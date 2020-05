OnePlus komt met toffe OxygenOS-tweaks: dark mode switch en nieuwe multitasking

Er komen nieuwe features aan voor OxygenOS op verschillende OnePlus-toestellen. Allereerst kunnen we een handige toggle verwachten voor het donkere thema, maar ook het multitaskvenster krijgt vernieuwingen.

OxygenOS krijgt dark mode-switch

OxygenOS is één van de prettigste lagen over Android, zo vinden veel gebruikers. En dat is niet heel gek. De eigen laag van OnePlus biedt een hoop extra features bovenop Android, waardoor je de interface helemaal naar eigen wens kunt personaliseren. In onze uitgebreide OnePlus 8 Pro review hebben we al uitgebreid gesproken over de vele functies, maar ook over het missen van een optie om razendsnel te schakelen naar het donkere thema.

OnePlus heeft geluisterd, en werkt nu aan deze nieuwe feature. Het wordt in de toekomst mogelijk om via de snelle instellingen in de notificatiebalk, snel te switchen naar het donkere thema, of juist weer (terug) naar het lichte thema. Dit wordt duidelijk uit een Q&A met vragen aan de fabrikant. Op dit moment moet je hiervoor diep de instellingen induiken. De functie wordt deze maand intern getest, zal daarna naar Open Beta komen, en daarna pas naar de stabiele versie. Wanneer dit gaat gebeuren is niet bekend.

Multitasking

De fabrikant kondigt nog meer nieuwe functionaliteiten aan voor OxygenOS. Er komen wijzigingen aan voor de Multitasking-interface. Hoe deze er precies uit komt te zien, is niet helemaal duidelijk. Wel zijn er vorige maand testen opgedoken, waarbij we een nieuwe interface zagen met onder andere het app-icoontje onder het scherm van de app. Deze zal binnen enkele dagen als beta-versie uitgebracht worden.

Tot slot laat OnePlus weten dat het verbeteringen doorvoert in het volume van de telefoon. Voor degenen die het laagste geluidsniveau nog te hard vinden, is dat goed nieuws. De eerste vijf volumeniveaus geoptimaliseerd. Deze verbetering zal beschikbaar komen in de open beta van deze maand. Eerder kondigde OnePlus ook al 5 nieuwe functies aan voor OxygenOS.

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro