Huawei P40-serie uitgebracht in Nederland: alle details

Huawei heeft haar nieuwe paradepaardjes uitgebracht in Nederland. Het gaat om de Huawei P40-serie, bestaande uit de P40 en de P40 Pro.

Huawei P40-serie in Nederland

Vanaf vandaag zijn de nieuwe Huawei P40 en Huawei P40 Pro verkrijgbaar in ons land. De Chinese fabrikant heeft in het afgelopen jaar heel wat doorgemaakt. Door de Amerikaanse sancties worden de telefoons niet geleverd met Google-diensten, maar met de eigen Huawei Mobile Services. Dit betekent dat je apps kunt downloaden uit de AppGallery van Huawei, en je het zonder Play Store moet doen. Een eerste indruk lees je in de Huawei P40 Pro preview.

Desondanks zijn de Huawei P40-toestellen van alle gemakken voorzien. Fotografie is het belangrijkste aan het toestel, en dat zien we dan ook terug aan de specificaties. We zetten de details van de twee smartphones hieronder op een rij.

Huawei P40

6,1 inch OLED Full-HD+ scherm

Kirin 990 processor

5G-ondersteuning

8GB RAM / 128GB opslagruimte

Triple-camera: 50MP (f/1.9), 16MP groothoek (f/2.2), 8MP telefoto (f/2.4)

Camera voorzien van OIS, LED-flitser, Ocra PD Autofocus, RYYB sensor, 3x optische zoom

Android 10 met EMUI 10 en Huawei Mobile Services

3800 mAh accu, 40W snelladen

Huawei P40 Pro

6,58 inch doorlopend OLED Full-HD+ 90Hz scherm

Kirin 990 processor

5G-ondersteuning

8GB RAM / 128/256GB opslagruimte

Quad-camera: 50MP (f/1.9), 40MP groothoek (f/1.8), 12MP telefoto (f/3.4), ToF-sensor

Camera voorzien van OIS, LED-flitser, Ocra PD Autofocus, RYYB sensor, 5x optische zoom, 10x hybrid zoom, veel verschillende tools

Android 10 met EMUI 10 en Huawei Mobile Services

4200 mAh accu, 40W snelladen, 27,5W Wireless Charging, Reverse Charging

Huawei P40 kopen

Alle details van de twee toestellen hebben we voor je verzameld op de toestelpagina’s. Deze vind je onderaan het artikel. Je kunt de Huawei P40 (Pro) vanaf nu aanschaffen bij Bol.com, Mobiel en MediaMarkt.

