De 9 beste fiets-apps voor Android

Nederland is het land van fietsen en ook voor op de fiets zijn steeds meer apps te vinden. DroidApp zocht de beste fiets apps voor Android. Het maakt niet uit of je in Nederland door de stad fietst of in de Belgische Ardennen over de heuvels, deze apps brengen het fietsen en de smartphone samen.

Apps voor op de fiets

Met deze handige apps voor op de fiets kun je moeiteloos overal de weg vinden of juist je prestaties bijhouden. Nederland kent tal van mooie fietsroutes en ook in België kun je heerlijk fietsen. Zorg er in ieder geval voor dat je jouw favoriete fiets app gebruikt terwijl je stil staat op een veilige plek.

Ga je met de fiets op pad, en gaat je smartphone ook mee? Raadpleeg dan ons overzicht met goedkope en de beste fietshouders voor je smartphone.

ANWB Fietsen

De ANWB heeft een mooie app voor op de fiets met ANWB routes in Nederland, verder kan de app je onderweg voorzien van routes naar bijvoorbeeld een lunchtentje of fietsenwinkels. Bij het starten van de applicatie kan de app je helpen bij het vinden van de perfecte fietstocht. Kies je regio en de afstand die je wilt fietsen en de app zoekt alle geschikte routes erbij. ANWB leden kunnen eigen routes plannen middels de knooppunten planner.

Fietsknoop

Deze app voor op de fiets zit boordevol functies waarmee je nooit meer verdwaalt. Fietsknoop laat je fietsroutes plannen en delen met vrienden. Daarnaast kun je met een account routes uitwisselen tussen meerdere apparaten. De app geeft tips voor tussenstops, locaties van oplaadpalen voor elektrische fietsen en rustpunten. Bovendien is de applicatie geschikt voor Nederland en België en is de app beschikbaar in vier talen, Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Vlaanderen Fietsland

In Vlaanderen kun je uitstekend fietsen maar ook een tripje naar Picardisch Wallonië is met deze app zo uitgestippeld. De app bevat meer dan 15.000 kilometer aan fietsroutes door het Belgische landschap. Ook in deze app kun je vooraf de route uittekenen en opslaan. Geen inspiratie voor een fietsroute of wil je je laten verrassen, gebruik dan de ‘Surprise Me’ functie!

Fietsersbond Routeplanner

Een andere routeplanner die je binnen Nederland kunt gebruiken op de fiets is de routeplanner van de Fietsersbond. Je kunt in deze app aangeven of je een bepaalde route wilt fietsen of liever een rondje maakt. Geef de plaats in en de app voorziet je van de gevonden route. Er zijn tal van verschillende routes beschikbaar voor racefietsen of makkelijk doorfietsen. Ook kan je ervoor kiezen om routes te plannen langs zoveel mogelijk natuur of autoluwe wegen.

Fiets Tracker – fietscomputer

Je smartphone gebruiken als fietscomputer is zo geregeld met Fiets Tracker – Fietscomputer app. Deze app geeft je inzicht in je snelheid, afstand, gereden routes en het aantal verbrandde calorieën. Nadat je een route hebt gereden krijg je mooi inzicht in het hoogteprofiel en je gemiddelde tempo. Het maakt voor deze app niet uit of je door de stad naar je werk fietst, de natuur in je omgeving ontdekt of aan wielrennen doet.

Route.nl Fiets & Wandelroutes

De Route.nl app heeft net als de voorgaande apps de mogelijkheid tot het plannen van je fietsroute. Door in de applicatie te zoeken op thema vind je altijd wel een leuke fietsroute in de buurt. Ook fietsroutes in België en Duitsland zijn in de app opgenomen. Door de route offline te bewaren kun je ook zonder internet bundel de app gebruiken.

Strava

Strava is een bekende applicatie om je sportprestaties mee bij te houden. Deze werkt niet alleen voor wandelingen en hardlopers, maar ook voor fietsers. Via de Strava app houd je je fietstochten bij en krijg je uitgebreid inzicht in de prestaties. Je kunt je prestaties over een bepaalde periode vergelijken en ook je activiteiten delen met anderen. Je kunt eigen challenges aanmaken en vrienden toevoegen. Daarnaast kan het overweg met veel fitnesstrackers en Android Wear watches.

Google Maps

Met Google Maps kun je gemakkelijk je weg vinden waar ter wereld je ook fietst. Door een gebied vooraf offline op te slaan weet je zeker dat je geen onverwachte kosten maakt. In Google Maps vind je ook gemakkelijk een terras, fietsverhuur of fietsenwinkel. Ook levert de app gesproken navigatie zodat je je ogen op de weg kunt houden.

Google Fit

Google Fit kun je gebruiken voor het bijhouden van je sportieve fietsprestaties. Ook het recreatieve fietsen kun je bijhouden in de Google Fit-app. Automatisch worden het tempo, helling en snelheid bijgehouden en na afloop zie je precies hoeveel calorieën je hebt verbrand tijdens die mooie fietsroute.

Natuurlijk is mooi weer tijdens het fietsen wel zo handig, bekijk daarom ook onze weer-app test zodat je zeker bent van lekker fietsweer.

Laatst bijgewerkt op 5 mei 2020