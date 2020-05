‘OnePlus werkt aan smartphone met oplaadsnelheid van 65W’

De OnePlus 8-serie is nog geen paar weken oud, of de geruchten over een volgend toestel gaan alweer rond. De nieuwe toestellen zullen zich nog sneller laten opladen.

OnePlus laden met 65W

We zien steeds meer smartphones die je razendsnel kunt opladen. De onlangs gepresenteerde OnePlus 8-serie kan met 30W opgeladen worden. Dit is niet het meest snelle dat we van smartphones kennen, zo zagen we anderhalf jaar geleden al de Huawei Mate 20 Pro met 40W. Oppo lanceerde onlangs de Oppo Find X2 en Find X2 Pro met 65W snelladen.

OnePlus en Oppo behoren tot hetzelfde moederbedrijf. Het zat er dus stiekem wel een beetje aan te komen dat we deze hoge laadsnelheid ook terug zouden gaan zien bij OnePlus, en dat gaat mogelijk ook gebeuren.

Uit een rapport blijkt dat er een certificaat is aangevraagd om een OnePlus-toestel te voorzien van 65 watt laadsnelheid. De 4200 mAh accu van de OnePlus Find X2 kan in 38 minuten tijd volledig opladen. De kans is dus zeker aanwezig dat we dit bij de OnePlus 8T Pro gaan zien. We houden de berichten in de gaten.

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro