Workouts voor Thuis-app: een top alternatief voor de sportschool

Misschien ‘vermaak’ je je met het thuiswerken en het op de bank hangen met Netflix. Ook de sportscholen zijn dicht, maar dankzj de Workouts voor Thuis app kun je thuis wat oefeningen doen.

Workouts voor Thuis app

Door het coronavirus zijn er al veel maatregelen genomen. Eén van de gevolgen is dat sportscholen gesloten zijn, dus voor je fitness ben je op alternatieven aangewezen. Misschien heeft de sportschool YouTube-video’s online gezet met oefeningen, maar je kunt ook zelf aan de slag. Hiervoor hoef je alleen maar de Workouts voor Thuis-app te downloaden.

Deze geliefde app is extra handig als je veel binnen zit. Je hebt geen attributen of apparatuur nodig om de oefeningen uit te voeren. In de Workouts voor Thuis app kun je diverse oefeningen vinden voor verschillende spiergroepen.

Spiergroepen

Op de startpagina vind je je wekelijkse doel terug, zodat je de opdrachten snel kunt hervatten. Daarbij vind je verschillende uitdagingen. Voor alle spiergroepen zijn er verschillende niveaus zodat je de opdrachten aan je eigen conditie aan kunt passen. Sommige workouts zijn alleen beschikbaar in de betaalde versie, maar, deze kun je met het bekijken van een video ook ontgrendelen. Het valt ons (positief) op dat de hoeveelheid advertenties beperkt is, zodat je je lekker op het sporten kunt focussen.

Daarnaast zie je bij elke oefening animaties. Desgewenst kun je ook een video bekijken waarbij nog nauwkeuriger uitgelegd wordt hoe een bepaalde oefening werkt.

De Workouts voor Thuis-app heeft nog meer te bieden, als we kijken naar de instellingen. Zo kun je verschillende timers zoals voor de voorbereiding of de rust aanpassen, kun je je prestaties synchroniseren met Google Fit en kan je notificaties instellen als reminder voor je workout.

Downloaden

