boven opent het app-menu, omgekeerd krijg je het OnePlus-scherm.

Hier vind je bijvoorbeeld snelkoppelingen naar recent gebruikte apps en zie je in het dashboard gegevens over het dataverbruik en beschikbare opslagruimte. Via de instellingen kun je ook bepaalde icoontjes verbergen uit de statusbalk. Denk aan het wissen van bijvoorbeeld het icoontje van VoWiFi.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Bellen is nog altijd een belangrijke functie op telefoons vandaag de dag. De OnePlus 9 Pro doet hierin zijn werk prima. De belkwaliteit is goed en ook aan de andere kant van de lijn horen we geen klachten. Het bellen gaat via de eigen Telefoon-app van Google. Ditzelfde geldt voor de berichten-app voor sms’jes, die is ook van Google zelf.

Voor het internetten is de 9 voorzien van de Chrome-browser waarmee je aan de slag kunt. Deze behoeft eigenlijk geen verdere uitleg. Op het gebied van connectiviteit is de OnePlus van alle gemakken voorzien. Allereerst is er dual-sim ondersteuning en uiteraard is deze high-end telefoon uitgerust met 5G-ondersteuning. Het toestel geeft je verder WiFi, inclusief ondersteuning voor WiFi 6, locatiebepaling, NFC en natuurlijk Bluetooth 5.2. Het ontbreekt je dus aan eigenlijk niks op de OnePlus 9 Pro.

Multimedia: muziek en film

De OnePlus 9 Pro kan ook uitstekend gebruikt worden voor het afspelen van multimedia. Het beeldscherm leent zich prima voor het afspelen van een video, en de speakers lenen zich op hun beurt goed voor het beluisteren van muziek. Zo vol en warm als bij de Galaxy S21+ vinden we de geluidskwaliteit van de OnePlus 9 Pro, het klinkt net wat meer geknepen. Slecht is het allerminst en het volume kan hard genoeg om van je muziek te genieten.

Op het gebied van multimedia is de OnePlus 9 Pro ook van alle gemakken voorzien. Naast de 120Hz verversingssnelheid is er ook HDR10-support, 10-bit kleurdiepte en verschillende andere verbeteringen voor de beste beeldkwaliteit op het toestel. Dankzij de prima helderheidsinstellingen is ook het bekijken van een video op een zonnige dag geen probleem, en hetzelfde geld voor in de avonduren, als de helderheid laag genoeg kan.

Camera: foto en video

De camera van de OnePlus 9 Pro is misschien wel de grootste ‘innovatie’ bij dit toestel. Natuurlijk allereerst vanwege de samenwerking met Hasselblad. De OnePlus 9 Pro biedt een quad-camera met 48 megapixel hoofdlens, 50 megapixel groothoeklens, 8MP telefoto en 2MP monochroomlens.

Toch verwachten bij toekomstige modellen grotere verschillen. De aanpassingen die nu zijn gedaan met dank aan Hasselblad, zijn vooral softwaretechnisch, zo gaf OnePlus eerder aan tegenover DroidApp. We hebben een aantal foto’s geschoten met zowel de 8 Pro als de 9 Pro en bij de ‘gewone’ situaties is er nauwelijks verschil merkbaar. Sterker nog; ze zijn er vrijwel niet.

OnePlus geeft aan dat de camera vol onder ‘bijzondere’ omstandigheden beter presteert. Denk aan in de avonduren en bij tegenlicht. Dat hebben we natuurlijk getest, en we zien inderdaad dat de fabrikant hier vorderingen heeft gemaakt. Bij tegenlicht (zoals bij de foto hieronder met de Rotterdamse Erasmusbrug) zien we nog verrassend veel details en een juiste vastlegging van kleuren. Dit zien we ook terug bij de foto van het landweggetje met de stroompalen, die recht tegen de zon in is gemaakt (zie digitale fotoalbum).

Als we kijken naar de overall-kwaliteit van de foto’s doet de OnePlus 9 Pro het bijna uitstekend. De kleuren staan dichtbij de werkelijkheid, waarbij we soms op bewolkte dagen graag net een tikkeltje meer verzadiging hadden willen zien. Er is een goede, juiste afstelling van belichting en contrast, en dat resulteert in gewoon goede, realistische foto’s. Zoomen kan met de telelens, wat resulteert in 3,3x hybrid zoom. Dit levert aardige plaatjes op met nog voldoende kleuren en details. De groothoeklens, met zijn hoog aantal megapixels, bewijst zich ook. Geen rare vage hoeken, duidelijke details en kleurrijke foto’s zijn het resultaat.

We zien ook bij grotere contrastverschillen dat het toestel zich prima staande houdt. In de avonduren komt de Nightscape nachtmodus goed van pas voor een net wat beter afgestelde belichting dan wanneer je tijdens deze uren op de standaard-modus fotografeert. Foto’s daarvan vind je terug in het fotoalbum in de volgende alinea, en in de twee foto’s hieronder.

Hieronder en hierboven vind je foto’s die we met de OnePlus 9 Pro hebben gemaakt. Ben je benieuwd naar nog meer foto’s, bezoek dan het online fotoalbum van ons, vol samples van de OnePlus 9 Pro.

Front-camera en videocamera

De front-camera telt 16 megapixel en weet ook prima foto’s te schieten. Beelden zijn scherp en voorzien van genoeg details. Met de videocamera van de OnePlus 9 Pro kun je in 8K filmen, maar daar heb je weinig aan als je computer- of televisiescherm deze beelden niet kan tonen doordat de resolutie niet toereikend is. Je kunt ook in 4K filmen, zelfs met 120, 60 of 30fps, of natuurlijk kiezen voor filmen in Full-HD. Tijdens het filmen is er Audio Zoom, waarbij bij het inzoomen de microfoon als het ware mee-inzoomt om het geluid verderop beter vast te leggen. Hieronder vind je een video die we met de smartphone hebben gemaakt.



Overige mogelijkheden

In dit hoofdstuk van de OnePlus 9 Pro review bespreken we nog wat extra’s die we tegenkomen op deze smartphone. Allereerst kunnen we zeggen dat het qua bloatware best meevalt. We zien wat voorgeïnstalleerde apps van OnePlus zelf zoals de notitie-app, calculator, een recorder en een tool die je kunt gebruiken voor je games. Uiteraard zijn ook de Google-apps vast voor je op het toestel gezet.

Alert slider

Een functie die zijn weg nog niet echt naar andere Android-fabrikanten heeft gevonden, is de Alert-slider. Dit palletje kun je gebruiken om het toestel snel op stil, trillen of geluid aan te zetten. Ideaal, want zo hoef je niet eerst het scherm in te schakelen. Ik blijf er fan van.

Vingerafdrukscanner

Zoals je van een high-end smartphone mag verwachten is de vingerafdrukscanner in het scherm geïntegreerd. Tegenwoordig is deze technologie prima uitgewerkt en is hij zeker niet trager dan wanneer hij aan de zij- of achterkant zit. Dat bewijst ook de OnePlus 9 Pro. De vingerafdrukscanner reageert erg snel en dat is in het dagelijks gebruik wel zo prettig. Wel ervaar dat ik dat deze net wat lager lijkt te zitten dan bij de 8 Pro, waardoor je (zeker in het begin) nog weleens de vinger te hoog neerlegt.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

We vinden aan boord van de OnePlus 9 Pro een Snapdragon 888 chipset van Qualcomm. De fabrikant heeft het toestel daarmee van de nieuwste, snelste processor voorzien. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het verschil met de 8 Pro en 9 Pro eigenlijk niet merk. Het doet gewoon zijn werk, en snel. Ons testmodel is uitgerust met 12GB aan werkgeheugen, maar je kunt de OnePlus 9 Pro ook kopen met 8GB aan RAM-geheugen. Voor de interne opslagruimte is er keuze uit 128GB of 256GB. Dit geheugen is niet uit te breiden.

Accuduur

Onder de glazen motorkap van de OnePlus 9 Pro is een 4500 mAh accu geplaatst. We hebben het toestel in de afgelopen weken onder verschillende omstandigheden getest. In onze preview waren we negatief over het uithoudingsvermogen. Met een update welke tussentijds is verschenen, is dit gelukkig wel een stuk beter, maar nog absoluut niet perfect. Bij vrij intensief gebruik haalt het toestel nét wel of nét niet het einde van de dag, het hangt erom. De schermtijd ligt tussen de 3,5 en 4 uur. Soms zelfs 2 uur en 40 minuten met 20 procent sap over. Zulke waardes zien we liever niet bij een smartphone waar je 900 euro voor neertelt.

We verwachten volgende week nog een software-update, hopelijk weet OnePlus dan nog betere accuprestaties neer te zetten. Als dit het geval is, zullen we deze OnePlus 9 Pro review uiteraard bijwerken.

Positief zijn we dan wel weer over het opladen van de OnePlus 9 Pro. Dit kan draadloos met een flinke kracht van 50 watt. Hiervoor moet je wel het optionele oplaadstation, de Warp Charge Wireless 50 aanschaffen. Met 30 minuten laden is het apparaat dan van 1 naar 70 procent opgeladen. Bekabeld laden gaat het snelst, met een flinke kracht van 65 watt. Het volledig opladen van 1 naar 100 neemt 29 minuten in beslag. En dat is gezien de matige prestaties van de batterij, wel erg prettig.

Updatebeleid

OnePlus hanteert bij de OnePlus 9-serie hetzelfde updatebeleid als bij haar andere toptoestellen. Dit betekent dat we voor een periode van twee jaar vanaf release Android-updates kunnen verwachten. Concreet komt dat neer op de beschikbaarheid van Android 12 en Android 13, al kan het zomaar zijn dat OnePlus ook Android 14 uitrolt. OnePlus hanteerde voor eerdere modellen ook drie OS-upgrades.

Op het gebied van beveiligingsupdates houdt OnePlus een periode aan van drie jaar. Deze security-patches worden ongeveer om de twee maanden uitgerold. Het kan beter, maar ook zeker slechter. Daarbij steekt de fabrikant doorgaans flink wat werk in de updates, doordat deze meestal ook wat nieuwigheden meebrengen. Maar het kan dus nog wel wat verder verfijnd worden.

Beoordeling

Na de weken van testen met de OnePlus 9 Pro kunnen we concluderen dat de OnePlus 9 Pro een erg fijne smartphone is. De samenwerking met Hasselblad heeft het merk zeker goed gedaan, al zijn de verschillen nu nog niet altijd even groot. Toch is duidelijk dat OnePlus de feedback serieus neemt en het begin is gezet. Gezien de samenwerking voor tenminste drie jaar gesloten is, verwachten we in de toekomst meer, duidelijkere verbeteringen. De echte innovatie missen we bij de OnePlus 9 Pro, maar dat maakt de telefoon zeker geen slecht toestel. Daarbij stelt de accuduur van de OnePlus 9 Pro echt teleur en is het te hopen dat er nog een software-update uitgerold wordt die dit probleem aanpakt. De OnePlus 8 Pro was erin ook geen ster, maar wist in ieder geval betere waardes neer te zetten.

