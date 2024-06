De beste apps van mei 2024 (en het belangrijkste nieuws)

De maand mei zit erop, we gaan steeds meer richting de zomer. Eerst is het nu tijd om terug te blikken op de maand mei. Welk nieuws was het belangrijkste, en wat zijn de beste apps van mei?

Android in mei

DroidApp blikt iedere maand terug op de afgelopen maand. Met de start van de maand juni, is het nu tijd om terug te blikken op de maand mei. Bij Simyo kun je vanaf nu kiezen voor een dataplafond, Google stelt strengere eisen voor Pay en Wallet en bij Simpel krijgen klanten nu kosteloos 5G. VodafoneZiggo heeft nu één app uitgebracht, waarbij je diensten van Vodafone en Ziggo kunt raadplegen in deze app.

In mei werd door Poco de nieuwe F6 en F6 Pro. Xiaomi kwam met de Redmi Pad Pro, Sony met de Xperia 1 VI en Xperia 10 VI en Google met de Pixel 8a. Tijdens Google I/O kwam het bedrijf met Gemini-integratie voor Google Zoeken en de AI-tool gaan we ook terugzien in Google Foto’s en in Gmail. WhatsApp komt met een nieuw design en Flitsmeister kwam negatief in het nieuws doordat steeds meer functies achter de betaalmuur verdwijnen.

Reviews

We besteden op DroidApp veel tijd aan degelijke, eerlijke reviews. In mei zijn de volgende testverslagen online gekomen;

Specials en tips

Enkele specials en tips zijn gepubliceerd op DroidApp. Die zetten we hieronder op een rij.

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ werd in mei uitgebreid met nieuwe edities.

Beste apps

In mei hebben we verschillende apps besproken. Iedere maand zet DroidApp op een rij wat de beste apps van de afgelopen maand zijn. We zetten de beste apps van mei in willekeurige volgorde.

Weerflash

Leuk al die weer-apps, maar in de informatie kan best wel veel verschil zitten. Dit bewijst DroidApp ieder jaar met de uitgebreide weer-app test. Weerflash is een ander soort weer-app. De Weerflash app laat je het actuele weer delen, zoals het op dat moment thuis is. Het huidige weer kun je delen met andere gebruikers, zodat je een goed beeld krijgt van het weer.

Circuit Routeplanner

Met de app Circuit Routeplanner is een mooie aanvulling op Google Maps. Met de applicatie kun je namelijk een route van tevoren plannen, waarbij je rekening kunt houden met de verkeersdrukte. Het grote voordeel is dat je meerdere tussenstops kunt toevoegen. Op basis van de tussenstops, berekent de app het meest ideale rondje uit.

Flora Incognita

De Flora Incognita app geeft je informatie over de plant of bloem die je ziet. Door er wat foto’s van te maken, krijg je informatie over bijvoorbeeld of deze giftig is. De applicatie werd ontwikkelard als deel van een wetenschappelijk onderzoeksproject. Met je waarnemingen steun je dit onderzoek voor het verbeteren van natuurbehoud.

Toertje app

Fietsliefhebbers kunnen aan de slag met de Toertje app. De applicatie geeft je genoeg inspiratie voor je volgende toertocht. Je kunt een route plannen van A naar B, of juist op basis van fietsknooppunten. Je kunt er letterlijk alle kanten mee op.

BirdNET

Hoor je een vogel fluiten, maar geen idee welke vogel het is? Met de BirdNET app weet je direct welke vogel het geluid maakt. Met de handige Verken-functie kun je ook zien welke vogelsoorten zijn waargenomen in je omgeving.

Bonustip: DroidApp App

De DroidApp App mag natuurlijk niet ontbreken op je smartphone of tablet. Je blijft op de hoogte van het belangrijkste nieuws en krijgt push-notificaties als je dit wenst. Natuurlijk heb je ook toegang tot onze toesteldatabase, tips en reviews.