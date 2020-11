Eerste beelden OnePlus 9: meer informatie over specs, prijs en releasedatum

Er is nieuws over een nieuwe high-end smartphone van OnePlus. De fabrikant komt binnenkort met de aankondiging van de OnePlus 9. Van dit toestel krijgen we nu een beter beeld en komen we wat specificaties te weten.

OnePlus 9 in het nieuws

Onlangs presenteerde OnePlus haar nieuwe high-end smartphone; de OnePlus 8T, waarover we erg enthousiast waren in de OnePlus 8T review. Zoals bij iedere fabrikant duurt het vervolgens niet lang dat er berichten binnenkomen druppelen over het nieuwe model. OnePlus bereidt de komst voor van de OnePlus 9.

De OnePlus 9 is nu te zien op een render, waarbij er van verschillende dingen uitgegaan kan worden. Volgens de bron krijgt het toestel een net wat ander design dan we gewend zijn van de Chinese fabrikant. We zien een wat vierkant ontwerp met een plat 6,55 inch scherm dat een 120Hz verversingssnelheid moet kunnen bieden. Verder wordt gesproken over een triple-camera met tweemaal een 16MP sensor en een 8MP lens. Voorop zou er een 32 megapixel front-camera aanwezig zijn.

OnePlus zou de OnePlus 9 uit willen rusten met de high-end Snapdragon 875 chipset van Qualcomm, samen met 8GB aan werkgeheugen. OnePlus kennende zal de fabrikant ook nog wel een versie met 12GB RAM presenteren. Verder wordt gesproken over tenminste 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met Warp Charge 65 en natuurlijk Android 11.

Volgens de bron is de fabrikant van plan om de smartphone in maart 2021 te presenteren. In India zou het toestel een prijs krijgen van omgerekend 533 euro. Waarschijnlijk komen hier nog het één en ander aan heffingen bovenop, waardoor dit de prijs verder naar boven zal laten schieten. We houden je natuurlijk op de hoogte als er meer informatie is.