De 10 beste wielren-apps voor op de racefiets

Het lekkere weer breekt weer aan, en dus is het tijd om de racefiets (of mountainbike) uit de schuur te halen. Wil je lekker wielrennen, dan kun je met een aantal fijne wielren-apps nog meer uit je fietsritten halen.

Apps voor het wielrennen

De racefiets of mountainbike kan onder het stof vandaan gehaald worden. Het lekkere weer is in aantocht. Maar welke fiets-apps komen er nou goed van pas, als je lekker bezig wilt zijn met wielrennen. Niet alleen om prestaties bij te houden, maar juist ook om je rit voor te bereiden qua route of het weer. In dit artikel zet DroidApp op een rijtje welke apps niet mogen ontbreken voor de echte wielrenner.

Komoot

Een onmisbare app is Komoot. We hebben de Komoot app eerder al besproken op DroidApp en niet geheel onterecht. De applicatie is een waanzinnig fijne tool voor het uitstippelen van je fietsroute. Zowel via de website van Komoot als via de Komoot app kun je aan de slag met het plannen. Kies zelf waar je heen wilt, voeg wat via-bestemmingen toe en of laat Komoot de terugweg bepalen. Bij bezienswaardigheden en mooie trajecten vind je tips en foto’s van andere gebruikers. De app werkt volledig gratis. Mocht dat niet genoeg zijn, dan kun je eventueel nog kiezen voor de premium-versie van Komoot.

Strava

Trots op je fietstocht? Met Strava heb je al je fietstochten binnen handbereik. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je sportieve vrienden. Je kunt vrienden uitnodigen en hierbij ook verschillende (privacy-) instellingen aanpassen. Met flyby’s kun je zien welke andere wielrenners je tegen bent gekomen onderweg. Niet alleen zie je je route terug, ook krijg je informatie zoals je gemiddelde snelheid, het hoogteverschil, gemiddelde snelheid, hartslag en natuurlijk de afstand van je tocht. Verder kun je met Strava natuurlijk ook je routes plannen en kun je rekening houden met de segmenten en daar je beste prestaties neerzetten. Voor de segmenten en verschillende andere functies is wel een premium-abonnement nodig. Je kunt in Strava ook meedoen aan challenges en groepen.

DrinkWaterSpots

We schreven op DroidApp onlangs over de DrinkWaterSpots app. Met deze applicatie kun je direct de weg vinden naar een waterpunt. Handig om even wat water in je gezicht te klotsen ter opfrissing of om natuurlijk je bidon te vullen. De DrinkWaterSpots app verzamelt alle watertappunten in Nederland. Is er een kraantje (tijdelijk) gesloten of niet meer beschikbaar, of ontbreekt er juist één op de kaart, dan kun je die via de applicatie makkelijk toevoegen.

Windy

Liever op de terugweg van je rit de wind in je rug, dan kan de Windy app goed van pas komen. Met deze handige applicatie zie je direct waar de wind vandaan komt en hoe krachtig deze is. Dat is overigens niet de enige handige functie in de app; er is ook een nauwkeurige buienradar die precies laat zien waar de buien hangen en hoe ze zich voortbewegen. Ook andere weer-gerelateerde zaken vind je terug in de app van Windy.

Relive

Je gemaakte fietstochten tot leven wekken, dat kan met de app Relive. Deze applicatie laat je route zien in een toffe video in 3D-perspectief. Aan de hand van de gegevens die je hebt verzameld in Strava, kun je de route op deze manier visualiseren. Tegen betaling krijg je meer functionaliteit, zoals het toevoegen van foto’s en muziek.

Google Maps

Stiekem blijft ook bij het wielrennen Google Maps een erg handige toevoeging. Op de helft van je fietsrit even genieten van een goede Limburgse vlaai, Zeeuwse bolus of een goede lunch? Met Google Maps heb je een goed tentje zo gevonden. Ben je verdwaald, dan biedt Google Maps natuurlijk ook uitkomst. Helemaal geen zin meer, dan kun je natuurlijk direct naar het station navigeren en de trein in. Ook kan het handig zijn om met Google Maps en Street View (samen met een andere dienst) een route te plannen, om te kijken waar je wat vindt en of het een beetje prettig fietsen is op dat stuk.

Weer-app

Wil je niet verrast worden met regenbuien of hele warme temperaturen? Met een goede weer-app ben je hierop voorbereid. Ook om te kijken wat de windkracht en windrichting gaat doen en of er nog andere zaken zijn waarmee je rekening moet houden. Welke weer-app je het liefst gebruikt is natuurlijk persoonlijk. DroidApp heeft in onze jaarlijkse weer-app test voor je gekeken welke weer-app het meest accuraat is over meerdere maanden.

Join Cycling

Wil je jezelf uitdagen met fietsen, dan is de Join Cycling app wellicht een installatie waard. Een applicatie van Nederlandse bodem. Met deze toepassing maak je een flexibel en slim trainingsschema waarmee je kunt oefenen. Hierbij houdt het rekening met je eigen beschikbaarheid, je doelen en je persoonlijke profiel. Hierbij kan het samenwerken met Garmin, Zwift, Strava, Trainingpeaks, Wahoo en andere platforms. Je kunt ook groepen aanmaken met vrienden en zo elkaar uitdagen. Om te kijken of Join iets voor je is, kun je het twee weken uitproberen.

Fondo

Een andere applicatie om jezelf uit te dagen is Fondo, een applicatie van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU). Naar eigen zeggen helpt je de Fondo app je met het trainen voor je persoonlijke doel. Daarnaast kun je bij de training trainen op eigen trainingszones en stuur je je training direct door naar je Garmin, Wahoo of Zwift.

Cyclemeter Cycling Tracker

Voor de af-en-toe fietser kan Cyclemeter een leuke applicatie zijn. Met de Cyclemeter app kun je je workouts opnemen en krijg je tijdens het fietsen een overzicht met de statistieken. Niet alleen middels cijfers, maar ook met grafieken. Aan het eind van de rit krijg je een mooi overzicht voorgeschoteld.

Gebruik jij tijdens het wielrennen nog een andere app? Laat het ons en de andere wielrenners zeker weten. Onder dit bericht kun je hiervoor een reactie achterlaten!