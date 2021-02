OnePlus 9E specificaties uitgelekt: dit kun je verwachten

OnePlus komt in de komende weken (of maanden) met de nieuwe OnePlus 9-serie. Er gaan ook berichten over een Lite-model die mogelijk de naam OnePlus 9E meekrijgt. Er is nu het één en ander bekend over de nieuwe smartphone.

OnePlus 9E in het nieuws

Een Griekse bron heeft meer informatie losgelaten over de nieuwe OnePlus 9E die binnenkort verwacht wordt. Of dat de definitieve naam wordt, is nog niet helemaal duidelijk want er gaan berichten over de naam OnePlus 9 Lite. In dit artikel hebben we het over de 9E om zo het overzicht te houden.

De OnePlus 9E zal volgens de tot nu toe bekende informatie verschijnen met 6,5 inch beeldscherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels. Daarbij levert dit display een verversingssnelheid van 90Hz. Het toestel zou aangedreven worden door een Snapdragon 690 chipset van Qualcomm. De smartphone zal een 8GB aan werkgeheugen meekrijgen en 128GB aan opslagruimte, de accucapaciteit komt uit op 5000 mAh. Van de camera is nu alleen bekend dat deze een 8MP groothoeklens krijgt.

Eerder verschenen OnePlus 9 render

OnePlus 9

Er is ook nog wat meer nieuws over de OnePlus 9. Dit toestel zullen we gaan zien met de Snapdragon 888 chipset, de nieuwste processor van de Amerikaanse chipfabrikant. Duidelijk is verder dat de smartphone een 6,55 inch Fluid AMOLED-scherm zal krijgen met een verversingssnelheid van 120Hz.

De camera set-up zal als volgt zijn; een 48MP hoofdlens, bijgestaan door een 50MP en 2MP lens. Details over deze twee objectieven zijn nog niet bekend. Uiteraard komt de telefoon op de markt met Android 11 met de OxygenOS-skin. Volgens eerdere berichten zou de ‘standaard’ OnePlus 9 een 4500 mAh accu krijgen met 65W laden.

