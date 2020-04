Huawei wil Google-apps opnemen in eigen AppGallery: omzet loopt terug

Google-apps zijn met de nieuwe modellen van Huawei verleden tijd. Dit komt door de handelsbeperkingen vanuit de VS. Huawei zou graag nu de Google-apps willen opnemen in de AppGallery, de eigen appwinkel van Google.

Google-apps in AppGallery?

Huawei heeft het zwaar door de Amerikaanse sancties die sinds mei 2019 zijn opgelegd. Volgens de Amerikanen maakt Huawei zich schuldig aan het afluisteren en spioneren. Hier is echter nooit bewijs voor geleverd en vermoedelijk is de VS simpelweg bang voor de concurrentie van Chinese merken, waaronder dus Huawei.

Het gevolg is dat Huawei nieuwe toestellen weliswaar met Android uitlevert, maar niet de Google-diensten mee kan leveren. Dus geen Google Maps, geen YouTube-app en geen Google Play Services die veel apps gebruiken. De nieuw gepresenteerde Huawei P40-serie verschijnt ook zonder Google-apps. Waar de P30-serie weer erg populair was, is dat bij de P40-serie nog maar de vraag of dit gaat gebeuren. In China zelf levert Huawei al sinds het begin geen toestellen met Google-apps, maar in het Westen zijn we gehecht aan de diensten en applicaties van Google.

In een interview met CNBC geeft Huawei-topman Eric Xu aan dat het Google-apps wil opnemen in het aanbod van apps in AppGallery. AppGallery is de variant op de Google Play Store bedoelt voor toestellen van Huawei (en Honor). Huawei zegt dat het graag de diensten van Google op wil nemen. Een alternatief voor de Google Play Services is onzeker, daar wil Huawei met Huawei Mobile Services een alternatief voor aanbieden. Het is onzeker of Google zomaar zonder toestemming van de VS haar apps beschikbaar mag stellen via de AppGallery.

Volgens Huawei is de omzet over het jaar 2019 zo’n 9,1 miljard euro lager door de Amerikaanse sancties. Google heeft overigens nog niet gereageerd op de berichtgeving voor het opnemen van de apps in AppGallery.

