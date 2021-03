‘OnePlus 9 Pro kan met 50 watt draadloos opgeladen worden’

Er is bijna iedere dag wel wat te melden over de nieuwe OnePlus 9-serie. Gisteren verschenen duidelijke foto’s, nu is er nieuws over het opladen van de nieuwe smartphone.

OnePlus 9 Pro met 50W wireless charging

Op 23 maart komen we alles te weten over de nieuwe OnePlus 9-serie. Deze toestellen zijn al vaak in het nieuws geweest. Hierbij weten we nog relatief weinig van de 9E, die mogelijk ook als 9 Lite uitgebracht kan worden. Des te meer komen we te weten over de 9 en de 9 Pro. Zo zagen we gisteren de 9 Pro in volle glorie op uitgebreide foto’s.

Nu is er nieuws over het opladen van het Pro-model. Al langer gaan er berichten rond over het 65W snelladen van de accu in de smartphone. Nu is er ook nieuws over het draadloos laden. Volgens de laatste berichten kan dit met een kracht van maar liefst 50W, waardoor je accu nog sneller vol zit. Bij de 8 Pro kon dit met een snelheid van 30W, dus dit is een flinke stap vooruit.

Alle details komen we op 23 maart te weten. Natuurlijk houden we je uitgebreid op de hoogte van al het nieuws over de nieuwe OnePlus 9-serie.