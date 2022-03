Samsung Galaxy S22+ review: om door een ringetje te halen

In onze Samsung Galaxy S22+ review nemen we je mee door onze afgelopen weken. Die hebben we namelijk doorgebracht met de nieuwe Galaxy S-serie. Van buiten lijkt hij gelijk aan zijn voorganger, maar hoe zit het met het innerlijk?

Review Samsung Galaxy S22+

De Galaxy S-serie van Samsung is ieder jaar opnieuw een product waar velen naar uitkijken. Inmiddels zijn we bij de Samsung Galaxy S22-serie aangekomen, die volgens Samsung wederom weer een hele verbetering moet zijn. Het design mag dan weliswaar grotendeels overeenkomen met zijn voorganger, er valt genoeg te melden over het nieuwe model. We hebben in de afgelopen weken de Samsung Galaxy S22+ getest, waarvan we onze bevindingen uitgebreid met je bespreken in de Samsung Galaxy S22+ review.

Verkooppakket

Net als we al aangaven in de Galaxy S21 FE review, wordt ook de Samsung Galaxy S22 geleverd in een dunne doos. Een bewuste keuze van de Zuid-Koreaanse fabrikant; het toestel wordt immers geleverd zonder oplader. Dit betekent alleen dat er een USB-datakabel wordt meegeleverd, net als een simnaald, wat papierwerk en that’s it. Het blijft eigenlijk jammer dat je, wanneer je zoveel geld uitgeeft, er geen siliconen bumper bij krijgt of een ander degelijk hoesje. Merken als Motorola, Oppo en OnePlus doen dit wel, zelfs bij de goedkopere toestellen.

Design en interface

We schreven het eerder al in de Galaxy S22+ review; het design doet denken aan dat van de voorganger. Wel kun je bij de S22-serie kiezen uit meer kleuren. Wij hadden ‘de eer’ (?) dat we de roze variant kregen opgestuurd voor de review. In onze Galaxy S22 preview lieten we de toestellen al zien, en ikzelf ben het meest enthousiast over de groen gekleurde Galaxy S22, deze is echt een plaatje om te zien. Voor de vrouwelijke gebruiker is deze zachtroze Galaxy S22+ eveneens een mooi plaatje. Onder bepaalde lichtomstandigheden heeft hij een nog lichtere gloed, en onder andere omstandigheden is het roze nog meer overheersend. De metalen randen zijn goud van kleur bij dit model.

De telefoon heeft een 6,6 inch Full-HD+ beeldscherm met een variabele verversingssnelheid van 48-120 Hz. Hierdoor kan in situaties waarin een hogere frequentie niet nodig is, deze teruggeschroefd worden. Het is een relatief groot toestel, maar is met wat grotere handen nog redelijk met één hand te bedienen. Het toestel ligt prettig in de hand, naar mijn mening prettiger dan zijn voorganger.

Samsung heeft de Galaxy S22+ aan de rechterkant voorzien van een volumetoets en de power-button. Links is het leeg; de simkaart steek je aan de onderkant in het toestel. Aan die zijde vinden we ook de USB-C aansluiting en de speaker. Een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset is ‘zó 2019’, die zien we dan ook niet terug bij de S22.

Aan de achterkant zien we het stijlvolle design. Mijn ervaring is dat hij minder glad is/lijkt dan de Galaxy S21, die we hebben behandeld in de Galaxy S21+ review. Hier sneuvelde helaas de achterkant van het toestel na een val, omdat deze erg glad was. Sowieso is het aan te raden iets van een hoesje aan te schaffen om je dure aankoop goed te beschermen. In de cameramodule, die ik persoonlijk stijlvol vormgegeven vindt, zijn de drie camera’s te vinden, waar we later in deze Samsung Galaxy S22+ review op terugkomen.

Interface

De interface van de telefoon is herkenbaar Samsung. Over Android 12 ligt de nieuwe One UI skin die het nieuws van Android 12 aanbiedt. Dit betekent onder andere dat je bij het aanpassen van de achtergrond, ook ervoor kunt kiezen om het kleurenschema van de interface aan kunt passen. Bovenin beeld heb je natuurlijk toegang tot de notificaties en de snelle instellingen.

Bekende opties die je van Samsung gewend bent, zien we ook terug bij de interface-instellingen. Je kunt de rastergrootte aanpassen naar eigen wens, en aan de gang met het indelen van het startscherm met widgets en snelkoppelingen. Applicaties zijn verzameld in het menu waar je horizontaal doorheen kunt scrollen. Handig daarbij is dat je handmatig kunt sorteren op alfabetische volgorde, in plaats van op volgorde van installatie. Dat scheelt een hoop zoekwerk.

Communicatie: bellen, chatten en netwerken

Samsung heeft de smartphone van alle gemakken voorzien. Dit betekent natuurlijk dat je dual-sim ondersteuning hebt, eventueel met eSIM kunt werken en ook 5G kunt gebruiken. Bellen doet de telefoon zoals je mag verwachten; kraakhelder geluid, werkbaar op goed volume en zonder vervelende eigenschappen. De telefoon-app is afkomstig van Samsung zelf, en werkt prima. Voor de (sporadische) sms’jes die je stuurt of krijgt, is er de Android Berichten app van Google zelf. Hier is die eigenlijk alleen gevuld met verificatiesms’jes.

De Samsung Galaxy S22+ is gewoon een heel complete telefoon, zoals je mag verwachten van een toestel voor deze prijs. Dat betekent dat je WiFi in de breedste zin krijgt, dus inclusief ondersteuning voor WiFi 6. Verder is er NFC, Bluetooth en natuurlijk locatiebepaling via onder andere GPS. Voor het internetten kun je Chrome gebruiken, of kun je bij het instellen van de telefoon aangeven dat je met de Samsung Internet browser wilt werken.

Multimedia: muziek en film

Van een high-end telefoon mag je wel verwachten dat hij ook op het gebied van multimedia niet teleurstelt. Daar hoef je bij de Galaxy S22+ ook niet bang voor te zijn. Om te beginnen met de geluidskwaliteit. De speakers van de Galaxy zitten aan de voorkant en aan de onderkant. Deze twee samen weten een prima geluidskwaliteit neer te zetten. Deze is namelijk erg goed; met een goede balans tussen hoge en lage tonen. Wil je je muziek niet via de speaker beluisteren, dan kun je via Bluetooth een headset verbinden. Want anno nu is een 3,5 millimeter poort erg zeldzaam; juist in deze prijsklasse.

Voor de multimedia stelt ook het beeldscherm niet teleur. De Samsung Galaxy S22+ geeft je een schitterend beeldscherm dat op zonnige dagen goed afleesbaar is. In de avonduren is het scherm voldoende dimbaar. Kleuren komen goed tot hun recht, beelden zijn scherp en kleurrijk. Niet echt een verrassing, Samsung staat bekend om haar mooie schermen. Dat is bij deze S22 dus niet anders.

Camera: foto en video

De camera van de Samsung Galaxy S22+ biedt drie lenzen. De hoofdlens is een 50 megapixel camera, bijgestaan door een 12 megapixel groothoeklens en een 10 megapixel telelens. Dit samen zorgt voor een camera met uiteenlopende mogelijkheden. De camera biedt optische beeldstabilisatie, een LED-flitser, PDAF autofocus en natuurlijk een nachtmodus. De camera-app laat zich prettig bedienen en brengt alle mogelijkheden vrij overzichtelijk in één applicatie.

We weten van Samsung dat het met de fotokwaliteit bij de Galaxy S-serie altijd wel goed zit. De foto’s die afgeleverd worden zijn eigenlijk onder alle omstandigheden van hoge kwaliteit. Hoe zit dat met de Samsung Galaxy S22+? Met de triple-camera van deze smartphone maak je ook nu weer geweldige foto’s. In de afgelopen drie weken hebben we de telefoon onder verschillende omstandigheden getest; op zonnige, bewolkte en regenachtige dagen.

De accenten die de camera vast weet te leggen zijn goed met heel rijke kleuren en voldoende details. De verzadiging is bij Samsung doorgaans altijd wel een tikkie sterker aanwezig dan bij concurrenten. Dat is ook hier het geval. Of je het storend vindt is persoonlijk, ik vind het over het algemeen meevallen. Alleen op een zonovergoten dag heeft een weiland wel héél groen gras. Een sterk punt is bij tegenlicht, daar staat de camera van de S22 duidelijk zijn mannetje.

Er kan met de telelens ook 3x ingezoomd worden. Wanneer je hiermee macro-shots maakt, zien we dat (bijvoorbeeld bij de orchidee hierboven) de tulpen rechts in beeld duidelijk(re) ruis vertonen. De doorsnee foto die je met 3x zoom maakt, is zonder kwaliteitsverlies. De twee foto’s hierboven tonen 3x zoom foto’s, die goed bruikbare resultaten opleveren. De groothoeklens van de Galaxy S22+ maakt ook prima foto’s, al vertonen ze in de avonduren duidelijk wat meer ruis. Ditzelfde geldt voor ingezoomde foto’s in de nachtelijke uren, die in mijn ogen wat minder van kwaliteit zijn.

Hieronder vind je een fotovergelijking; tussen de Samsung Galaxy S22+ (links) en de Apple iPhone 13 Pro Max (rechts). Duidelijk is dat de kleuren van de Samsung meer opgelicht worden, waar de iPhone wat meer natuurlijke kleuren toont. Welke meer je voorkeur geniet, is vooral persoonlijke smaak. Wil je meer foto’s zien die we met de telefoon hebben gemaakt, bekijk dan hier het Galaxy S22 fotoalbum.

Selfie- en videocamera

Selfies maak je met de 10 megapixel front-camera aan de voorkant van de S22+. De fotokwaliteit van deze camera is prima. Selfies bevatten voldoende details, zijn scherp en bieden voldoende contrast. Precies zoals je mag verwachten.

De videocamera van de telefoon is ook van goede kwaliteit, zoals je van een high-end smartphone mag verwachten. Tijdens het filmen kun je schakelen tussen de verschillende lenzen zoals groothoek, normaal en tele voor het inzoomen. Ook digitaal inzoomen behoort tot de mogelijkheden, al gaat hierbij natuurlijk wel kwaliteit verloren. Dit is echter wel alleen het geval wanneer je in 1080p Full-HD (ook 60fps) filmt. Bij 4K en 8K is dit niet mogelijk.. Beelden zijn helder, hebben veel details en ook het opgenomen geluid is van erg goede kwaliteit.



Overige mogelijkheden

Samsung heeft de Galaxy S22+ van verschillende aanvullende opties en mogelijkheden voorzien. Die dingen behandelen we in dit onderdeel van de Galaxy S22+ review.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner van het toestel is in het scherm geïntegreerd, zoals bij zoveel high-end toestellen het geval is. Je kunt bij de Samsung Galaxy S22+ in totaal vier vingerafdrukken toevoegen. Het ontgrendelen van de smartphone met behulp van de vingerafdrukscanner gaat vliegensvlug.

Bloatware

Als je een toestel koopt van dik duizend euro; dan hoeft er wat ons betreft echt geen voorgeïnstalleerde bloatware op het toestel geïnstalleerd te worden. Daar denken veel fabrikanten anders over, en dat is ook bij de Galaxy S22 het geval. Zo vinden we een reeks applicaties die standaard al op het toestel staan. Denk aan Microsoft-apps zoals OneDrive, Outlook en Office. Daarnaast vinden we nog verschillende andere apps en heeft Samsung ook nog een legio apps op het toestel gezet. Denk aan Samsung Free, Global Goals, Members en nog enkele andere diensten.

Edge Venster

We hebben de Edge Venster-mogelijkheid al vaker besproken in de reviews van Samsung-toestellen. We zullen hem ook nog even kort aanstippen in de review van de Galaxy S22+. Aan de zijkant kun je een balk oproepen met snelkoppelingen naar apps. Deze kun je echter ook uitbreiden met andere handige informatie en opties; zoals contactpersonen of handige tools. Je kunt ook bepaalde sneltoetsen aanmaken om twee ingestelde apps op één scherm te openen.

View Cover

We hebben de Samsung Galaxy S22+ ook met de Smart Clear View Cover gebruikt. Deze kun je optioneel aanschaffen bij Samsung en kost 49,99 euro. Een smak geld, maar wat krijg je voor dat geld? De Smart Clear View Cover is een hoesje dat het toestel zowel voor- als achter en zijkanten beschermd. Er is in de rechterbovenhoek een opening die je direct inzicht geeft in de tijd, datum, het batterijpercentage en dat allemaal in een eigen gekozen stijl.

Ik heb de Smart Clear View Cover ervaren als een erg prettig hoesje dat het toestel goede bescherming biedt. Wel vind ik het een gemis dat een vakje voor een pasje ontbreekt in de klep. Je dure smartphone kun je echter uitstekend beschermen met het hoesje. Voordeel is dat, wanneer je het hoesje dubbelgeklapt hebt, de opening voor het scherm precies groot genoeg is voor de cameralens, waardoor het maken van foto’s met opengeklapte cover geen probleem is.

Ben je geïnteresseerd in deze cover, dan kun je hem direct bestellen bij onder andere Samsung, Bol.com, Coolblue en Smartphonehoesjes.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Samsung heeft de Galaxy S22+ voorzien van een Exynos 2200 chipset, de opvolger van de vorig jaar gebruikte Exynos 2100 processor. De chipsets van Samsung laten in de praktijk vaak toch wel zien dat ze nét wat minder zijn de concurrenten van Qualcomm, dat goed scoort met haar Snapdragon-versies. Daarbij voert Samsung in verschillende andere regio’s wel de S22-serie met een Snapdragon processor.

Desondanks hebben we geen vervelende problemen met de S22 ondervonden. De telefoon is heerlijk snel, voert taken snel uit en kan alles goed bijbenen. De telefoon wordt standaard met 8GB werkgeheugen geholpen. Wel valt me af en toe op, dat wanneer je het vergelijkt met bijvoorbeeld een OnePlus-toestel dat de softwarelaag, One UI, net wat meer ‘stroperiger’ aanvoelt. Echter vind ik dit zelf totaal niet storend.

Batterij

Een ander kritiekpunt van de Exynos-chipsets is dat ze doorgaans duidelijk minder energiezuinig omgaan met de accu, dan Snapdragon-modellen. Nu is het sowieso dat high-end toestellen meer vragen van de batterij dan mid-end modellen. Opvallend is dat in vergelijking met zijn voorganger, de batterijcapaciteit van de Galaxy S22+ met 300 mAh is afgenomen, waarmee de totale capaciteit uitkomt op 4500 mAh.

Wat mij erg duidelijk opviel is dat de batterijduur in de eerste week, anderhalve week, minder was dan in de periode erna. Dit kan te maken hebben met optimalisaties; de telefoon leert dan namelijk je gebruik waardoor het zaken beter afstelt. In het begin haalden we met redelijk intensief gebruik 3-3,5 uur aan schermtijd. Later werd dat overduidelijk beter, waarbij we tussen de 4,5 en 5 uur uitkwamen aan screen-on-time. Gebruik je de telefoon minder vaak en voornamelijk op WiFi, dan noteren we zonder problemen een schermtijd van 6-8 uur. Het halen van het eind van de dag lijkt ons geen probleem met de S22+, en mocht dat wel zo zijn, dan kun je eventueel de verversingssnelheid nog terugschroeven of andere energiebeperkingen opleggen.

De Galaxy S22+ kan opgeladen worden met een eigen oplader, want die wordt niet meegeleverd. De maximale oplaadkracht loopt achter op die van de concurrentie; 45W is het maximale. Daarbij bleek al uit meerdere testen dat de oplaadtijd nauwelijks verschilt met een 25W lader.

Updatebeleid

Bij de aankondiging van de Galaxy S22-serie kwam daar heel goed nieuws over het updatebeleid. De telefoon zal namelijk lang worden bijgehouden met updates. Voor een periode van tenminste vijf jaar kun je beveiligingsupdates verwachten, terwijl voor de Galaxy S22-serie ook minimaal vier jaar lang Android-updates worden uitgerold. Aangezien de telefoon met Android 12 op de markt komt, krijg je sowieso nog de updates naar Android 13, 14, 15 en Android 16. Dat doet geen enkele andere Android-fabrikant Samsung na.

Beoordeling

Samsung bewijst zich keer op keer met het uitbrengen van een reeks interessante toestellen. De verschillen met de voorgaande serie, de Galaxy S21-modellen, zijn weliswaar niet heel groot; het is voldoende om op te boksen tegen de concurrentie. Geef de batterij even de tijd, en je haalt er echt wel goede resultaten mee. Onder vrijwel elke omstandigheid kun je de mooiste foto’s maken met de Galaxy S22 en daarbij is de telefoon ook nog voorzien van een mooi design dat minder glad voelt dan zijn voorganger.

Verbeterpunten heeft de telefoon ook. Zo is de kracht van de oplaadsnelheid minder dan bij de concurrentie. Denk aan Oppo, OnePlus en Xiaomi die toch al zeker 65W of hoger aanbieden in hun toestellen. Het is daarnaast jammer dat het geheugen niet uitgebreid kan worden, ook al zal 128GB/256GB voor velen wel voldoende zijn. Het geweldige updatebeleid en de andere pluspunten compenseren wat mij betreft de nadelen wel voldoende om met de S22+ een hele fijne smartphone in huis te halen.

