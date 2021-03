OnePlus 9-serie aankondiging: volg hier de livestream

Vandaag is het zover. OnePlus zal vandaag haar nieuwste OnePlus 9-serie aankondigen, waarbij we de OnePlus 9 en 9 Pro verwachten, inclusief flinke verbeteringen voor de camera. Volg alles vandaag via de livestream.

OnePlus 9 livestream

Na lange tijd van geruchten en berichten, is vandaag het moment aangebroken dat OnePlus haar nieuwste high-end smartphones zal presenteren. Een grote verrassing zal het niet op alle vlakken zijn, gezien de vele ‘leaks’ die er zijn geweest van de OnePlus 9-serie. Daarnaast heeft de fabrikant zelf ook al het één en ander naar buiten gebracht over de nieuwe 9-serie. Toch zijn we benieuwd naar wat OnePlus allemaal in petto heeft.

Duidelijk is al wel dat OnePlus samenwerkt met Hasselblad. Dit merk is een bekende naam op het gebied van fotografie. OnePlus zal daarom flink wat verbeteringen presenteren voor de camera’s van de toestellen uit de OnePlus 9-serie, zo is de verwachting.

Wil je niets missen? Dan kun je hieronder de livestream volgen van de OnePlus 9-serie. De aankondiging is vandaag, 23 maart, om 15:00 uur Nederlandse tijd. Natuurlijk lees je ook alles over de aankondiging op de website van DroidApp!