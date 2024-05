Samsung Galaxy A35 review: zonder hoge kosten een fijne smartphone

Samsung weet de laatste jaren steeds meer te boeien met de Galaxy A-serie. De smartphones komen steeds dichter bij de Galaxy S-serie te liggen, welke juist veel duurder zijn in prijs. Hoe zit het met de Galaxy A35? DroidApp heeft de afgelopen weken de Galaxy A35 getest, en onze bevindingen lees je in onze review.

Samsung Galaxy A35: onze bevindingen

Samsung heeft de nodige ervaring met het maken van smartphones. Niet alleen in de high-end Galaxy S-serie, maar juist ook in het minder dure segment. Met de Galaxy A-modellen weet de fabrikant namelijk steeds weer een goede indruk achter te laten. Inmiddels is het portfolio in het middensegment uitgebreid met de Galaxy A35 en de Galaxy A55. Die eerste hebben we de afgelopen weken uitgebreid aan de tand gevoeld in de Galaxy A35 review.

Design en interface

De tijd waarin je nieuwe smartphone vol extra’s werd geleverd en je aan de slag kon met een oplader, hoesje, oordopjes en meer, ligt inmiddels wel ruim achter ons. Dat is bij het pakket van de Galaxy A35 eveneens het geval.

De Samsung Galaxy A35 heeft een kenmerkend eigen design, zoals we dat kennen van Samsung. De fabrikant heeft echter deze generatie wel van een eigenschap voorzien, die het toestel weer wat anders maakt. Het gaat dan om het Key Island, waarbij de toetsen aan de rechterkant van de telefoon wat hoger liggen dan de rest van de zijkant.

Samsung voorziet deze Galaxy A35 van een 6,6 inch scherm. Dit is een AMOLED-paneel met een Full-HD resolutie met een verversingssnelheid van 120Hz. Alles aan boord dus om eindeloos te scrollen. Op zonnige dagen is het scherm goed afleesbaar.

In het dagelijks gebruik valt op dat de Galaxy A35 zeker geen kleine smartphone is. Hij ligt wel prettig in de hand. Achterop vinden we een bekend ontwerp met drie losse lenzen. Hier komen we later in de Galaxy A35 review op terug. Samsung laat je het toestel ontgrendelen met de vingerafdrukscanner of gezichtsherkenning. Het valt op dat het ontgrendelen met deze opties ingeschakeld soms net wat te lang duurt om geen zucht op te wekken. Dit hadden we graag net wat sneller gezien. Of het aan ons ligt, dat weet ik niet, maar we vonden wel dat de gezichtsherkenning sneller reageerde als de vingerafdrukscanner niet ingesteld was.

Interface

Over de interface van de Samsung Galaxy A35 kunnen we eigenlijk vrij kort zijn. Al lange tijd gebruikt Samsung dezelfde interface en ontwerpen, en dat zien we dan ook terug bij deze telefoon. In stand-by kun je het Always On Display scherm gebruiken, dat je kunt personaliseren naar eigen wens. Je hebt toegang tot de verschillende widgets en in het menu vind je alle apps. Het wijst zich allemaal vanzelf en het is gebruiksvriendelijk genoeg.

Communicatie en multimedia

Communiceren gaat ook prima met de Galaxy A35. Bellen en sms’en kan via Samsung’s eigen bel-app en de berichten-app van Google. De belkwaliteit is goed en we hebben geen verdere problemen ondervonden met de netwerken en dergelijke. Het toestel heeft 5G-ondersteuning en laat je desgewenst ook eSIM gebruiken. Multimedia is ook geen probleem bij de Galaxy A35. Voor een toestel in dit segment is de geluidskwaliteit bovengemiddeld goed en ook de beeldkwaliteit is prima in orde.

Camera

Drie camera’s zitten er aan de achterkant van de Samsung Galaxy A35. Een 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel groothoeklens en een 5 megapixel macrolens. Door het gemis van een telelens zit inzoomen zonder kwaliteitsverlies er op papier niet bij. In de praktijk overigens deels wel; de telefoon heeft in de camera-app namelijk een sneloptie om 2x in te zoomen. De camera-app werkt vanzelfsprekend en doet het goed.

Als we kijken naar de beeldkwaliteit van de foto’s die de Galaxy schiet, valt op dat de telefoon het prima weet vast te leggen. Met het inzoomen, dat dus digitaal gebeurt, maak je met 2x zoom nog acceptabele foto’s als je geen hoge eisen hebt. Bij bewegende objecten, zoals een huisdier, heeft de Samsung wel meer moeite om een scherpe foto vast te leggen. Iets waarin de Galaxy A35 niet uniek is, want veel Samsung-modellen hebben deze kwaal. De groothoeklens is minder wispelturig dan bij zijn voorganger, zoals we schreven in de Galaxy A34 review.

De foto’s die we met de Galaxy A35 hebben gemaakt, kun je bekijken in het digitale fotoalbum van de A35.

Videocamera

Filmen doet de Samsung Galaxy A35 ook netjes. Samsung geeft je de mogelijkheid om in 4K te filmen, maar met een hogere framerate kan dit ook in 1080p Full-HD. De video die we met de smartphone hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken.

Prestaties en accuduur

De Exynos 1380 octa-core processor van de Samsung Galaxy A35 heeft ons geen irritatie doen opwekken. Taken worden snel genoeg uitgevoerd en we hebben geen vervelende vertragingen of dergelijke opgemerkt. Standaard wordt het toestel met minimaal 6GB aan werkgeheugen geleverd. Hierbij krijg je 128GB opslagruimte. Als je hier niet voldoende aan hebt, kun je het geheugen uitbreiden met een geheugenkaart van maximaal 1TB.

Batterij

Veel toestellen hebben in dit segment een 5000 mAh batterij. Dat is bij de Galaxy A35 eveneens het geval. Bij normaal gebruik via voornamelijk het mobiele netwerk, houdt het toestel het zeker wel een dag, anderhalve dag uit, met een schermtijd van zo’n vier uur. Met voornamelijk WiFi-gebruik kan het uithoudingsvermogen nog wat hoger uitkomen. Opladen gaat met 25W en neemt voor het volledig opladen zo’n uur en drie kwartier in beslag.

Updatebeleid

Bij veel toestellen van Samsung zit het wel snor met het updatebeleid. Deze vlieger gaat ook op bij de Galaxy A35. Samsung geeft de smartphone vijf jaar lang beveiligingsupdates. Daarbij ben je ook zeker van vier Android-updates. Dit betekent dat het toestel tot en met Android 18 wordt bijgewerkt. Erg netjes voor een toestel in deze prijsklasse.

Beoordeling

Een enorm verschil met zijn voorganger, de Galaxy A34, is de Galaxy A35 niet per se. Het zijn kleine zaken waarop Samsung verbeteringen heeft doorgevoerd. De prestaties zijn prima, er is een goede batterijduur, de camera levert goede foto’s en je krijgt lange tijd updates. Er zijn weinig zaken die ons irriteren aan de Samsung Galaxy A35, al mag er wel wat meer snelheid komen in het ontgrendelen via gezichtsherkenning of vingerafdruk. De Samsung Galaxy A35 is een leuke smartphone voor een vriendelijke prijs, waar je, als het goed is, lang plezier van zult hebben.

De Samsung Galaxy A35 is verkrijgbaar bij Samsung zelf, Coolblue, Mobiel, Belsimpel, Bol.com, KPN en Odido.