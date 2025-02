Oppo Find X8 Pro review: een comeback met fantastische camera

High-end smartphones zijn er in verschillende soorten en van verschillende merken. Bij Oppo is dit de Oppo Find X8 Pro. De afgelopen weken hebben we de smartphone uitgebreid aan de tand gevoeld. Hoe bevalt deze telefoon in de praktijk? Je leest het in de Oppo Find X8 Pro review.

Oppo Find X8 Pro review

Oppo is weer terug in Nederland. Jarenlang waren de high-end toestellen van Oppo niet in de Nederlandse winkels te vinden. De Find X5-serie uit 2022 was de laatste reeks uit het hogere segment. Een echte reden was er niet; maar er waren berichten over licenties. Dat is allemaal rechtgetrokken en Oppo vond het tijd om de nieuwe high-end uit te brengen in Europa. Dat is de Oppo Find X8 Pro. Die telefoon bespreken we in de Oppo Find X8 Pro review.

Design en interface

De Oppo Find X8 Pro is geen klein toestel; zoals weinig high-end modellen. Er is een 6,78 inch AMOLED-scherm aanwezig. Waar bijvoorbeeld de OnePlus 13 een maximale resolutie biedt van QHD+, is dit bij de Oppo Full-HD+. Dit wel met een variabele verversingssnelheid van 1-120Hz. Het scherm is goed afleesbaar op zonnige dagen en kan ook voldoende gedimd worden om prettig te gebruiken tijdens omgevingen met minder licht, wel zo prettig. Je kunt voor het ontgrendelen zowel de vingerafdrukscanner als de gezichtsherkenning gebruiken. Optioneel kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om het scherm te activeren door er dubbel op te tikken.

Qua ontwerp is de telefoon niet heel spannend te noemen. We zien ook veel gelijkenissen met OnePlus. Zo is er ook op de Find X8 Pro een Alert-slider, waarmee je het toestel op stil, trillen of geluid kunt zetten. Verder heeft Oppo de volumetoets en power-button aan de rechterkant geplaatst. De speakers zitten samen met het simkaartslot en de speakers aan de onderkant. Achterop zit een grote cirkelvormige cameramodule, waarin het beeldmerk van Hasselblad pronkt. De camera bespreken we verderop in de Oppo Find X8 Pro review. De smartphone ligt prima in de hand.

We zien ook de invloed van Apple, want de Oppo Find X8 Pro heeft een cameratoets. Jaren geleden was deze niet weg te denken van een telefoon, maar lang hebben we zonder moeten doen (Sony uitgezonderd). Toch werkt het allemaal wat anders. Het is geen fysieke toets en we hebben toch een beetje onze twijfels bij deze knop. Je hand rust daar namelijk ook tijdens een telefoongesprek, waardoor het te vaak gebeurt dat je trillingen voelt, omdat de knop denkt aangeraakt te worden. Irritant. Daarbij moet je er twee keer op ‘drukken’ om de camera te starten. Tijdens het fotograferen heb ik de knop amper gebruikt. Je kunt hem gebruiken om snel foto’s in burst achter elkaar te maken, of inzoomen. Voor het zoomen werkt het wel efficiënt, maar ik ben verder nog niet enorm onder de indruk.

Interface

De interface van de Oppo Find X8 Pro is eveneens vergelijkbaar met OnePlus. De smartphone draait op Android 15, samen met ColorOS 15, de nieuwe skin van Oppo. Hierbij zijn er verschillende verbeteringen doorgevoerd, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van nieuwe animaties. De telefoon voelt soepel en smooth aan. We zien wel een duidelijke invloed van Apple. Waaronder het Dynamic Island is met Aqua Dynamics een regelrechte kopie. Beter gejat dan slecht bedacht. Ook kun je sinds de nieuwe versie van ColorOS het notificatiescherm scheiden van dat van de notificaties, mocht je dit willen.

In het eerder genoemde Aqua Dynamics vind je bijvoorbeeld de mediaspeler en voetbalstanden van een ondersteunende app. Echter is het wel te hopen dat ontwikkelaars ook de voordelen ervan inzien, want qua ondersteuning is het nog maar matig op dit moment. Zo werkt het bijvoorbeeld ook niet met Google Maps, waar dit op de iPhone wel het geval is.

Andere opties die je tot je beschikking hebt, zijn bijvoorbeeld de slimme zijbalk, waarmee je apps of functies kunt openen vanaf de zijbalk. Middels een flexibel venster kun je apps openen in een zwevend venster. Ook kun je werken met gebaren.

Communicatie en multimedia

Bellen met de Oppo Find X8 Pro gaat zonder problemen. Voor het bellen is de Google Telefoon-app op het toestel te vinden, voor het versturen van ‘old school’. De belkwaliteit is goed en de ander klinkt helder aan de andere kant van de lijn. Er is ruimte voor twee nano-simkaarten, maar je kunt uiteraard ook gebruik maken van eSIM.

Voor het beluisteren van muziek kun je natuurlijk gebruik maken van je favoriete app. De geluidskwaliteit van de Oppo Find X8 Pro is oké. De hoge tonen zitten tegen het schelle aan. Daarbij missen we een beetje de echte pit die verschillende andere high-end telefoons in zich hebben en klinkt het ook wat vlak. Hier hadden we echt wel meer van verwacht voor een smartphone in dit segment.

We nemen de AI-functies ook even mee in het kopje ‘Multimedia’ in de Oppo Find X8 Pro review. Want ook op deze telefoon is kunstmatige intelligentie ruimschoots aanwezig. Bij de ene telefoon werkt het beter dan bij de ander. Hoe zit dat bij deze high-end van Oppo? In ieder geval is Circle to Search aanwezig; je kunt iets omcirkelen op het scherm en hier iets over opzoeken met Google. Verder vind je verschillende AI-opties voor het verbeteren en samenvatten van teksten. Net als bij Samsung kunnen ook spraakopnamen samengevat worden. Oppo belooft ook verschillende tools voor het verbeteren van je foto’s.

Een andere optie op de Find X8 Pro is ‘AI Studio’. Met deze toepassing kun je een AI-filter over foto’s leggen en zo nieuwe dimensies aan een afbeelding toevoegen. Het is meer een losse app dan dat het echt iets specifiek voor de Find X8 Pro is. Wil je wat gedaan krijgen met de app, dien je in te loggen met een Oppo-account en moet je sterren inzetten. Deze moet je op verschillende manieren verdienen. We twijfelen er niet aan dat op een later moment deze gekocht kunnen worden.

Camera

De camera van de Oppo Find X8 Pro bestaat uit vier lenzen. Dit is viermaal een 50 megapixel camera. Eentje voor de normale, groothoek, telefoto en ultratelefoto lens. Eén van de telefotolenzen is een periscooplens, waarmee je zes keer optisch kunt zoomen. In totaal kun je 120x zoomen, waarbij het hier gaat om hybride zoom en digitale zoom. Zeker in het geval van digitale zoom is de foto met zoveel zoom eigenlijk niet bruikbaar, doordat alles zo korrelig is. Maar, hier komt de kwaliteit van Oppo om de hoek kijken. Middels AI verdwijnen deze nadelen en komt er nog een verrassend knappe foto uitrollen.De foto van de windmolen is met 120x zoom gemaakt. Wel zien we wat details, die mogelijk door AI wat raar worden ingetekend, maar het resultaat is alsnog indrukwekkend.

Ditzelfde geldt voor de foto’s met 6x zoom, zoals de foto van het bospad, welke we toe hebben gevoegd aan het digitale fotoalbum. Er zijn nog voldoende details en de kleuren zijn vrij goed intact gebleven.

De camera-app van de Oppo is gebruiksvriendelijk en ook de andere foto’s die we met de telefoon hebben gemaakt, weten een hoge score te behalen. Het is geen ramp als je je professionele camera thuis hebt gelaten, want de Oppo kan een prima vervanger zijn. Kleuren zijn trouw aan de werkelijkheid en er zijn voldoende details. Tevens weet de camera een goede balans te realiseren tussen de donkere en lichte delen in een foto.

Alle foto’s die we met de Oppo Find X8 Pro in de afgelopen weken hebben gemaakt, kun je bekijken in ons digitale fotoalbum.

Videocamera

Video’s maken met de Oppo behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. En ook daar zien we de kracht van de camera weer terug. De Oppo Find X8 Pro weet hele mooie videobeelden te maken. Onderstaande video hebben we met het toestel gemaakt.



Prestaties en accuduur

Waar de OnePlus 13 uitgerust werd met de Snapdragon 8 Elite processor, is de Oppo van een andere chipset voorzien. We zien daar de MediaTek Dimensity 9400 processor. In de afgelopen weken heeft deze zich zeker bewezen en worden taken snel uitgevoerd. Dit samen met de 16GB aan werkgeheugen. Riant is ook op de opslagruimte; standaard 512GB.

De batterij is er eentje met een capaciteit van 5910 mAh, voorzien van de nieuwe silicium-carbon technologie. Dat is een flinke accu, maar capaciteit zegt niet alles over het uithoudingsvermogen. Bij de Oppo Find X8 Pro hoef je je echter geen zorgen te maken over de batterijduur. Het uithoudingsvermogen van de smartphone is erg goed. Met normaal gebruik houd de telefoon het wel zo’n twee dagen uit. Opvallend is overigens dat er best wel flinke restricties zijn qua accuverbruik, en dat kan resulteren in dat je soms notificaties mist, doordat deze door het systeem geblokkeerd worden doordat een app bepaalde machtigingen mist, of hij hard afgesloten wordt. Dit zul je per app moeten checken; dit zagen we ook al bij de OnePlus 13. Een schermtijd van 5-7 uur is zeker niet ondenkbaar.

Opladen kan snel via 55W PD-technologie (power-delivery), of 80W via de eigen SuperVooc laadtechnologie van het bedrijf zelf. Je kunt de smartphone ook draadloos laden, en dit gaat met 50W.

Bloatware

We zagen de laatste jaren smartphones met juist minder bloatware dan vroeger. Bij Oppo lijken ze dat totaal niet meegekregen te hebben. De Oppo Find X8 Pro wordt met belachelijk veel bloatware geleverd, we zouden het misschien nog wel ‘troep’ kunnen noemen. Een voorbeeld; de Temu app zien we op het toestel al direct vanuit de doos terug. Deze app is berucht om de privacy. Staat gewoon standaard op de telefoon. Maar er is nog veel meer. een eigen appwinkel, TikTok, Netflix, TikTok, Amazon Music, Autodoc, verschillende mappen met snelkoppelingen naar apps, een eigen browser en nog vele anderen. Je koopt met de Find X8 Pro geen toestel van een paar tientjes. Oppo, dit gaat nergens over.

Updatebeleid

De Oppo Find X8 Pro draait op Android 15 en op moment van schrijven, voorzien van de beveiligingsupdate van januari. Je bent met het toestel zeker van vijf jaar Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates. Dit is minder dan bij Samsung en Google; maar zeker geen slecht beleid. Tevens krijg je bij Oppo een Android-versie meer dan bij de OnePlus 13. Alles over de OnePlus 13 lees je trouwens in OnePlus 13 review.

Beoordeling

High-end toestellen heb je in verschillende soorten en maten, en vooral van verschillende merken. Veel telefoons in dit segment zitten dicht tegen elkaar met hun opties en mogelijkheden. Kijken we naar enkel de Oppo Find X8 Pro, dan kunnen we concluderen dat je aan dit toestel een hele goede telefoon in huis haalt. Je hebt een geweldige camera, een erg fijne batterijduur, fijne alert slider, netjes updatebeleid en een toestel die lekker snel is.

Oppo lanceerde de telefoon met een prijs van 1149 euro. Inmiddels is daar tweehonderd euro van af, en dat maakt deze telefoon nog interessanter. Ben je enthousiast? Je kunt de smartphone bestellen bij Odido, Bol.com, KPN, Vodafone, Belsimpel en Mobiel.

