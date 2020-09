OnePlus Nord N10 5G duikt op; dit is wat we nu weten

OnePlus doet goede zaken met haar toestellen. Een van de geliefde modellen is de OnePlus Nord, een betaalbare smartphone met alle mogelijkheden. Er komt echter familieuitbreiding aan.

OnePlus Nord N10 5G opgedoken

Naar verluidt zouden er twee nieuwe toestellen uitgebracht worden met de naam Nord. In het geruchtencircuit is eerder al een toestel opgedoken met de codenaam Clover. Deze smartphone zou een stuk betaalbaarder moeten zijn en uitgerust worden met een Snapdragon 460. De specs zouden overeenkomen met de Oppo A53. Oppo en OnePlus behoren tot hetzelfde moederbedrijf.

Dan is er dus de OnePlus Nord N10 5G, een smartphone die tussen de huidige Nord en de ‘Clover’ gepositioneerd moet worden. Het lijkt erop dat dit toestel een Snapdragon 690 chipset krijgt, inclusief ondersteuning voor 5G. Het 6,49 inch scherm zou een verversingssnelheid hebben van 90Hz. Aan boord van de OnePlus Nord N10 5G, die ook al opduikt onder de codenaam Billie, krijgt 6GB werkgeheugen en 128GB aan interne opslagruimte.

De bron meldt dat de Nord N10 5G een quad-camera krijgt met een 64 megapixel hoofdsensor. Deze wordt bijgestaan door een 8MP groothoeklens, 2MP macro en 2MP dieptelens. Als deze gegevens kloppen, dan zou dat betekenen dat hij op papier beter is dan de huidige Nord. Het is afwachten of deze informatie correct is. Wanneer we de nieuwe OnePlus gaan zien is nog onbekend. Verwacht wordt dat hij na de 8T aangekondigd wordt, maar ook daar is nog geen datum van bekend.