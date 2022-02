‘Sommige Samsung Galaxy S22 Ultra-modellen hebben schermproblemen’

Verschillende gebruikers van de Samsung Galaxy S22 Ultra melden problemen met het beeldscherm van de telefoon. De telefoon wordt officieel pas later deze week uitgebracht.

Galaxy S22 Ultra met schermproblemen

Hoewel de Samsung Galaxy S22 Ultra officieel pas vanaf vrijdag verkrijgbaar is, hebben sommige bestellers hem al eventjes kunnen gebruiken. Bij een groep gebruikers is een probleem ontdekt met het toestel. Het probleem heeft betrekking op het scherm van de S22 Ultra, dat juist één van de key-features is van het toestel.

Er komen klachten binnen over het feit dat sommigen een grijze lijn midden door het scherm zien. Dit zou gebeuren tijdens het bekijken van een video of tijdens het spelen van een game. Het probleem lijkt enkel voor te komen bij de S22 Ultra met een Exynos 2200 chipset. Deze versie wordt onder andere verkocht in Europa en ook in Nederland. In de Verenigde Staten komt het toestel op de markt met een Snapdragon chipset.

Samsung heeft inmiddels aangegeven op de hoogte te zijn van het probleem. Het zit in de software en er is een oplossing gevonden. In ieder geval zou volgens Samsung het probleem voordoen als de resolutie in WQHD ingesteld staat, en de schermmodus op natuurlijke modus. Hoewel een update onderweg is, raadt Samsung aan om in de tussentijd de schermmodus te wijzigen in ‘levendig’ of de resolutie te veranderen in Full-HD+.

Samsung Galaxy S22 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1249,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1049,00 euro