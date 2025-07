Oppo Watch X2 Mini: compacte smartwatch met Wear OS

Oppo heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd: de Oppo Watch X2 Mini. Het nieuwe horloge heeft een klein formaat, heeft een lichtgewicht ontwerp en moet daarmee ook comfortabel zijn. De smartwatch, welke voorzien is van Wear OS, is gericht op degenen die meer aandacht willen geven aan sport en beweging.

Oppo Watch X2 Mini

De Watch X2 Mini is met zijn 1,32-inch ronde scherm de meest compacte smartwatch van Oppo tot nu toe. Het horloge voelt nauwelijks zwaar aan, en dankzij het heldere display zijn meldingen, metingen en wijzerplaten altijd goed zichtbaar. Je kunt het uiterlijk volledig naar wens aanpassen, bijvoorbeeld met eigen foto’s of video’s als wijzerplaat. Ook qua duurzaamheid zit het goed: de Watch X2 Mini is IP68- en 5ATM-waterbestendig. Zwemmen of douchen is dus geen probleem.

Gericht op sport en beweging

De Watch X2 Mini is bedoeld als een handig hulpmiddel tijdens het sporten. Je hebt keuze uit meer dan honderd modi voor je workout, waarvan elf zijn afgestemd op professionele begeleiding. Tijdens het hardlopen biedt het horloge onder andere informatie over je paslengte, balans en contacttijd met de grond. Dit helpt bij het verbeteren van je techniek.

Een interessante toevoeging is de Fat Burning Evaluation, die je hartslag analyseert om je in de optimale vetverbrandingszone te houden. Ook herkent het horloge automatisch een aantal veelvoorkomende activiteiten, zodat je niet telkens handmatig een activiteit hoeft te starten of te stoppen.

Gezondheid beeld

Naast beweging volgt de Watch X2 Mini ook andere aspecten van je gezondheid. Denk aan metingen van je hartslag en zuurstofgehalte in het bloed. Ook de slaaptracking is uitgebreid, met speciale aandacht voor ademhalingsproblemen tijdens de nacht. Een nieuwe functie is de Mind and Body Evaluation. Die geeft inzicht in hoe je je lichamelijk en mentaal voelt, op basis van factoren zoals rusthartslag, activiteit en slaap. Wanneer nodig stelt het horloge ademhalingsoefeningen voor of toont het rustgevende visuals via speciale wijzerplaten.

Slim en efficiënt

Wat betreft batterijduur scoort de Watch X2 Mini opvallend goed. Dankzij een combinatie van twee chipsets kun je tot zestig uur vooruit in de slimme modus, en zelfs zeven dagen in de zuinige modus. Met tien minuten opladen heb je bovendien alweer genoeg voor een hele dag.

De smartwatch draait op Wear OS van Google. Daardoor kun je direct apps downloaden, meldingen lezen, muziek luisteren (ook offline met YouTube Music) en contactloos betalen via Google Wallet. Binnenkort wordt ook de AI-assistent Gemini toegevoegd. De Oppo Watch X2 Mini is beschikbaar in de kleur Nebula Black en kost €329. Je kunt hem kopen bij MediaMarkt.