OnePlus 9 Pro: nieuwe details over quad-camera uitgelekt

Vorige week was er nieuws over de OnePlus 9E, waarbij ook nog gesproken wordt over de naam OnePlus 9R, Lite of SE. Nu is er nieuws over het meest uitgebreide toestel van de serie; de OnePlus 9 Pro. We komen meer te weten over de camera van het toestel.

Camera-details OnePlus 9 Pro

Het lijkt niet heel lang meer te kunnen duren totdat OnePlus haar nieuwe 9-serie aankondigt. Er is immers al zoveel uitgelekt en bekend van de nieuwe toestellen, en daar kunnen we vandaag weer wat informatie aan toevoegen. Vorige week schreven we over de OnePlus 9E, waarbij ook informatie naar buiten kwam over de camera-opstelling van de OnePlus 9. Nu deelt een Griekse bron informatie over de camera’s van de OnePlus 9 Pro. Eerder werd al duidelijk dat OnePlus samen zou werken hiervoor met Hasselblad, zoals Huawei samenwerkt met Leica en Nokia met Zeiss.

Er zullen aan de achterkant van de smartphone vier camera’s zitten. Deze zal bestaan uit een 48MP + 50MP + 8MP + 2MP lens. We vermoeden dat de 48MP lens de standaard lens is, de 50MP een telelens (mogelijk met zoom-mogelijkheden), de 8MP een groothoeklens en 2MP een diepte/macrolens zal zijn. Op het gebied van video zijn er ook vorderingen; je kunt met de OnePlus 9 Pro in 8K-resolutie filmen, maar ook in 4K met 120fps.

Uit de screenshot die de ‘About Phone’ sectie weergeeft, krijgt het toestel een Snapdragon 888 chipset, de krachtigste processor van Qualcomm. Verder zal het toestel voorzien zijn van een 6,7 inch AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid. Daarbij komt er een versie beschikbaar van 8GB/128GB en 12GB/256GB. Uit een eerder lek kwam naar voren dat het toestel een 4500 mAh accu zou krijgen met 65W snelladen en 45W draadloos. In dat lek zagen we het toestel ook al van verschillende kanten.

Als we meer informatie hebben over de nieuwe OnePlus 9-serie, houden we je natuurlijk op de hoogte.