‘OnePlus gaat voor OnePlus 9-serie samenwerken met Leica’

OnePlus heeft eerder al bekend gemaakt dat het voor de fotografie nog meer uit de kast wil halen. Er komen nu nieuwe berichten binnen over het feit dat OnePlus samen zou werken met Leica aan camera’s voor de OnePlus 9-serie. Wat kunnen we verwachten?

Leica-camera’s in OnePlus-toestellen?

OnePlus zou voor het realiseren van de camera’s bij de OnePlus 9-serie, samenwerken met Leica. Het bedrijf is een bekende naam in de fotografiewereld. De Duitse fabrikant werkt al sinds 2016 samen met Huawei voor de smartphonecamera’s en doet daarmee goede zaken. Niet alleen worden Leica-lenzen gebruikt, ook bepaalde kennis wordt met de fabrikant gedeeld, om zo de beste camerakwaliteit te kunnen bieden. Volgens de bron kiest nu ook OnePlus ervoor om samen te gaan werken met Leica.

De camera’s van de OnePlus-toestellen worden met iedere generatie steeds een stukje beter, maar om eerlijk te zijn; ze halen het nog niet helemaal bij de concurrentie. Daar moet mogelijk met deze stap wat aan gaan veranderen. De OnePlus 9-serie zal waarschijnlijk over camera’s beschikken van Leica. OnePlus zelf heeft hierover nog niks verteld. Echter is het wel een feit dat Pete Lau, CEO van de Chinese fabrikant, eerder heeft gezegd de cameraprestaties van de telefoons wil verbeteren.

Nog onbekend is of voor de volledige OnePlus 9-serie samengewerkt gaat worden met Leica, of dat het alleen voor de OnePlus 9 Pro is weggelegd. We zijn in ieder geval benieuwd welke resultaten dit gaat hebben voor de camerakwaliteit. Natuurlijk zullen we hierover meer te weten komen.