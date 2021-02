OnePlus 9 Pro in hands-on: camera-partnerschap aangegaan met Hasselblad

OnePlus zal binnenkort de nieuwe 9-serie aankondigen. De OnePlus 9 Pro is nu opgedoken in een hands-on serie waardoor we een goed beeld krijgen van de telefoon. Daarbij wordt duidelijk dat OnePlus stappen wil zetten op het gebied van fotokwaliteit.

OnePlus samenwerking met Hasselblad

Er gingen eerder geruchten rond dat OnePlus met Leica samen zou willen werken op het gebied van fotografie, maar een nieuw lek geeft andere informatie. Verschillende bronnen bevestigen dat OnePlus (in ieder geval bij de OnePlus 9 Pro) samen zal werken met Hasselblad, een gerespecteerde naam in de fotografie. Huawei werkt al samen met Leica en Nokia en Sony hebben Zeiss waarmee samengewerkt wordt. We kunnen niet ontkennen dat op cameragebied er zeker stappen zijn gemaakt door de fabrikant, maar de concurrentie op veel gebieden vooroploopt.

De OnePlus 9 Pro is opgedoken in een hands-on. Het gaat hierbij wel om een prototype, dus het kan best zijn dat de fabrikant nog wat verfijningen doorvoert. De telefoon krijgt een curved-edge scherm dat een beetje doorloopt aan de zijkanten. Daarbij wordt gesproken over Quad-HD+ resolutie met 120Hz verversingssnelheid. We verwachten verder een Snapdragon 888 chipset van Qualcomm, 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Het gaat hierbij om dit model, en het kan goed zijn dat er nog andere configuraties in ontwikkeling zijn.

OnePlus zal ook dit toestel weer voorzien van een alert-slider aan de rechterkant van het toestel. De accucapaciteit is nog niet bekend, maar zeker is wel dat het toestel 65W bekabeld kan laden en 45W draadloos. De verwachting is dat OnePlus samen met de 9 Pro ook met de 9E en 9 komt. Hierbij lijkt het er tot nu toe op dat de OnePlus 9E met een Snapdragon 870 verschijnt.