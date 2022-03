Oppo Find X5 review: zachte smartphone met ruwe rand

Oppo doet sinds jaar en dag al mee in het high-end segment smartphones. De vierde generatie van de Find-reeks resulteert in de Oppo Find X5-serie. De afgelopen weken hebben we de Oppo Find X5 getest, en onze bevindingen lees je in onze review.

Oppo Find X5 review

Tot een paar jaar geleden had niemand nog in Nederland van Oppo gehoord, maar dat is de laatste jaren wel veranderd. Oppo heeft dit jaar de Find X5-serie klaarstaan als high-end smartphones. Het is hiermee de opvolger van de Find X3-serie. Ondanks dat is het getal 4 weggelaten, aangezien dat in China gezien wordt als een ongeluksgetal. De vierde generatie Find-modellen moeten nog beter zijn, met betere prestaties en camera’s. Maar er is meer te melden over de telefoons.

Verkooppakket

Een groter pakket dan we kennen van verschillende andere fabrikanten zoals Samsung; de doos van de Oppo Find X5 is compleet met alles erop en eraan. De razendsnelle 80W lader wordt gewoon meegeleverd, net als een degelijke achtercover voor de telefoon, een simnaald, wat papierwerk en natuurlijk het toestel zelf. Daar kunnen veel fabrikanten nog wat van leren. Op het scherm is vanuit de fabriek alvast een screenprotector geplakt, al wil die in het hoesje soms al een stukje loskomen.

Design en interface

Het design van de Oppo Find X5 is stijlvol vormgegeven. De telefoon heeft een 6,55 inch Full-HD+ OLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Op zonnige dagen is het scherm nog altijd goed af te lezen. Ik vind wel dat de minimale helderheid een stuk lager had gemogen. Wanneer je de Find X5 in bed gebruikt, had ik hem graag minder fel willen zetten, dan wat het toestel kan.

De achterzijde van de Find X5 is anders die van de andere modellen in de serie. Het heeft een erg prettig aanvoelend materiaal; mat met een wat zachtere aanraking. Het is speciaal spul; wanneer je bijvoorbeeld met je nagel krast over de achterkant, trekt dat weg door er over te vegen. De Find X5 ligt lekker in de hand en het scherm loopt licht door aan de zijkanten.

Aan de linkerkant van de telefoon zien we de volumetoetsen; even wennen als je bijvoorbeeld van een Samsung afkomt, waar ze rechts zitten. De rechterkant van de Oppo is gevuld met de power-button. De onderzijde biedt de USB-C aansluiting, samen met de speaker van de telefoon. Het toestel voelt stevig en degelijk aan, en is goed afgewerkt.

Interface

Natuurlijk draait de Oppo Find X5 op Android 12, samen met de bekende ColorOS skin. Ik vind het persoonlijk een prima skin en laat zich vanzelf wijzen. Dit betekent dat je net als bij vrijwel ieder ander Android-toestel je links toegang hebt tot het Google Discover scherm. Een veeg van boven naar beneden brengt je bij de snelle instellingen en notificaties. Een veeg van onder naar boven opent het menu dat je verticaal doorscrolt.

Bij de instellingen van het startscherm kun je verschillende instellingen aanpassen. Zo is het mogelijk om de overgang-effecten aan te passen naar eigen wens, en natuurlijk om de rastergrootte te veranderen. Het menu met instellingen wijst zich eveneens vanzelf en is logisch ingedeeld. Wat me wel opviel, en mij bij nog geen enkel toestel is gebeurd, is dat sommige apps niet werken op de Oppo. Ik doel dan op apps die een snelkoppeling naar een foto of een PDF-document op het homescreen plaatsen.

Een irritatiefactortje is het snel delen van iets op deze Oppo. Bij menig fabrikant worden de apps die je het meest gebruikt om bijvoorbeeld een foto uit de galerij te delen, als eerst getoond. Die instelling onthoudt deze Oppo niet, zo lijkt het, waardoor je bij veel geïnstalleerde apps blijft scrollen naar je favoriete app om een foto te delen. Een ander opvallend punt is dat de randen van het scherm wel kleurrijk kunnen oplichten bij een nieuwe notificatie; maar waar je bijvoorbeeld bij Samsung ziet wat de melding is, blijft het scherm hier verder zwart.

Leuk is wel dat je het Always On Display, wat bij Oppo ‘Altijd actieve weergave’ wordt genoemd, op een eigen manier kunt personaliseren. Een figuur kun je bijvoorbeeld zelf samenstellen met eigen vormen en kleuren. Je kunt ook kiezen voor voorgeïnstalleerde vormen, een foto of een tekst.

Communicatie: bellen, chatten en netwerken

Met de Oppo Find X5 beschik je over een high-end smartphone, met dito specificaties. Zaken als 5G, WiFi 6 en dergelijke zijn allemaal aanwezig, net als dual-sim ondersteuning. De belkwaliteit van de Oppo is prima, niets op aan te merken. Gesprekken klinken helder en het volume kan luid genoeg. Bellen gaat via de Google-apps hiervoor, en datzelfde geldt voor de SMS’jes, welke je stuurt via de Google Berichten-app. Internetten gaat via de Google Chrome-browser, precies zoals je allemaal mag verwachten.

Multimedia: muziek en film

Op het 6,55 inch beeldscherm van de telefoon gebeurt alles, dan is het uiteraard wel belangrijk dat alles er goed uitziet. Dat zit bij de Oppo Find X5 wel snor. De telefoon levert een mooie beeldkwaliteit met prima scherpte en een hoge helderheid. Wel hadden we graag gezien dat de minimale helderheid lager kon.

Op muziekgebied heeft de Find X5 de mogelijkheid om over de speakers te luisteren, al kun je ook een headset verbinden via Bluetooth. Zoals we bij veel (high-end) smartphones zien, is een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset niet aanwezig op de Oppo. Hoe zit het met de geluidskwaliteit van de telefoon? Die is erg goed. Wanneer we deze vergelijken met de Galaxy S22+, valt op dat hij duidelijk wat warmer klikt, maar dat het geluid van de Samsung meer gedetailleerder is en een duidelijker onderscheid maakt met de bass. Het volume kan hard genoeg om te genieten van de muziek.

Camera: foto en video

De camera van de Oppo Find X5 en de Find X5 Pro delen allebei de nieuwe chip waar de fabrikant zelf erg enthousiast over is. Het is de MariSilicon X Imaging NPU chip, die moet zorgen voor de beste foto’s onder alle grote uitdagingen, zo belooft Oppo. Dit moet resulteren in goede foto’s en video’s; zowel overdag als in de avonduren. Daarnaast wordt door Oppo samengewerkt met Hasselblad voor de beste camera.

Oppo biedt op de Oppo Find X5 een triple-camera met een 50 megapixel hoofdcamera, met een diafragma van f/1.7. Daarbij vinden we in de iets dikkere cameramodule een 50 megapixel groothoeklens met een beeldhoek van 113 graden en een diafragma van f/2.2). De laatste lens die je terugvindt is de 13 megapixel telefotolens welke 5x hybrid zoom moet aanbieden, al komen wij in de app niet verder dan 2x. Een microlens die we zagen bij de voorganger, de Oppo Find X3 Pro, zien we bij dit model niet terug.

De camera-app laat zich prettig bedienen en doet wat het moet doen. Maar hoe zit het met de fotokwaliteit van dit toestel? We hebben de camera onder veel verschillende situaties getest. De Oppo Find X5 schiet gedetailleerde foto’s met doorgaans een aardig goede balans tussen lichte en donkere elementen, maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Zoom je in, dan valt op dat deze foto’s vaak net wat donkerder zijn, en daarmee verdwijnen ook regelmatig wat details, zoals we zien bij de Schotse hooglanders in de fotosamples. Daarnaast zien we soms een rare gloed rondom andere voorwerpen. Zo ook hieronder, bij de poort, waarbij er een heel rare groene waas rondom de lantaarn hangt. Soms bij tegenlicht wil hij de beelden ook erg blauw maken, zoals we zien bij het busstation. Als een foto wel goed wordt vastgelegd, doet hij dat echt wel heel goed, dus het is echt jammer dat het zo inconsistent is soms.

Wat me verder opvalt is dat op zonovergoten dagen de kwaliteit soms net wat minder is dan bijvoorbeeld bij de Galaxy S22. Beelden ogen dan wat fletser en nét wat minder natuurlijk. In de avonduren maakt de telefoon doorgaans echt wel prima foto’s met weinig ruis, maar merk ik wel op dat er soms een rare onnatuurlijke gloed rondom lichtbronnen zit, zoals een lantaarnpaal. Inzoomen in de avonduren kan beter niet gedaan worden; de resultaten worden er niet heel veel beter van.

Bekijk alle foto’s die we met de Find X5 hebben geschoten in het online fotoalbum.

Selfie- en videocamera

Selfies die je met de Oppo Find X5 Pro schiet zijn van goede kwaliteit. Hier hebben we weinig op aan te merken. Waar Oppo zelf blij mee is, is het filmen in de donkere uren. We hebben dit natuurlijk dan ook getest, waarbij we inderdaad zien dat de telefoon mooie beelden schiet. Het filmen in het algemeen doet de smartphone van Oppo ook prima. Overdag eveneens, waarbij de stabilisator ook bij het inzoomen tijdens beweging de beelden probeert stabiel te houden. We hebben twee video’s geüpload, welke je hieronder kunt bekijken.



Overige mogelijkheden

De Oppo Find X5 is van meer mogelijkheden voorzien. We hebben enkele mogelijkheden van de smartphone uitgelicht in dit onderdeel van de Oppo Find X5 review.

Vingerafdrukscanner

Ik begin direct met de vingerafdrukscanner van de Oppo Find X5. Deze bezorgde mij met regelmaat kopzorgen. Ik heb de afgelopen weken meermaals mijn vinger(s) opnieuw moeten toevoegen, omdat hij hem steeds niet herkende. Misschien is hij zó nauwkeurig dat de kleinste afwijking bij bijvoorbeeld koude vingers al genoeg is om hem niet te herkennen? Het zorgde bij mij in ieder geval voor aardig wat irritatie als je hem niet snel ontgrendeld krijgt.

Mocht je de vingerafdrukscanner niet willen gebruiken, dan kun je op de Oppo Find X5 ook de gezichtsherkenning gebruiken.

Toepassingen

Je koop een dure telefoon, en toch installeren fabrikanten al apps die je misschien wel helemaal niet nodig hebt of wilt gaan gebruiken. Ook bij Oppo zien we verschillende voorgeïnstalleerde toepassingen terug, al is dit lang niet zoveel als bij andere merken. Een app die in mijn ogen nog wel wat toevoegt, is O Relax, waarmee je ontspannende (natuur-)geluiden op kunt zetten. Handig om mee in slaap te vallen. PUBG Mobile Gift Box geeft je wat extraatje voor de gameliefhebbers.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

In tegenstelling tot de Oppo Find X5 Pro, die geleverd wordt met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1 chipset, moet de Oppo Find X5 het doen met de Snapdragon 888. Mijn inziens een wat opvallende keuze om dan je nieuwe high-end niet met een Snapdragon 8 Gen 1 te voorzien, maar de Snapdragon 888 doet goed zijn werk. Daarbij vraag ik me af hoeveel consumenten het verschil tussen de twee chipsets zouden merken. Taken worden snel uitgevoerd, al moeten we wel toegeven dat we in de afgelopen week een ‘freeze’ hadden waarbij soms het even minder soepel verliep. Dit zou in theorie met een software-update opgelost moeten zijn. Een paar dagen geleden verscheen een nieuwe software-update, het is goed mogelijk dat dit probleem is aangepakt.

Qua geheugenconfiguraties hoef je niet lang na te denken bij de Oppo Find X5. Deze is namelijk standaard uitgerust met 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte.

Batterij

Met termen als SuperVOOC en AirVOOC vliegen de technische termen om je oren. Het staat voor snel bekabeld laden en draadloos laden. Dit eerste gaat met 80W, het draadloos laden met 30W, middels de juiste laders. Gelukkig geen gedoe zoals bij Samsung; de razendsnelle oplader wordt gewoon meegeleverd. Volgens Oppo duurt het volladen van de 4800 mAh batterij slechts 34 minuten.

Dat is maar goed ook dat dit niet veel tijd vraagt; het uithoudingsvermogen heb ik niet als slecht ervaren, maar hij springt er absoluut niet uit. Bij intensief gebruik noteerde ik een gemiddelde schermtijd van 3,5-4 uur. Met minder gebruik en voornamelijk WiFi-gebruik was de schermtijd 3,5 uur met nog 30 procent over. Hier mag nog wel wat verbeterd worden.

Updatebeleid

Oppo heeft een duidelijk updatebeleid voor de Oppo Find X5. Het aantal Android-updates dat de Oppo Find X5-serie krijgt komt neer op drie; dit betekent Android 13, 14 en 15. Dit is er één minder dan bij Samsung. Voor een periode van vier jaar komen we maandelijkse beveiligingsupdates aan; dit is een jaar korter dan Samsung, maar duidelijk beter dan het updatebeleid. Dit updatebeleid wordt ook gerealiseerd voor de Find X2 en X3-serie.

Beoordeling

Oppo laat keer op keer zien dat het serieus meedoet in het high-end segment met de Oppo Find-serie. Dit bewijst ook de Oppo Find X5, al is het bewijs dat de telefoon levert niet in alle gevallen perfect. Zo hadden we meer consistentie verwacht van de camera, terwijl het toestel écht wel goede foto’s kan maken. Aangezien Oppo zó hoog inzet op de AI-chip en samenwerking met Hasselblad, hadden we hier meer van verwacht. Ditzelfde geldt voor de batterijduur en zijn er verbeteringen in de software.

Dat betekent echt niet dat de telefoon een slechte keuze is. De Oppo Find X5 is erg stijlvol vormgegeven en is van alle gemakken voorzien. Daarbij krijg je een compleet pakket, snelladen en is er een degelijk updatebeleid voor dit toestel.

De adviesprijs van de Find X5 komt uit op 999 euro. Je kunt de smartphone aanschaffen bij Bol.com, Belsimpel, Coolblue, MediaMarkt, Mobiel, T-Mobile, KPN, Vodafone en Ben.

Oppo Find X5 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 998,00 euro

Oppo Find X5 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1288,00 euro