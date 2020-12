‘OnePlus 9 Pro krijgt IP-certificering, meer nieuws over 9E’

Er komt steeds meer nieuws naar buiten over de nieuwe reeks van OnePlus. De fabrikant komt volgend jaar met de 9-serie. Er is nu nieuws over de 9 Pro en de 9E.

IP-certificering voor OnePlus 9 Pro

We hebben de OnePlus 8T net goed en wel getest en de berichten over de 9-serie gaan alweer een tijdje rond. De smartphone moet in het voorjaar uitgebracht worden en deze reeks zou bestaan uit drie modellen. Dit is anders dan eerdere modellen, waar de nieuwe serie enkel uit een regulier en een Pro-model bestond. Bij de OnePlus 9 zou het naast het reguliere model ook om de 9 Pro en 9E gaan.

De eerder verschenen render van de OnePlus 9 Pro

Max Jambor heeft informatie te melden over de nieuwe smartphone. Ondanks dat de fabrikant eerder heeft geroepen niks te zien in een IP-certificatie (omdat dit alleen maar geld kost), lijkt het bij de 9 Pro toch weer voor zo’n certificaat te willen betalen. Net als de OnePlus 8 Pro zou de OnePlus 9 Pro een IP68-certificering meekrijgen. Dit betekent dat het toestel stof- en waterdicht is (tot op zekere hoogte). Zover bekend krijgen de twee andere modellen deze certificatie niet.

Max meldt dus opnieuw het bestaan van de OnePlus 9E. De eerste berichten kwamen begin deze maand daarover naar buiten. Het model zou geplaatst worden tussen de Nord- en de reguliere 9. Als er meer bekend is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.