OnePlus werkt aan betaalbare ‘Clover’ met 6000 mAh accu

OnePlus is naar verluidt bezig met de ontwikkeling van een smartphone in het goedkopere segment. Voor rond de 200 euro moet de telefoon, die nu de codenaam Clover draagt, uitgebracht worden.

OnePlus Clover in het nieuws

Het is een druk jaar voor OnePlus. De smartphonefabrikant heeft eerder de OnePlus 8 en 8 Pro aangekondigd, en onlangs werd de OnePlus Nord aan dit rijtje toegevoegd. Er lijkt echter nog een vierde model uitgebracht te worden dit; waarvan de smartphone nu uitgerust wordt om de codenaam ‘Clover’. Het moet een toestel worden in het betaalbare budgetsegment met een prijs van 200 euro.

Voor dit geld krijg je in ieder geval de fijne OxygenOS skin, en dat is al een dik pluspunt. Volgens de geruchten krijgt de OnePlus Clover een 6,52 inch LCD of OLED-scherm van een nog onbekende grootte. Als het een LCD-scherm wordt, dan zal de vingerafdrukscanner niet in het scherm te vinden zijn, dit kan alleen bij OLED. Deze zal dan aan de achterkant geplaatst worden, of mogelijk aan de zijkant, maar daar ontbreekt nog informatie over. Wel duidelijk is dat de kans mogelijk is dat er een 3,5 millimeter aansluiting op de OnePlus te vinden zal zijn.

De huidige OnePlus Nord

De OnePlus zal een triple-camera krijgen met een 13 megapixel hoofdlens, 2MP diepte- en 2MP macrolens. Duidelijk is ook dat de smartphone een Snapdragon 460 processor meekrijgt, samen met 4GB RAM en 64GB opslagruimte. Interessant; de smartphone krijgt een 6000 mAh accu, wat een flinke capaciteit is. De oplaadsnelheid zou 18W bedragen.

In een eerder bericht leek het er nog op dat een smartphone met Snapdragon 660 zou verschijnen. Het is niet bekend of dat om dit toestel gaat, of om een ander toestel. Op dit moment ontbreekt nog beeldmateriaal van het toestel.

