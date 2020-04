De grote vergelijking: OnePlus 8 Pro vs. Oppo Find X2 Pro

Twee belangrijke smartphones die erg aan elkaar gewaagd zijn, zijn de Oppo Find X2 Pro en de OnePlus 8 Pro. Allebei de toestellen hebben hun key-features, waaronder het scherm. DroidApp heeft beide toestellen getest en geeft een uitgebreide vergelijking van de twee high-end smartphones.

OnePlus 8 Pro en Oppo Find X2 Pro in battle

Ze hebben veel van elkaar weg, de Oppo Find X2 Pro en de OnePlus 8 Pro. Niet heel gek; beide bedrijven behoren tot moederbedrijf BBK Electronics. OnePlus richtte zich daarbij vooral op betaalbare toestellen als alternatief voor de dure smartphones.

Dat streven is met de OnePlus 8 Pro geklapt, want we praten hier over toestellen van rond de 1000 euro. Een hele smak geld. Als je dat geld dan uitgeeft, dan wil je natuurlijk wel het beste van het beste. DroidApp heeft afgelopen weken met allebei de telefoons rondgelopen. Onze losse ervaringen lees je in de OnePlus 8 Pro review en de Oppo Find X2 Pro review.

Qua specificaties hebben ze veel overeenkomsten. Echter kijken we bij DroidApp voornamelijk hoe ze in de praktijk verschillen (of juist overeenkomen) en laten we ons niet leiden door benchmarks en dergelijke.

Design

Voor deze vergelijking hebben we de Find X2 Pro in Vegan Leather en de Ultramarine Blue van de OnePlus 8 Pro in bezit. Aan de voorzijde zien we nauwelijks verschillen. In de linkerbovenhoek is de front-camera te vinden. Aan de zijkanten loopt het scherm door en de power-button zit rechts, de volumetoetsen zitten links.

Waar zitten dan wel verschillen in? Het zijn vrij subtiele verschillen. Zo is de Oppo voorzien van twee volumetoets, voor hoog een toets en voor laag een toets. Bij de OnePlus is dit één geheel. Persoonlijk vind ik twee losse toetsen het prettigste maar een groot verschil? Nee. De OnePlus 8 Pro heeft aan de zijkant de erg handige Alert Slider. Hiermee zet je het toestel snel op stil, trillen of geluid aan.

Een ander voordeel van de OnePlus is de screenprotector die standaard meegeleverd wordt. Deze loopt helemaal over de rand heen, terwijl die bij de Find X2 Pro net over de rand stopt. Gevolg is dat je al lelijke luchtbellen begint te zien omdat hij sneller losraakt.

Achterop zien we een andere cameramodule, waar we later op terugkomen en is er natuurlijk een ander materiaalgebruik. Zelf ben ik voorstander van de (nep-) leren behuizing. Hoewel de OnePlus een speciale coating heeft die vingerafdrukken als sneeuw voor de zon laat verdwijnen. De Oppo Find X2 Pro is er ook in het keramiek.

Qua formaat verschillen ze nauwelijks iets, net als in het gewicht. Wel is de keramiek-versie van de Find X2 Pro 17 gram zwaarder en 0,7 mm dunner dan de lederen-versie. Hieronder zetten we de details van onze twee modellen op een rij.

Oppo Find X2 Pro : 165,2 x 74,4 x 9,5 millimeter, 200 gram

: 165,2 x 74,4 x 9,5 millimeter, 200 gram OnePlus 8 Pro: 165,3 x 74,4 x 8,5 millimeter, 199 gram

We kunnen concluderen dat beide toestellen grote bakbeesten zijn. Heb je grote handen, dan zul je met allebei uit de voeten kunnen, anders wordt toch met twee handen bedienen.

Display

Zowel Oppo als OnePlus hebben erg veel aandacht besteed aan het beeldscherm van de telefoons. In beide gevallen zijn het AMOLED-schermen met een kleurenscherm van 1 miljard kleuren. De grootte is 6,7 inch (Oppo) en 6,78 inch (OnePlus) en de resolutie is QHD+ met 3168 x 1440 pixels. Echter kun je bij de Oppo nog aangeven dat hij zelf schakelt tussen de resolutie, terwijl je bij de OnePlus verplicht zelf kiest tussen QHD+ en Full-HD+. Een overeenkomst is de verversingssnelheid van 120Hz. Hierdoor ogen beelden nog vloeiender, wat je merkt tijdens het gamen en het scrollen.

Allebei de displays hebben een DisplayMate A+ certificering wat aangeeft dat je hier een heel goed scherm in je handen hebt. Ook zijn er tal van andere technologieën aanwezig, maar zit er ook een verschil in de helderheid. De OnePlus 8 Pro bereikt een helderheid van 1300 nits, de Oppo zit op 800 nits. In de praktijk kunnen we stellen dat beide toestellen heel goed afleesbaar zijn in direct zonlicht.

Praktijk

Welke dingen zien we in de praktijk terug? We hebben op de twee smartphones eenzelfde 4K-video afgespeeld. Het zijn twee prachtige schermen. De Oppo Find X2 Pro oogt iets natuurlijker, de OnePlus 8 Pro wil de kleuren soms oppompen. Dat laatste heeft als voordeel dat je bij grote contrastverschillen, zoals bij een gezicht onder een hoed, het gezicht net wat beter uitgelicht wordt.

Kijken we bijvoorbeeld naar het scherm met instellingen, dan zien we dat spierwit op de Oppo het meest spierwit is. De OnePlus heeft net een zeer lichte tint eroverheen, al is dit én niet storend én zonder referentiemateriaal eigenlijk niet zichtbaar. We kunnen stellen dat de verschillen zeer minimaal zijn.

Interface

De interface verschilt ook bij de twee devices. ColorOS is de naam van de skin van Oppo, bij OnePlus is het OxygenOS. Ik moet zeggen, ik vind ze beide even prettig werken. OxygenOS heeft een grote groep fans en dat is niet gek. Je kunt erg veel aanpassingen doen. Denk aan het aanpassen van de icoontjes, welke pictogrammen je in de statusbalk wilt zien en de secundaire kleur aanpassen van bijvoorbeeld de snelle instellingen. Alle taken worden vlot uitgevoerd en daarin is de skin dus geen beperkende factor.

Dezelfde vlieger gaat eigenlijk ook op bij Oppo. ColorOS is met versie 7.1, die we terugzien op de Find X2, erg verbeterd. Het is beter aangepast aan de westerse landen, al blijft het even wennen als je van een ander smartphonemerk afkomt. Aan de andere kant krijg je erg veel opties. Handige features zijn bijvoorbeeld de zwevende zijbalk waarbij je onder andere de rekenmachine of WhatsApp als drijvend venster kunt openen, of als bubbel toe kunt voegen, zodat je deze snel erbij kunt pakken.

De Oppo Find X2 Pro heeft als enige op dit moment een Always On Display. OnePlus is bezig met de ontwikkeling ervan, maar wanneer de software-update met deze nieuwe functie verschijnt is niet bekend.

Ontgrendeling

Natuurlijk kun je bij beide toestellen gebruik maken van de vingerafdrukscanner. We hebben deze dagelijks vele malen gebruikt bij zowel de Oppo als de OnePlus. De vingerafdrukscanner zit geïntegreerd in het beeldscherm en deze technologie is de laatste tijd een stuk beter dan toen het net uitkwam.

De beste vingerafdrukscanner zit in de Oppo Find X2 Pro, zo merken we. Deze kent een nog lagere foutmarge en reageert nog wat sneller. Ditzelfde geldt ook voor de gezichtsherkenning. De Oppo heeft binnen no-time je gezicht herkend en gescand. Bij de OnePlus gaat dit zeker niet traag, maar als je ze naast elkaar legt, merk je het verschil op.

Camera

Misschien wel het belangrijkste uit de vergelijking tussen de OnePlus 8 Pro en de Oppo Find X2 Pro is de cameratest. De OnePlus heeft vier camera’s, de Oppo doet het met drie. Minder camera’s hoeft echter niet per definitie te betekenen dat je minder mooie foto’s maakt. Daarbij is de vierde lens van de 8 Pro een kleurenfilterlens, die dus voornamelijk van pas komt bij het maken van monochrome foto’s. We hebben de details van de twee camerasystemen op een rij gezet;

Oppo Find X2 Pro : 48 megapixel hoofdlens (f/1.7), 13 megapixel telefoto/periscooplens (f/3.0), 48 megapixel groothoeklens (f/2.2)

: 48 megapixel hoofdlens (f/1.7), 13 megapixel telefoto/periscooplens (f/3.0), 48 megapixel groothoeklens (f/2.2) OnePlus 8 Pro: 48 megapixel hoofdlens (f/1.8), 8 megapixel telefotolens (f/2.4), 48 megapixel groothoeklens (f/2.2), 5 megapixel kleurenfilterlens (f/2.4)

Daarbij zitten er nog een aantal verschillen in mogelijkheden. Dit zien we onder andere terug bij het zoomen. De Oppo Find X2 Pro heeft 5x optische zoom, terwijl de OnePlus 8 Pro het moet doen met 3x hybrid zoom. Persoonlijk vind ik optische zoom veel toevoegen aan de camera. Hybride zoom zit tussen digitale en optische zoom in en zorgt dus wat sneller voor kwaliteitsverlies.

We hebben verschillende foto’s gemaakt voor de camera-vergelijking. Die kun je hieronder bekijken. We merken op dat de kwaliteit van de foto’s van de OnePlus doorgaans beter is dan de Oppo. Dit komt door de hoeveelheid verzadiging. De foto’s van Oppo ogen wat dof en flets. Echter verandert de zaak in de nachtmodus, waar de Oppo wint. Ook met inzoomen wint de Oppo duidelijk.

Zoom:

Nachtmodus

Schemer

3x zoom

Selfie-camera

De selfie-camera telt bij de OnePlus 16 megapixel, bij Oppo 32 megapixel. We hebben verschillende selfies gemaakt en zien dat die van de Oppo kleurrijker zijn en duidelijk meer details bevatten.

Updatebeleid

Een ander punt van verschil tussen de Oppo Find X2 Pro en de OnePlus 8 Pro is het updatebeleid. De termijnen hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet;

Oppo Find X2 Pro : 2 jaar lang Android-updates, 2 jaar lang beveiligingsupdates

: 2 jaar lang Android-updates, 2 jaar lang beveiligingsupdates OnePlus 8 Pro: 2 jaar lang Android-updates, 3 jaar lang beveiligingsupdates

Gezien de prijzen van de telefoons is drie jaar ondersteuning in de vorm van security-patches toch wel het minste wat je mag verwachten. Twee jaar is dan echt te kort. Zeker aangezien Samsung onlangs met de Galaxy S7 na vier jaar pas stopte met het verspreiden van beveiligingsupdates. Er zit echter wel verschil in de releases van beveiligingsupdates. Oppo belooft dit maandelijks; dat is de afgelopen paar updates ook al gelukt. OnePlus loopt doorgaans één beveiligingsupdate-maand achter en verspreidt updates eenmaal per twee maanden. Bij allebei de fabrikanten dus werk aan de winkel om dit te verbeteren.

Prestaties, geheugen en muziek

De twee high-end vlaggenschepen zijn voorzien van een Snapdragon 865 processor met ondersteuning voor 5G, een krachtige chipset van Qualcomm. De Oppo is standaard voorzien van 12GB RAM, bij de OnePlus krijg je alleen 12GB als je kiest voor de 256GB opslagruimte-versie, anders is dit 8GB. De Oppo Find X2 Pro biedt standaard 512GB opslagruimte. Bij geen van beiden kun je dit uitbreiden met een geheugenkaart. In de afgelopen weken hebben we bij geen van de twee toestellen problemen ontdekt met de snelheid. Die is bij allebei uitstekend in orde.

Als we kijken naar de muziek, dan hebben geen van de twee toestellen een poort voor een 3,5 millimeter headset. Wel kun je een headset verbinden via Bluetooth of de USB-C aansluiting. De geluidskwaliteit is bij de Oppo absoluut het allerbest. Zoals we in de review al schreven komt muziek vol warmte en met veel warmte uit de speakers. Bij de OnePlus is de geluidskwaliteit ook prima, alleen wil het soms snerpen.

Accuduur

Een ander belangrijk vergelijkingspunt is de accuduur. We zien steeds weer nieuwe innovaties voor uiteenlopende features, maar een accu die bij intensief gebruik flink lang meegaat is zeldzaam, toestellen als de Huawei P30 Pro uitgezonderd.

Ook bij de OnePlus 8 Pro en Oppo Find X2 Pro hoef je geen wereldschokkende resultaten te verwachten in het uithoudingsvermogen. De Oppo wordt geleverd met een 4260 mAh accu, de OnePlus met een 4510 mAh. Bij beide toestellen zul je het einde van de dag halen. Langer dan dat gaat het met vrij intensief gebruik zeker niet worden. Ik gebruik de toestellen op dezelfde manier, met 120Hz verversingssnelheid en op QHD+ resolutie bij de OnePlus en automatische resolutie bij de Oppo.

We noteren een bedroevende 3,5 uur schermtijd bij de Oppo Find X2 Pro. Bij de OnePlus 8 Pro een gemiddelde screen-on-time van 4,5 uur. Beide geen wonderkinderen, maar laten we hopen dat de fabrikanten (en zeker Oppo) met een software-update hier nog wat meer uit kan persen.

Opladen

Verschillen zien we ook bij het opladen van het toestel. Een volle accu bereik je het snelst met de Oppo, waarbij een 65W snellader wordt meegeleverd; in een ruime 50 minuten is de accu van 0 naar 100 procent bij de Find X2 Pro. Bij de OnePlus 8 Pro duurt dit langer met 30W; van 12 naar 100 procent duurde bekabeld een uur. Dus tel daar voor een volledige lading zo’n 20 minuten bij op.

Allebei de telefoons zijn echte high-end krachtpatsers, maar alleen de OnePlus kan draadloos opgeladen worden. Dit gebeurt met de 30T Wireless Charger en is een paar minuten langzamer dan bekabeld laden. Jammer is dat het snoer van het dock aan het apparaat zelf vastzit, wat niet milieubewust is en ook niet altijd even handig. Overigens wordt de draadloze lader niet meegeleverd, deze kost je 70 euro.

Conclusie

Na een uitgebreide vergelijking tussen de Oppo Find X2 Pro en de OnePlus 8 Pro zijn we uitgekomen bij de conclusie. De Oppo ligt door de lederen behuizing het lekkerste in de hand. Daarbij vind ik de vele functies in ColorOS erg prettig, maar laat OxygenOS je net wat meer personaliseren. De snelheid is bij geen van toestellen een probleem, behalve de snelheid van de accuduur. Die is namelijk bij de Oppo beneden de maat. Tel daar de betere camera van de OnePlus (bij plaatjes overdag) bij op en de keuze lijkt snel gemaakt.

Duidelijk is dat OnePlus hier toch met de eerste plaats vandoor gaat, al zijn de verschillen niet heel groot. Je bespaart er minstens 200 euro mee ten opzichte van de Find X2 Pro (afhankelijk van werkgeheugen), en je hebt een (iets) beter updatebeleid. Wil je toch de ColorOS skin graag gebruiken, dan kun je toch beter naar de Oppo Find X2 (review) kijken, al mis je dan het leer van de Pro-versie.

Verkrijgbaarheid

Je kunt de OnePlus 8 Pro kopen bij: OnePlus, Coolblue, T-Mobile, Tele2 en Belsimpel.

Je kunt de Oppo Find X2 Pro kopen bij: Coolblue, T-Mobile, Mobiel, Belsimpel en MediaMarkt.

