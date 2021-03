‘OnePlus komt volgende week met vier aankondigingen, waaronder 9R’

We kunnen deze maand groot nieuws verwachten van OnePlus. Volgens de laatste informatie kunnen we in maart vier nieuwe producten verwachten van de Chinese fabrikant, waaronder de OnePlus 9-serie.

OnePlus aankondiging in maart

Ishan Agarwal is een bekende ‘leaker’ en heeft nieuwe informatie gedeeld over de plannen van OnePlus, net als leaker Max J. De Chinese fabrikant zou van plan zijn om deze maand nog een aankondiging te presenteren met vier nieuwe producten. In totaal gaat het om drie smartphones en een smartwatch.

Hierbij gaat het natuurlijk om de nieuwe OnePlus 9-serie waarover we al veel hebben gehoord. Gisteren schreven we al over de uitgelekte gegevens over de camera van de OnePlus 9 Pro. Dat is één van de modellen die aangekondigd zal worden deze maand. Daarnaast wordt nog het reguliere model van de 9 verwacht en hebben we nog een nieuw model. Het gaat hierbij om de OnePlus 9R. Dit zou het toestel zijn dat eerder rond ging onder de naam OnePlus 9E, 9 SE of 9 Lite.

Het vierde product van OnePlus moet de OnePlus Watch zijn, welke de eerste smartwatch zal zijn van de fabrikant. Er gaan al lange tijd berichten rond over het eerste horloge van OnePlus en nu lijkt hij dus meer definitief te worden. Veel informatie is er echter nog niet. Zo is onduidelijk of de OnePlus Watch met Wear OS van Google verschijnt. Volgens de bronnen zou de aankondiging zelfs al voor 8 maart gepland staan, volgende week dus. We hebben zelf nog niks gehoord van OnePlus, maar als we meer informatie kunnen delen, dan lees je dat uiteraard hier terug!