Huawei P40 Pro review: een smartphone zonder de G van Google

Huawei staat op eigen benen en of dat de fabrikant windeieren zal leggen mag de P40-serie van de fabrikant bewijzen. Wij hebben een aantal weken de P40 Pro mogen testen en ons oordeel lees je in onze Huawei P40 Pro review.

Huawei P40 Pro review

Dit jaar is alles anders voor Huawei en zal het zichzelf opnieuw moeten bewijzen, misschien niet zozeer op hardware maar wel op software. Het toestel moet het namelijk zonder diensten van Google doen. Een groot verschil met de P30 van vorig jaar, naar onze mening een overtuigende smartphone. Weet Huawei met de P40-serie ons wederom te overtuigen?

In de verpakking

In de witte Huawei verpakking vinden we onder het toestel een doosje voor documentatie en een sim tray tool. Verder levert Huawei een 40 watt Supercharger mee voor het snel opladen van het toestel. Een USB-C kabel en wit headsetje mogen ook niet ontbreken!

Design en interface

Wat opvalt aan de P40 Pro is dat deze wat zwaarder lijkt te zijn dan haar directe voorganger. Wel heeft het toestel een mooi strak design met een gladde afwerking. Die afwerking zorgt er wel voor dat dit toestel gevoeliger is voor vingerafdrukken. Het toestel beschikt over een aflopende rand waardoor het display onderdeel is van de rand.

Aan de onderzijde van het toestel is de simtray te vinden en ook de USB-C poort. Verder zien we in de rand ook de luidspreker zitten. Aan de rechterzijde van de P40 Pro vinden we de aan- uitknop en ook de volumetoetsen.

Aan de achterzijde trekt de grote cameramodule de aandacht. We constateren dat het toestel een LED-flitser heeft en vier lenzen. Op de glanzende achterzijde zien we verder het Huawei logo.

Interface

Zoals we al hadden beschreven in onze preview van dit toestel is het instellen van de P40 niet anders dan andere Android telefoons. Het enige verschil is dat je geen Google account nodig hebt om diensten als contact synchronisatie en een online agenda te gebruiken maar een Huawei account. Deze maak je eenvoudig aan via het welkomstscherm.

Qua interface zal menig Huawei gebruiker zich snel thuis voelen. Daar is door de fabrikant wel het nodige aan geschaafd maar nog altijd goed herkenbaar. Het startscherm beschikt over een snelkoppeling naar de weer-app van Huawei.

De app lade van Huawei laat je snel zoeken door al je applicaties of via de letters aan de zijkant van het scherm kan je snel springen naar de juiste app. De navigatiebalk geeft je snel toegang tot snelle instellingen als het aanzetten van WiFi of het activeren van de donkere modus.

Navigeren op het toestel kan op twee manieren, met veegbewegingen en met de traditionele Android navigatieknoppen. Het navigeren met veegbewegingen vergt enige gewenning maar als je deze eenmaal onder de knie hebt werken deze zeer prettig.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

Het telefoneren met de Huawei P40 Pro vormt geen enkel probleem. De geluidskwaliteit is goed en ook onze gesprekspartners kunnen ons goed verstaan. De standaard dialer van Huawei biedt snel toegang tot recente gesprekken en contacten. Je kunt ook contactpersonen aanmerken als favoriet.

Met de Huawei P40 Pro ben je in elk geval voorbereid op de introductie van 5G. Het toestel ondersteunt namelijk deze nieuwe netwerktechnologie. Verder vinden we ook het gangbare 4G en 2/3G aan boord van dit toestel. Op 4G weten we er zo rond de 140-180 Mbps down en 26-82 Mbps up uit te persen. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van de locatie en tijd of je een dergelijke pieksnelheid kunt behalen.

Ook kan je prima met het toestel SMS’en maar ook Snapchatten of Telegram gebruiken. Om te WhatsAppen op je P40 Pro dien je de APK van de website van WhatsApp te downloaden en te installeren. Wij vragen ons af of dit wel zo gebruiksvriendelijk is. Hetzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld de Facebook app. Deze is niet in de app galerij van Huawei te vinden.

Browsen kan via de standaard Huawei browser, je hoeft geen Google Chrome te verwachten op dit toestel. De AppGallery van Huawei biedt wel wat alternatieven maar geen echt bekende namen.

Andere manieren van connectiviteit op dit toestel zijn NFC en Bluetooth. Verder beschikt de telefoon over een prima GPS-chip die alle gangbare satellietsystemen ondersteund.

Multimedia: muziek en film

Aan de voorzijde schittert het 6,58 inch OLED display, de kleurweergave van het scherm is uitstekend. Ook in zonlicht kunnen we de tekst nog prima lezen op het toestel.

Voor het beluisteren van muziek kan je terecht in de Muziek app van Huawei. Ook heeft Huawei een eigen muziekdienst die je in deze app terug kunt vinden. Op de P40 is geen FM-radio aanwezig. Qua multimedia voelt de smartphone toch wat beperkt, zo missen we videodiensten als Netflix en Videoland. YouTube is te gebruiken, maar dan wel via de browser, de YouTube-app zal je ook niet snel vinden op deze Huawei telefoon.

Camera: foto en video

De camera op de P40 Pro bestaat uit een 50 megapixel Ultra Vision Camera verantwoordelijk voor een breed kijkveld met een lichtgevoeligheid van f/1.9. Verder is er de 40 megapixel Cine Camera ultra-groothoek lens met een lichtgevoeligheid van f/1.8. Een 12 MP SuperSensing Telephoto Camera, zoals Huawei dit zelf noemt en een 3D dieptecamera vormen de gehele cameramodule op het toestel.

Over de kwaliteit van de afbeeldingen die het toestel aflevert zijn we heel tevreden! Of je optische zoom gebruikt of hybrid, in beide gevallen leveren het prachtige en detailrijke plaatjes op. Qua kleuren presenteert de camera de juiste realiteit en zijn ze niet overbelicht, te wit of andere afwijkingen die we wel eens bij smartphone camera’s zien.

Natuurlijk vind je op een toestel als dit ook nog andere modi, zoals de Pro-modus maar ook een AI-modus. Door de sluiterknop ingedrukt te houden maak je meerdere foto’s en kan je achteraf de beste foto kiezen. De AI in het toestel kiest ook de beste instellingen uit voor verschillende scènes. Je kunt dit ook uitzetten mocht je tevreden zijn met het standaard resultaat. Met AI Golden Snap kan je, doordat de telefoon ook een korte video opname maakt, later nog reflecties en bewegende personen uit je foto filteren.

De fotogalerij app van Huawei is prettig in het gebruik en kan foto’s groeperen middels AI en maakt ook automatisch albums voor je aan. Verder probeert de app ook “Hoogtepunten” te verzamelen tot een klein fotoalbum. Voor alle foto’s die we met de Huawei P40 Pro hebben gemaakt verwijzen we je naar ons fotoalbum. Hieronder vind je alvast een voorbeeldfoto van de P40 Pro.

Videocamera

Als we kijken naar de kwaliteit van de videocamera dan zien we dat deze een mooi en scherp beeld aflevert. Misschien soms iets te scherp, je ziet duidelijk in de video wanneer de camera van optisch naar hybride zoom schakelt. Hier kan Huawei nog wat aan verbeteren. Je kunt met het toestel filmpjes opnemen in 4K met 30 of 60 frames per seconde. Hieronder vind je een video sample die we met de P40 Pro hebben gemaakt.

Frontcamera

De 32 megapixel selfiecamera aan de voorzijde van het toestel is goed geschikt voor het maken van een selfie, TikTok, Snap of het beeldbellen. De beeldkwaliteit is haarscherp en goed, ook in omgevingen met wat minder licht. Ook bevat de frontcamera een dieptesensor en autofocus.

Overige mogelijkheden

Om je overstap naar dit toestel wat soepeler te maken is er Phone Clone van Huawei. Met deze app stuur je gegevens van je oude Android over naar de P40. Als de software eenmaal verbinding heeft met je toestel is het inderdaad een fluitje van een cent. Apps, contacten en agenda items worden overgezet via een hotspot op de P40. Dat betekent ook dat de P40 apps ontvangt die je waarschijnlijk niet kunt gebruiken, omdat zij op enig moment naar Google services kunnen vragen. Sommige apps die je overzet werken wel, maar ontvangen vanaf dat moment geen updates meer.

Voor het vergrendelen van de telefoon kan je gebruik maken van de vingerafdrukscanner die in het scherm is verwerkt. Je kunt ook gebruik maken van ontgrendeling met het gezicht, beide methodes werken snel op de P40.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Onder de motorkap van de Huawei P40 Pro vinden we de Kirin 990 5G SOC, een octa-core processor en 8 gigabyte aan werkgeheugen. Ruim voldoende voor alledaagse taken maar ook games. Het systeem loopt tijdens het gebruik vloeiend en we merken geen haperingen. Wel komen we in sommige applicaties weer taalfouten tegen, zoals we deze ook zagen bij de opkomst van Huawei een aantal jaren geleden.

Voor het bewaren van foto’s en video’s maar ook apps en games is er een ruime 256 GB opslag aanwezig, waarvan je ongeveer 229 GB zelf kunt gebruiken. De 4200 mAh batterij gunt je bij normale omstandigheden zeker 5,5 uur screen-on-time en een volle batterij is met de snellader van Huawei in ongeveer 1 uur geregeld! Ook heeft het toestel ondersteuning voor draadloos opladen.

Op dit moment draait het toestel op Android 10 met de beveiligingsupdate van 1 maart 2020. Laten we hopen dat Huawei extra haar best zal doen om dit toestel ook up-to-date te houden met de laatste Android patches.

Beoordeling

Wie voor de Huawei P40 Pro kiest zal dat ongetwijfeld doen voor de fantastische camera op het toestel. Daarnaast is het toestel goed voorbereid op de toekomst en de komst van het 5G netwerk. De batterij levert je uren smartphone plezier en laden is een fluitje van een cent. Wel moet je flink inleveren op het gebruiksgemak en doet de telefoon ons denken aan de begin dagen van Android, waarin de beschikbaarheid van apps ten opzichte van andere platformen achterliep. Een belangrijk aandachtspunt is dat wanneer apps gedownload worden via een APK, dus niet automatisch voorzien worden van updates.

Als we daarbij in het achterhoofd houden dat voor de P40 Pro 999 euro wordt gevraagd vinden we dat een hoop geld voor een toestel die ons wat extra werk en overstap moeite vraagt. Hopelijk weet Huawei haar AppGallery bij meer ontwikkelaars aan de man te brengen. Wil je wel al het leuke van Android, samen met een uitstekend uithoudingsvermogen en een erg goede camera? Dan is het misschien wel interessanter om ‘gewoon’ voor de veel goedkopere Huawei P30 Pro te gaan.

