Huawei Muziek: alternatief voor Spotify nu in Nederland (zo werkt het)

Huawei heeft haar eigen streamingdienst uitgebracht in Nederland. Voortaan kun je via Huawei Muziek nog meer muziek beluisteren. Is het een alternatief voor Spotify en andere populaire muziekdiensten?

Huawei Muziek in Nederland

We schreven vorige week dat Huawei Muziek als streamingdienst in Europa had aangemeerd. Onder andere gebruikers uit Duitsland konden de muziekdienst toen gebruiken. In Nederland hadden slechts een handjevol gebruikers toegang tot de nieuwe dienst, maar nu is hij voor vrijwel iedereen beschikbaar gesteld. Je hoeft als Huawei-eigenaar niet nog een app te downloaden, je kunt de streamingdienst namelijk gewoon via de bestaande Huawei Muziek-app gebruiken.

Bij het starten van de Huawei Muziek app verschijnt er een melding dat je een update kunt binnenhalen. Daarna kun je in de bestaande toepassing kiezen voor controleren op updates, waarna er een melding getoond wordt dat je toegang kunt krijgen tot de online omgeving. Voor zover bekend werkt de dienst nu alleen op Huawei-toestellen, omdat de app hiervoor alleen via de platformen van Huawei wordt verspreid. Het is goed mogelijk dat Huawei de app later ook voor andere toestellen beschikbaar stelt.

Op de startpagina vind je een uitgebreid aanbod van muziek, met populaire artiesten, aanbevolen stations, hitlijsten en meer. Natuurlijk kun je ook de zoekfunctie gebruiken. We zien dat zowel bekende als minder bekende artiesten te vinden zijn via Huawei Music. Tevens heb je toegang tot stations, waarbij je een genre/muzieksmaak kiest en je vervolgens kunt genieten van de verschillende nummers. Ook kunnen er afspeellijsten gemaakt worden en nummers als favoriet worden toegevoegd. In de Huawei Muziek-app vind je aanbevelingen en kun je ook de donkere modus gebruiken. Het is ook mogelijk om nummers offline op te slaan zodat je ze kunt beluisteren als je niet over een internetverbinding beschikt.

De Huawei Muziek-dienst kost je 9,99 euro per maand, de eerste maand kun je de dienst volledig gratis proberen. Hiervoor heb je toegang tot alle functies van de app, waaronder ook het aanpassen van de muziekkwaliteit. Je kunt voor de muziekkwaliteit kiezen uit verschillende kwaliteiten onder WiFi en onder mobiel dataverbruik.

Degenen met een Huawei kunnen de Muziek-app direct updaten en gebruikmaken van de nieuwe functies uit de streamingdienst.