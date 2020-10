OnePlus Nord N10 en N100 aangekondigd: betaalbaar, stijlvol en compleet

OnePlus heeft zojuist haar twee nieuwe Nord-modellen aangekondigd. De serie van betaalbare toestellen wordt uitgebreid met de OnePlus Nord N10 en Nord N100. We praten je helemaal bij over deze twee devices.

OnePlus Nord N10 en N100 aangekondigd

Doorgaans gaan er al in een vroeg stadium vele berichten en afbeeldingen rond over nieuwe OnePlus-toestellen. Nu was dat qua foto’s niet het geval. Zelfs voor ons was het dus een verrassing hoe de devices eruit zouden komen te zien. Blijkbaar doet de OnePlus Nord zoals we die eerder dit jaar zagen het goed, want er is nu uitbreiding van de Nord-serie met gelijk twee modellen.

OnePlus Nord N10 5G

De OnePlus Nord N10 is voorzien van 5G-ondersteuning en komt op de markt met een 6,49 inch LCD-beeldscherm met Full-HD+ resolutie en een verversingssnelheid van 90Hz. Daarbij krijgt het toestel de Snapdragon 690 chipset van Qualcomm mee en is er 6GB RAM met 128GB geheugen. Interessant: het geheugen is uit te breiden met een geheugenkaart. Dat kon doorgaans niet bij toestellen van de fabrikant. Ook een 3,5 millimeter aansluiting is op het toestel te vinden, maar wordt afscheid genomen van de Alert Slider.

OnePlus bespaart verder niet op mogelijkheden van het toestel. Dit betekent dat je stereo-speakers krijgt en een quad-camera. Deze opstelling bestaat uit een 64MP hoofdcamera, een groothoeklens, macrolens en monochroomlens. Voorop is de OnePlus Nord N10 5G uitgerust met een 16 megapixel camera. Tot slot is de N10 voorzien van een 4300 mAh accu met Warp Charge 30T zodat je hem razendsnel op kunt laden met een kracht van 30 watt.

OnePlus Nord N100

OnePlus gaat nu ook echt het betaalbare segment veroveren, zo is de insteek. OnePlus zegt altijd de beste kwaliteit te willen bieden en zich daarom tot nu toe niet in dit segment gemengd te hebben. Dat moet met de OnePlus Nord N100 dus veranderen, zo blijkt.

De OnePlus Nord N100 is voorzien van een 6,52 HD+ LCD-scherm, stereo-speakers en een 5000 mAh accu die met 18W opgeladen kan worden. Volgens de fabrikant is dit het juiste toestel voor degenen die op zoek zijn naar een best-in-class smartphone voor dagelijks gebruik. Er is 4GB RAM en 64GB opslagruimte, waarbij je het geheugen uit kunt breiden met een geheugenkaart.

De smartphone laat je foto’s maken met de triple-camera; bestaande uit een 13 megapixel sensor en daarnaast voorzien van een bokehlens en macrolens. Er is een Snapdragon 460 octa-core processor en natuurlijk de OxygenOS skin. Zowel bij de N10 5G als bij de N100 is dit OxygenOS 10.5, gebaseerd op Android 10.

Een 3,5 millimeter poort is ook aanwezig, maar NFC en een Alert Slider is er niet bij op de N100.

Verkrijgbaarheid

De smartphones komen allebei naar Nederland, dit zal begin december gebeuren. De OnePlus Nord N10 5G is van jou voor een bedrag van 349 euro en is beschikbaar in de kleur Midnight Ice. De OnePlus N100 kost 199 euro en dan heb je hem in de kleur Midnight Frost.

OnePlus Nord N10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend