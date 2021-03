OnePlus levert gewoon een oplader bij OnePlus 9-serie

Maandag was het hoge woord eruit; we gaan deze maand de nieuwe OnePlus 9-serie zien. Nu wordt er steeds meer duidelijk over de nieuwe reeks. Er is nu nieuws over de oplader.

OnePlus 9 met oplader

Gisteren publiceerden we het nieuws dat OnePlus op 23 maart de nieuwe OnePlus 9-serie zal presenteren. Op deze dag kunnen we kennismaken met naar verwachting drie modellen; waaronder de OnePlus 9 en 9 Pro. Daarbij wordt er nog een ‘Lite’ model verwacht die mogelijk doorgaat onder de naam OnePlus 9E of 9R.

Nu is er nieuws over de nieuwe reeks. OnePlus CEO Pete Lau heeft meer informatie gedeeld op het internet. De fabrikant reageert op een verontruste gebruiker die bang is dat OnePlus de concurrenten volgt, als het gaat om het meeleveren van een oplader. De charger zien we bijvoorbeeld niet terug bij de Galaxy S21-serie.

In een reactie laat Pete Lau weten dat we ons geen zorgen hoeven te maken. OnePlus zal bij de 9-serie de oplader gewoon meeleveren. Je hoeft dus niet nog extra te sparen om een oplader te kopen. Bij de Galaxy S21 kost deze 24,99 euro. Volgens de laatste berichten krijgen de 9 en 9 Pro 65W snelladen. Dan is het wel zo prettig dat je die snelheid ook direct kan halen.