Oppo A5 Pro verschenen: waterdicht met vriendelijk prijskaartje

Oppo heeft een nieuwe smartphone aangekondigd voor de Europese markt. We kunnen de Oppo A5 Pro 5G verwachten in de winkels. De nieuwe telefoon moet een uitstekende balans bieden tussen duurzaamheid, prestaties en een mooi ontwerp. Dit alles voor minder dan 300 euro.

Oppo A5 Pro

Op zoek naar een nieuwe smartphone die niet gelijk onwijs veel geld kost? Mogelijk is de nieuwe smartphone van Oppo dan het overwegen waard. De fabrikant heeft de Oppo A5 Pro officieel aangekondigd en komt ook naar Nederland. De smartphone kenmerkt zich door een prijs onder de 300 euro, 5G-ondersteuning en IP69, IP68 en IP66 certificatie tegen water en stof. De A5 Pro is beschikbaar in twee kleuren: Black Brown en Olive Green. De dikte van de Black Brown-kleur komt uit op 7,76 millimeter en kent een gewicht van 194 gram. De Olive Green heeft een afwerking van veganistisch leer en is iets zwaarder, met 196 gram en een dikte van 7,86 mm.

De telefoon biedt een 6,67 inch HD+ beeldscherm; een LCD-paneel met maximaal 120Hz verversingssnelheid. Oppo levert de telefoon met de MediaTek Dimensity 6300 chipset, samen met 8GB RAM en 256GB opslagruimte. De flinke 5800 mAh batterij kan met 45W weer opgeladen worden. Er is een 50 megapixel hoofdcamera, samen met een 2 megapixel portretlens en een 8MP front-camera. Je kunt onderwaterfotografie gebruiken, en aan de slag met AI Livephoto zodat je niet snel meer een gebeurtenis mist. Daarnaast zijn nog enkele andere AI-tools aanwezig om de fotografiemogelijkheden verder uit te breiden.

Vanaf deze maand is de Oppo A5 Pro beschikbaar voor een prijs van 279 euro. Je kunt terecht bij Mobiel, Odido, Vodafone en KPN.