WhatsApp: dit is het nieuwe design en zo zag het er vroeger uit

WhatsApp heeft foto’s gedeeld van het nieuwe design dat uitgerold wordt voor de Android- en iOS-app. Eerder werd naar veel gebruikers het vernieuwde ontwerp al uitgerold, nu geeft WhatsApp extra informatie over wat er nieuw is.

De ontwikkelaars van WhatsApp hebben gewerkt aan een nieuwe vormgeving voor de chat-app. In de afgelopen tijd werd het nieuwe design al naar een groot gedeelte van de gebruikers uitgerold. Nu is het tijd dat de update bij eigenlijk iedereen beschikbaar is. Daarbij zien we een animatie van wat er precies veranderd is, en laat WhatsApp ook op foto’s zien, waar we de veranderingen in terugzien.

Allereerst wordt er afscheid genomen van de grote groene balk bovenin beeld. Deze is nu wit. Er zijn nieuwe illustraties en icoontjes, en ook vind je ook in Android nu onderin beeld de navigatiebalk voor verschillende opties. Ook zijn de nieuwe chatfilters in beeld gebracht en zien we een zoekbalk. Deze Meta zoekbalk, die aangeduid wordt met Meta AI, is niet in Europa beschikbaar. Wel is er de normale zoekfunctie, waarmee je kunt zoeken naar berichten. Het scherm voor bijlagen is ook onder handen genomen.

Het vernieuwde WhatsApp is vanaf nu beschikbaar voor iedereen, op Android en Apple iOS.

we’re rolling out design updates to give WhatsApp a fresh new look, while keeping it familiar + easy to use 🤩 here are some ways it’s changing ⬇️

•⁠ ⁠updated layout and icons that that help you find what you need faster

•⁠ ⁠new illustrations with added animation to… pic.twitter.com/pFu0cfxpWY

— WhatsApp (@WhatsApp) May 9, 2024