OnePlus Nord N100 voor €199 nu te bestellen in Nederland

De nieuwste smartphone van OnePlus is onderweg naar Nederland. Het model dat verscheept wordt is de OnePlus Nord N100. Deze telefoon kan nu besteld worden voor 199 euro.

OnePlus Nord N100 te bestellen

Onlangs kwam OnePlus met de introductie van een tweetal nieuwe toestellen. De eerste hebben we maandag uitgebreid besproken in de OnePlus Nord N10 review, inclusief ondersteuning voor het 5G-netwerk. Het andere toestel dat getoond werd is de OnePlus Nord N100. Dit toestel bevindt zich in het betaalbare segment en dat is voor het eerst dat we het terugzien bij de fabrikant.

De OnePlus Nord N100 is voorzien van een 6,52 inch HD+ beeldscherm, een vingerafdrukscanner aan de achterkant en 4GB RAM-geheugen. OnePlus levert het toestel met 64GB opslagruimte dat je uit kunt breiden, een Snapdragon 460 octa-core chipset en een triple-camera met 13MP hoofdcamera. De 5000 mAh accu van de OnePlus kan met 18W wat sneller opgeladen worden. Natuurlijk is er ook de OxygenOS skin vol extra mogelijkheden over Android 10 heen.

OnePlus garandeert twee jaar beveiligingsupdates en één Android-update. De smartphone is over enkele dagen beschikbaar Je kunt hem in ieder geval nu al bestellen. Dit kan bij OnePlus, Belsimpel en Coolblue.