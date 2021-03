OnePlus 9 Pro wordt geruïneerd in duurzaamheidsvideo

Een nieuwe video is online gegaan van JerryRigEverything. De videomaker gaat aan de slag met de OnePlus 9 Pro, waarbij gekeken wordt hoe duurzaam het toestel precies is. Komt het toestel er goed mee weg?

OnePlus 9 Pro wordt gemarteld

Zack van JerryRigEverything staat bekend om zijn video’s waarin de duurzaamheid van smartphones onder de loep wordt genomen. De videomaker heeft nu de OnePlus 9 Pro op bezoek. Deze smartphone werd dinsdag aangekondigd en die avond verscheen onze OnePlus 9 Pro preview. Het toestel is vervaardigd uit glas en heeft een metalen frame.

In de video wordt de OnePlus 9 Pro van alle kanten aangepakt. Om te beginnen met een mes, waarbij gekeken wordt hoe snel het scherm beschadigd is, maar ook de rest van de behuizing. Daarbij worden nog andere tresten gedaan, en wordt de video weer afgesloten met de bekende buigtest. De hele video is hieronder te bekijken.



OnePlus 9 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro