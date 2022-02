Samsung Galaxy S22 Ultra te koop in Nederland: als eerst van de serie

De nieuwe Samsung Galaxy S22-serie werd eerder deze maand officieel aangekondigd door de fabrikant. Nu is het moment dat de eerste telefoon uit de serie verkrijgbaar is in Nederland: de Samsung Galaxy S22 Ultra, met S Pen.

Galaxy S22 Ultra uitgebracht in Nederland

Met smart aan het wachten op de nieuwe S22-serie? Samsung heeft vandaag zoals verwacht de eerste stap gezet. Het merk heeft de eerder gepresenteerde Samsung Galaxy S22 Ultra uitgebracht in Nederland. Het is het eerste model dat door Samsung uitgebracht wordt in de S22-serie. De andere modellen, de Galaxy S22 en de Galaxy S22+ zullen allebei pas volgende maand volgen, zo werd duidelijk tijdens de aankondiging van de drie smartphones.

De Samsung Galaxy S22 Ultra is niet alleen de nieuwe telg in de reeks, maar stiekem ook gelijk een opvolger van de Note-reeks, want ook bij dit toestel zien we de S Pen. Anders dan bij zijn voorganger is deze in de behuizing geïntegreerd zodat je hem makkelijk op kunt bergen. Het maken van aantekeningen, het snel noteren van een notitie, inkleuren of tekenen… er is veel mogelijk met behulp van de S Pen. Tevens kun je hem als afstandsbediening gebruiken voor het maken van een foto, of kun je naar de volgende slide in een PowerPoint presentatie.

De Galaxy S22 Ultra is van alle gemakken voorzien. Zo is de smartphone voorzien van een flink 6,8 inch AMOLED-scherm met een QHD+ resolutie. De telefoon biedt een snelle Exynos 2200 chipset en komt uiteraard met Android 12 op de markt. Bij de release maakte Samsung al bekend dat het toestel zeker vijf jaar aan updates kan verwachten, waarvan vier Android-updates.

Samsung geeft de Galaxy S22 Ultra een uitgebreide camera mee. Deze moet over speciale technieken beschikken die ervoor zorgen dat je onder alle omstandigheden een mooie foto kunt schieten, vooral in de avonduren. Hiervoor biedt de Samsung Galaxy S22 Ultra over een 108 megapixel hoofdlens en een telelens waarmee je tot maximaal 10x kunt zoomen.

Je kunt voor de Samsung Galaxy S22-serie terecht bij:

Samsung Galaxy S22 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1239,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1049,00 euro