‘OnePlus komt met OnePlus 9E’; ook concept 9 Pro verschenen

Achter de schermen wordt door OnePlus hard gewerkt aan de 9-serie. Als de nieuwste berichten kloppen, dan kunnen we drie modellen in de 9-serie verwachten. Nieuwkomer is daarbij het toestel met de naam OnePlus 9E. Ook zien we concepten van de 9 Pro.

OnePlus 9E op komst?

Toen OnePlus een paar jaar geleden een nieuwe serie aankondigde, zoals de 5, of de 6, begon dat met één toestel in het voorjaar en één toestel in het najaar. De serie in het najaar kreeg de toevoeging T. Sinds de 7-serie gaat het wat anders en presenteert de fabrikant in het voorjaar doorgaans twee modellen. In 2021 kan dat er zomaar weer anders uit gaan zien, want naar verluidt kunnen we volgend jaar drie modellen verwachten in de 9-serie. Naast de OnePlus 9 en OnePlus 9 Pro zou de Chinese fabrikant de OnePlus 9E willen presenteren.

Veel details weten we helaas nog niet over de OnePlus 9E. De smartphone wordt mogelijk tussen de OnePlus Nord-serie en de 9 geplaatst en biedt enkele mogelijkheden van een vlaggenschip, tegen een prijs in het hogere middensegment. Samsung deed dit eerder met de Galaxy S10e. We vermoeden hierbij een prijs van rond de 500-600 euro, al blijft dat nu nog gissen. Als de berichten kloppen, dan raakt de markt van OnePlus nog verder verzadigd. Het lijkt erop dat de fabrikant het liefst alle markten wil bedienen. Dit zagen we ook al terug met de Nord-serie. Hiervan zagen we onlangs de Nord N10 en de N100. Volgend jaar zou ook een OnePlus Nord SE in de planning zitten.

OnePlus 9 Pro concept

Jermaine, ook wel bekend als CConceptCreator, heeft een video gepubliceerd waarin we de OnePlus 9 Pro te zien krijgen. Of beter gezegd, een concept van het nieuwe toestel. De beelden zijn gemaakt op basis van de tot nu toe bekende informatie en leaks. Eerder verschenen renders van de OnePlus 9 Pro en hiertoe heeft Jermaine zich ook laten inspireren. Of de OnePlus 9 Pro er echt zo uit komt te zien, dat is nog even afwachten, maar gezien de leaks, kan het zomaar zijn dat hij er erg dichtbij zit.



OnePlus 8T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 598,00 euro

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 778,00 euro