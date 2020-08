OnePlus deelt 10 namen die het overwoog voor OxygenOS

OnePlus gebruikt sinds het begin haar eigen skin over Android; OxygenOS. In 2015 werd pas de naam bepaald voor de eigen interface, en het bedrijf deelt nu de tien namen die in overweging werden genomen.

Naam werd OxygenOS

In 2015 schreef OnePlus een wedstrijd uit om een naam te verzinnen voor de eigen skin, welke over Android is te vinden. Uit de meer dan 75,000 inzendingen werd uiteindelijk een selectie gemaakt. Welke selectie dit was, werd niet duidelijk. Tot nu toe. OnePlus heeft namelijk de tien namen gedeeld die het in overweging nam;

Opus

Nomad OS

CosmOS

Muse

Karma

OnePlus ROM

StratOS

Carbon

ElementOS

DaVinci

Uiteindelijk is het dus OxygenOS geworden. Het wordt door velen, en ook door ons, gezien als één van de beste skins over Android. Dankzij OxygenOS heb je eindeloos veel mogelijkheden tot je beschikking. Hierbij kun je denken aan het handige Ambient Display, het personaliseren van de kleuren in de notificaties en nog veel meer. OnePlus gaf eerder al aan dat het met meerdere nieuwe functies komt.

