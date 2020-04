De 8 beste hardloop-apps voor Android

Tijdens het hardlopen kun je wel wat motivatie gebruiken of je wilt je vrienden laten zien hoe goed je in vorm bent. Hoe dan ook, we zetten acht handige apps voor het hardlopen voor je op een rijtje… Klaar voor de start.. Af!

Hardloop apps

Hardlopen, of je nu traint voor een marathon of om fit te blijven het bijhouden van je vooruitgang kan belangrijk zijn. Hardlopen doe je ook niet alleen, sterker nog uit eerder onderzoek blijkt dat een derde van de Nederlanders aan hardlopen doet. Daarom hebben we 8 Android apps voor het hardlopen op een rijtje gezet. Fiets je liever, lees dan ook ons overzicht met de beste fiets apps.

Runkeeper

Inmiddels door 26 miljoen mensen gebruikt, Runkeeper. Runkeeper is een fraaie en duidelijke app waarmee je precies kunt bijhouden hoeveel, waar en hoe snel je hebt gelopen. Ook geeft de app audiobegeleiding en ontvang je updates over je prestaties tijdens het lopen. Via de Runkeeper app kun je een eigen playlist maken met je favoriete muziek. Daarnaast kun je tijdens het hardlopen ook foto’s maken en achteraf je prestaties delen met vrienden, en kun je kiezen uit verschillende trainingsschema’s. Wat ons betreft zeer de moeite waard om met deze app eens een rondje te trainen!

Hardlopen met Evy

Evy Gruyaert is inmiddels een begrip in de hardloop wereld, met haar podcasts krijg je begeleiding bij het hardlopen. Middels de Hardlopen met Evy applicatie kun je tijdens het beluisteren van deze podcasts ook de afgelegde afstand en gemiddelde snelheid bijhouden. Verder biedt deze app algemene trainingstips en gepersonaliseerde aanmoedigingen. Ook is het mogelijk te trainen op je eigen muziek.

Runtastic

Een hele bekende app is natuurlijk Runtastic. Runtastic gaat echter tegenwoordig door onder de naam Adidas Running. Je kunt natuurlijk je prestaties bijhouden, eigen doelen stellen voor een bepaalde periode en de app afstemmen op je eigen behoeften. Vrienden kunnen je tijdens het sporten live volgen en direct ook aanmoedigen. Er is ook ondersteuning voor de Wear OS smartwatch en met de premium-versie krijg je nog meer mogelijkheden tot je beschikking.

Nike Run Club

Natuurlijk kan Nike niet ontbreken in ons overzicht, Nike+ Running app werkt ook zonder de activity tracker van Nike. Leuk aan deze app is dat je je training live kunt delen en vrienden je tijdens het hardlopen kunnen aanmoedigen. Daarnaast kun je je prestaties vergelijken met vrienden en vreemden. Je kunt jezelf motiveren met challenges en ook kun je trofeeën en badges verdienen met je behaalde prestaties.

Endomondo

Endomondo biedt eveneens de standaard tracking mogelijkheden zoals tijd, afstand en snelheid. Ook kun je in Endomondo een logboek bijhouden van je sportactiviteiten, dus wanneer je besluit om ook eens te gaan wielrennen dan kun je dat bijhouden middels deze app. Al je trainingen kun je bijhouden, opslaan en analyseren. Iedere kilometer kun je feedback krijgen over hoe je ervoor staat, via audiofeedback. Ook kun je afgelegde routes delen via sociale netwerken. Endomondo heeft ook ondersteuning ook Wear OS, het wearable platform van Google.

Strava

Hardloop-app Strava is een bekende applicatie voor het bijhouden van je rondjes. Je kunt al je activiteiten bijhouden en persoonlijke challenges aanmaken. Met deze challenge kun je voor jezelf elke keer de uitdaging vergroten. Via klassementen kun je je eigen prestaties vergelijken met die van vrienden, buurtgenoten en professionals. Ook kun je uitdagingen aangaan en jezelf tot een hoger niveau rennen! Verder kun je foto’s van je activiteiten bekijken en delen, en zijn er clubs.

Google Fit

Dan is er natuurlijk nog Google Fit. Met Google Fit kun je al je sportactiviteiten bijhouden en doelen stellen. Je ziet hoeveel stappen je hebt gelopen, maar ook de afgelegde afstand en je kunt een workout starten. De route kun je vervolgens bekijken op de kaart. Verder vind je in Google Fit ook ondersteuning voor Android Wear/Wear OS. Een prima complete fitness-app, die ook van pas komt tijdens het hardlopen.

Relive

We hebben de Relive app als een besproken op DroidApp. Het leuke is dat je aan het eind van je workout een mooi videoverslag kunt maken van je hardloopsessie. Het maakt zonder dat je hiervoor hoeft te betalen 3D video’s van je buitenactiviteit. In vogelperspectief zie je welke afstand je hebt afgelegd en kun je foto’s, video’s en notities toevoegen aan je activiteiten. Uiteraard zie je ook de statistieken en hoogtepunten zoals de topsnelheid. Deze kun je natuurlijk ook weer delen. Verder kun je ook anderen volgen en zien wat je vrienden doen. De app Relive kan overweg met verschillende apps om bepaalde gegevens in te laden.

Weet jij nog een uitstekende applicatie voor het bijhouden van je hardloop activiteiten? Deel hem met ons en andere hardlopers via de comments!