Samsung Galaxy S23 FE review: een moeilijk te plaatsen kandidaat

De Samsung Galaxy S23 FE is het vierde toestel in de S23-serie en is na het overslaan van de S22 FE weer een Fan Edition-smartphone, die we twee jaar hebben moeten missen. In de afgelopen weken hebben we de Samsung Galaxy S23 FE getest. Onze ervaringen lees je in onze Galaxy S23 FE review.

Samsung Galaxy S23 FE in test

De afgelopen weken heb ik rondgelopen met de Samsung Galaxy S23 FE. Het is na twee jaar weer een Fan Edition-smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De laatste keer dat we een FE-toestel zagen, was twee jaar geleden toen Samsung de Galaxy S21 FE uitbracht. Deze was best oké, maar werd echt net voor de Galaxy S22 lancering uitgebracht en had nog wel een paar aandachtspunten, zo schreven we in de Galaxy S21 FE review. Nu is het dus tijd voor de opvolger.

Verkooppakket

Samsung levert de Galaxy S23 FE zonder bijzondere poespas. Dit betekent dat je het toestel krijgt met enkel een USB-kabel, een simnaald en wat verplicht papieren werk. Een hoesje en andere zaken dien je dus zelf aan te schaffen. Het is echter vrij normaal tegenwoordig dat fabrikanten geen randzaken meer meeleveren, al zien we bij bijvoorbeeld OnePlus en Motorola nog veel toestellen die met snellader en hoesje worden geleverd.

Design en interface

Wat betreft het design is de Samsung S23 FE niet heel spannend te noemen. Het ontwerp komt overeen met eerder uitgebrachte toestellen van de fabrikant. Dat is zeker geen nadeel, want het zit goed in elkaar en voelt degelijk aan. Echter vind ik wel de randen wat richting het scherpe aan, waardoor ik hem net wat minder prettig in de hand vind liggen. Een hoesje kan dit voorkomen.

Voor de test heb ik de Samsung Galaxy S23 FE in de mintgroene kleur ontvangen. Je kunt bij Samsung echter uit nog meer kleuren kiezen. Denk aan grafiet/zwart, cream, paars en bij Samsung zelf ook nog voor een oranje-bruin achtige kleur Tangerine en de Indigo lichtblauwe kleur. De behuizing is stof- en waterdicht en bestaat uit glas, waarbij de zijkant van aluminium is.

Aan de voorzijde is een 6,4 inch scherm te vinden, uiteraard een AMOLED-paneel met een verversingssnelheid van 120Hz. Met deze grootte zit het precies tussen de Galaxy S23 (6,1 inch) en de Galaxy S23+ in (6,6 inch). Opvallend is dat het scherm vrij dikke schermranden heeft, iets wat je eigenlijk niet snel meer verwacht in dit segment. Het scherm is verder keurig qua kleuren en ook op zonnige dagen is het goed afleesbaar. Desgewenst kun je de kleurafstelling nog aanpassen in de instellingen voor een koelere, of juist warmere tint. Een ander iets wat opvalt is dat de telefoon met 209 gram zwaarder is dan de S23 en de S23+.

De interface is zoals je die van Samsung gewend bent; eigen, met verschillende opties die ingebakken zitten in One UI 6 en Android 14. Je kunt gebruikmaken van de verschillende widgets, snelkoppelingen en er is ook een Always On Display aanwezig. Voor nog duidelijkere en sfeervolle meldingen heb je ook toegang tot Edge Lighting, waarover we eerder een uitgebreid tipartikel hebben geschreven.

Communicatie en connectiviteit

De Samsung Galaxy S23 FE is uiteraard van alle gemakken voorzien. Dit betekent dat je toegang hebt tot het 5G-netwerk. Je kunt twee simkaarten in het toestel stoppen, maar er is ook ondersteuning voor eSIM. De gesprekskwaliteit is goed en heb hier niets op aan te merken. Natuurlijk is de S23 FE ook voorzien van locatiebepaling, WiFi en NFC. Voor het internetten is zowel de Samsung Internetbrowser als Google Chrome op de smartphone te vinden. De telefoon is verder uitgerust met de telefoon-app van Samsung en de SMS-app van Google.

Camera

De cameramodule van de Galaxy S23 FE bestaat uit drie lenzen. De hoofdcamera is een 50 megapixel lens, daarnaast is er nog een 12 megapixel groothoeklens en een 8 megapixel telefotolens. De smartphone biedt 3x optische zoom, heeft PDAF autofocus en OIS beeldstabilisatie. Het maken van een goede foto moet dus geen probleem zijn. Daarbij biedt de camera-app nog verschillende mogelijkheden voor een mooie portretfoto of kun je met de handmatige modus de instellingen handmatig aanpassen.

De galerij-app van de Samsung is prettig in gebruik en bundelt je foto’s, video’s en screenshots in mappen. Bij gemaakte foto’s kun je nog enkele bewerkingsopties gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de gum, waarmee je een ongewenst onderwerp uit je foto kunt gummen. Afhankelijk van de foto werkt dit redelijk. Je kunt ook kiezen voor ‘remasteren’, waarbij de foto nog wat opgepoetst wordt.

Foto’s die je met de Galaxy S23 FE maakt, zijn van hoge kwaliteit. Eigenlijk zoals we dat gewend zijn van de Koreaanse fabrikant. In de donkere uren vind ik de kwaliteit van de groothoeklens wel matig, met erg veel ruis. Ook de zoom-functie kun je in het donker beter niet gebruiken. De hoofdcamera laat zich in deze omstandigheden wel van zijn goede kant zien. Overigens valt op dat de groothoeklens ook overdag niet altijd even lekker meewerkt. Zo zien we veel bewogen elementen in de randen van de foto. In ons digitale fotoalbum vind je meer foto’s die met de S23 FE zijn gemaakt.

Schiet je overdag je foto’s, dan valt op dat Samsung hier weer goede resultaten neerzet. Nog altijd zijn foto’s erg verzadigd met heldere kleuren. Dat zien we ook terug bij de foto’s met het gras, dat overduidelijk groener is dan in de werkelijkheid. Je vindt het niks, of je houdt ervan. Daarbij weet de telefoon wel het grauwe uit een bewolkte dag te halen. Een huisdier fotograferen is iets waarin de Samsung niet altijd even lekker mee komt. Waar doorgaans iedere smartphone wel een scherpe foto weet te maken, blijft deze bij de S23 FE naar mijn mening iets te vaak wat bewogen.

Maakt dat de camera slecht? Nee, zeker niet. De camera presteert erg goed, maar je moet wel rekening houden met de oververzadiging. Dit zie je vooral wanneer je de fotokwaliteit vergelijkt met een ander toestel. Zo hebben we onderstaande foto vergeleken met een foto die gemaakt is met de iPhone 15 Pro Max. Hoewel de foto van de Galaxy S23 FE er kleurrijker uitziet, is die van de Apple veel realistischer. Het is dus ook net waar je voorkeur ligt. Wel weet de Samsung goed consequent goed de balans te bepalen tussen donkere en lichte elementen in een foto.

Video

Uiteraard behoort filmen ook tot de mogelijkheden van de Samsung Galaxy S23 FE. Dit kan in UHD met 60fps, 8K of in de bekende Full-HD resolutie. Wanneer je ook wilt inzoomen levert Full-HD betere kwaliteit op dan wanneer je dit in UHD doet. De videokwaliteit is prima. Een video die we met de S23 FE hebben gemaakt, kun je hieronder bekijken.



Multimedia

Multimedia is niet weg te denken op je smartphone. Logisch, want er gebeurt een hoop op het internet. Of je nou je favoriete film kijkt, of graag foto’s bekijkt op je smartphone; de Samsung doet wat ‘ie moet doen. Dit betekent een uitstekende beeldkwaliteit.

De geluidskwaliteit is bij de Galaxy S23 FE ook in orde. De speakers zitten boven het scherm en aan de onderkant naast de USB-C poort. De geluidskwaliteit is goed, met een goede balans tussen hoge en lage tonen en een vrij diepe bass. Op maximaal volume klinkt het ook nog goed. Op maximaal volume vind ik wel dat soms het geluid een beetje tegen het schelle aan zit, maar storend is het niet. Uiteraard heb je de mogelijkheid om te verbinden met een Bluetooth speaker voor een nog betere geluidskwaliteit.

Prestaties en updatebeleid

Waar de Samsung Galaxy S23-modellen met een Snapdragon 8 Gen 2 processor komen, is dat bij de Galaxy S23 FE niet het geval. Daarbij kiest Samsung er ook nog voor om in sommige landen de S23 FE wel met een Snapdragon chipset te leveren. Bij de Galaxy S23 FE die in Europa verkocht wordt, is dat niet het geval. Daarin zit de Exynos 2200 chipset. Deze processoren worden doorgaans omschreven als minder efficiënt in uithoudingsvermogen en niet de snelste. Dat merk je niet direct bij normaal dagelijks gebruik, ik ben geen haperingen of vervelende lags tegengekomen. Nog even terugkomend op de Exynos 2200 chipset, die we reeds kennen uit de Galaxy S22-serie. Traag is de smartphone echt niet.

Het updatebeleid blijft een groot pluspunt bij de Samsung Galaxy S23 FE. Je krijgt vier Android OS-updates, en dat betekent dat je Android 15, 16, 17 én 18 kunt verwachten, aangezien de smartphone direct al is geleverd met Android 14 waarmee je al helemaal bij de tijd bent. Dan is er ook nog een periode van vijf jaar voor Android-updates.

Accu

De Samsung Galaxy S23 FE is voorzien van een 4500 mAh batterij. Snelladen zit er -helaas- nog altijd niet in bij Samsung. Het opladen gebeurt met een snelheid van maximaal 25W. Draadloos laden behoort ook tot de mogelijkheden; met maximaal 15W.

De batterijduur van de telefoon is gemiddeld. Een dag houdt hij het in principe wel uit. We noteren een schermtijd van 3,5-4 uur per dag. Het is voldoende, maar niet bijzonder.

Concurrenten

In het prijssegment van de Samsung Galaxy S23 FE is genoeg concurrentie. Denk bijvoorbeeld aan de Nothing Phone 2, bekend van de lichtgevende achterkant. De Nothing is een kleine slag groter en levert een erg goede accuduur. Inmiddels is het toestel ook voorzien van Android 14. De camera van de Samsung is wel duidelijk beter, net als het updatebeleid dat een jaar langer doorgaat. Benieuwd naar het toestel, daarover vind je alles in de Nothing Phone 2 review.

De OnePlus 11 is een ander alternatief; voor nu nog de high-end smartphone van het merk. De telefoon hebben we eerder uitgebreid besproken in de OnePlus 11 review. Hoewel het toestel al een klein jaar op de markt is, is het een prima keuze in deze prijsklasse. Een net toestel met degelijke camera en goede accuduur en vooral; razendsnel. Ook kun je de OnePlus 11 met een kracht van 100W razendsnel opladen.

Motorola heeft de Edge 40 Pro, die we hebben besproken in de Motorola Edge 40 Pro review. Een mooi toestel met fijne Motorola-tools, wat nog altijd erg prettig blijft. Qua updatebeleid kan er wel nog het één en ander verfijnd worden. De camera levert mooie plaatjes af en de accu is heel goed.

De grootste concurrent waar de consument tussen zou kunnen twijfelen, komt uit de fabriek van Samsung zelf; de Samsung Galaxy S23. Op moment van schrijven is deze net zo duur. Het grootste pluspunt is de Snapdragon-processor die energiezuiniger is dan de Exynos. Daarbij profiteer je van alle opties en mogelijkheden. Vind je de S23 net wat te klein, dan kunnen we je de Galaxy S23+ van harte aanraden. Deze smartphone hebben we uitgebreid besproken in de Galaxy S23+ review.

Met een beperkter budget pak je het beste de Samsung Galaxy A54. Deze smartphone won de DroidApp Award voor beste smartphone van 2023. Heeft een degelijke camera, goed updatebeleid en veel mogelijkheden met een goede accuduur. Alles over deze smartphone vind je in de Galaxy A54 review.

Beoordeling

We vragen ons eigenlijk een beetje af waarom Samsung ervoor gekozen heeft om de Galaxy S23 FE uit te brengen. Qua prijs en mogelijkheden concurreert het toestel erg met de Galaxy S23 die vorig jaar verscheen, en daarbij scoort de ‘normale’ S23 beter op bijvoorbeeld de accuduur. We missen daarbij ook ‘het speciale’ wat Samsung met de Galaxy S20 FE wel wist te brengen; een ontzettend goede smartphone waarbij alles klopt, voor een nette prijs. Nu is het een soort van variant op de S23, en had het net zo goed een Galaxy A54 Plus kunnen heten, of misschien toch wel Galaxy S22 FE. Is dat erg? Niet perse, de S23 FE heeft ook echt wel goede punten, maar voor wat de toestellen nu kosten, zouden we eerder neigen naar de S23 of S23+.

Bij Samsung zelf kun je kiezen uit de meeste kleuren, voor dezelfde prijs. De telefoon is verder verkrijgbaar bij Coolblue, Bol.com, MediaMarkt, Belsimpel en Mobiel. Verder scoor je de nieuwe smartphone bij Odido, KPN en Vodafone, Ben, Hollandsnieuwe en Simyo.

Samsung Galaxy S23 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 659,00 euro